Cuándo juega la selección argentina vs. Austria, por el Mundial 2026

Este lunes, la selección argentina y Austria se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026. El encuentro, que comienza a las 14 (horario argentino), se disputa en el AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, TyC Sports, DSports y la TV Pública, como así también por streaming en las plataformas Disney+ Premium y Paramount+. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El campeón del mundo en ejercicio debutó con una goleada por 3 a 0 frente a Argelia, en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con un hat-trick de Lionel Messi, que igualó a Miroslav Klose en lo más alto de la tabla de máximos anotadores de la historia de la Copa del Mundo. Gracias a ese resultado quedó como puntero en la tabla de posiciones de una zona que lo tiene como claro favorito a avanzar de ronda como líder.

Lionel Mesis convirtió un hat-trick en el partido frente a Argelia; es el máximo goleador de la historia de los Mundiales picture alliance - picture alliance

El conjunto austríaco, por su parte, también debutó con victoria. Le ganó a Jordania por 3 a 1 con Romano Schmid, Yazan Al-Arab en contra y Marko Arnautović (Ali Olwan empató transitoriamente para los asiáticos). Cuenta con figuras que militan en las principales ligas de Europa como Konrad Laimer (Bayern Múnich), David Alaba (Real Madrid) y Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund). Con ellos, buscará dar el golpe ante la Argentina, que llega con el ánimo en alza.

Argentina vs. Austria: todo lo que hay que saber

Fecha 2 del Grupo J del Mundial 2026.

Día : Lunes 22 de junio.

: Lunes 22 de junio. Hora : 14 (Horario argentino).

: 14 (Horario argentino). Estadio : AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos.

: AT&T Stadium de Dallas, Estados Unidos. Árbitro : Amin Mohamed (Egipto).

: Amin Mohamed (Egipto). TV : Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública.

: Telefé, TyC Sports, DSports y TV Pública. Streaming : Disney+ Premium y Paramount+.

: Disney+ Premium y Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

El entrenador albiceleste, Lionel Scaloni no podrá repetir la formación inicial del primer partido porque Gonzalo Montiel tiene una sobrecarga en el cuádriceps de la pierna derecha y está descartado. Su lugar será ocupado por Nahuel Molina, el otro lateral derecho que también llegó al torneo a poco de haberse recuperado de una lesión muscular. Otros dos futbolistas que se recuperaron de diversas lesiones son Leandro Paredes y Nicolás Tagliafico, que estarán en el banco de suplentes pero sumarían minutos.

Nahuel Molina es una fija en el lateral derecho de la selección argentina de cara al partido ante Austria Rodrigo Néspolo - LA NACION

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro del próximo lunes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.69 contra los 5.95 que se repagan por un hipotético triunfo de Austria. El empate, por su parte, cotiza cerca de 3.94.

Posibles formaciones