escuchar

Este sábado, desde las 15.15, Independiente y Estudiantes de La Plata se enfrentan en un partido correspondiente a los octavos de final de la Copa Argentina 2023. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Andrés Merlos, se disputa en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma TyC Sports Play. Además, también existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en canchallena.com.

El equipo dirigido por Carlos Tevez, que se instaló en octavos de final tras haber dejado en el camino a Ciudad Bolívar y Central Córdoba de Santiago del Estero, sueña con eliminar a Estudiantes y encontrarse en cuartos de final con su eterno rival, Racing, que jugará este sábado a partir de las 20.10 ante Huracán, en el Mario Alberto Kempes de Córdoba. Desde la llegada del ‘Apache’ al banco de suplentes, el equipo experimentó una gran mejoría y ya acumula dos triunfos consecutivos en la Copa de la Liga: ante Vélez y Gimnasia y Esgrima La Plata, ambos por 2 a 1.

Milton Giménez encontró su mejor versión desde la llegada de Carlos Tévez al banco de suplentes Club Atlético Independiente

Su rival, en tanto, se instaló en la ronda de los 16 mejores tras haber eliminado a Independiente de Chivilcoy y All Boys, pero llega al partido en medio de una racha adversa que incluyó la eliminación en los cuartos de final de la Copa Sudamericana y tres derrotas consecutivas en la Copa de la Liga (2 a 1 vs. Belgrano, 3 a 1 vs. Unión y 2 a 1 vs. Racing). El DT, Eduardo Domínguez, no contará con el goleador Mauro Boselli, desgarrado, lo que equivale a una baja de peso para el plantel.

En el último enfrentamiento entre ambos, correspondiente a la fecha 10 de la última Liga Profesional, el Pincha ganó por 2 a 1 con goles de Jorge ‘Corcho’ Rodríguez y Zaid Romero (el propio Romero convirtió el único tanto del Rojo en contra).

Independiente vs. Estudiantes (LP): todo lo que hay que saber

Octavos de final de la Copa Argentina 2023.

Día : Sábado 9 de septiembre.

: Sábado 9 de septiembre. Hora : 15.15.

: 15.15. Estadio : Malvinas Argentinas de Mendoza.

: Malvinas Argentinas de Mendoza. Árbitro : Andrés Merlos.

: Andrés Merlos. TV : TyC Sports.

: TyC Sports. Streaming: TyC Sports Play.

Partidos y resultados de octavos de final de la Copa Argentina

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Estudiantes corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, Betsson paga cuotas de hasta 2.30 contra los 3.20 que se repagan por un triunfo de Independiente. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.10.

Estudiantes debe levantar cabeza y recuperarse de una racha de cuatro derrotas consecutivas JUAN MABROMATA - AFP

Posibles formaciones

Independiente : Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Cristian Báez, Joaquín Laso, Felipe Aguilar, Damián Pérez; Lucas González o Santiago Toloza, Iván Marcone, Federico Mancuello, Alexis Canelo y Matías Giménez.

: Rodrigo Rey; Mauricio Isla, Cristian Báez, Joaquín Laso, Felipe Aguilar, Damián Pérez; Lucas González o Santiago Toloza, Iván Marcone, Federico Mancuello, Alexis Canelo y Matías Giménez. Estudiantes (LP): Mariano Andújar; Eros Mancuso, Santiago Núñez, Federico Fernández, Gastón Benedetti; Jorge Rodríguez, Santiago Ascacíbar, José Sosa; Benjamín Rollheiser; Mauro Méndez y Guido Carrillo.