Cuándo juega la selección argentina vs. Benín, en la despedida de Lionel Messi

La selección argentina enfrentará a Benín este martes en su último amistoso de la primera ventana de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales después del Mundial 2026 con la particularidad de que será la despedida de Lionel Messi tras más de 20 años vistiendo la camiseta celeste y blanca.

El encuentro iniciará a las 20 en el estadio Monumental y se transmitirá en vivo por TyC Sports, Telefé y DSports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

Lionel Messi con Lisandro Martínez y Rodrigo De Paul, en el entrenamiento de este domingo por la tarde en el predio de Ezeiza, previo a su despedida @Argentina

En la previa al cotejo que arbitrará el chileno Fernando Véjar, el amplio favorito al triunfo es el local con una cuota máxima de 1.02 contra 100.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 24.0.

Argentina vs. Benín: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional

Día : Martes 6 de octubre de 2026.

: Martes 6 de octubre de 2026. Hora : 20.

: 20. Estadio : Monumental (Ciudad de Buenos Aires).

: Monumental (Ciudad de Buenos Aires). Árbitro : Fernando Véjar (Chile).

: Fernando Véjar (Chile). TV : TyC Sports, Telefé y DSports.

: TyC Sports, Telefé y DSports. Streaming : TyC Sports Play, Mi Telefé, Flow, DGO y Telecentro Play.

: TyC Sports Play, Mi Telefé, Flow, DGO y Telecentro Play. Minuto a minuto: canchallena.com.

Lo que pueda llegar a ocurrir en el juego frente a un rival muy inferior está en segundo plano para el combinado nacional. Y el entrenador Lionel Scaloni lo sabe, por lo que en los partidos vs. Bolivia y Burkina Faso le dio minutos a todos lo futbolistas que convocó en la primera citación tras el subcampeonato en el Mundial 2026.

La despedida del astro rosarino cerrará una era, a la vez que ya comenzó otra para el fútbol argentino y su seleccionado. Y en el día que nadie quiere que llegue el evento pasará más por lo extrafutbolístico que por lo deportivo porque se esperan varios homenajes y sorpresas para el hombre que ostenta un sinfín de récords individuales y que le dio al país una catarata de alegrías en el último lustro.

Messi se incorporó este domingo al plantel en el predio de Ezeize y vive su última concentración junto a sus compañeros. Se especula con que la formación inicial para el partido será con el ‘10′ y el grueso de los futbolistas que lo acompañaron en sus últimos años en la selección nacional y con los que ganó todo lo que jugó.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez será el arquero y en la zaga central estarán Cristian Romero y, probablemente, Nicolás Otamendi, otro baluarte del proceso que también se despide pero que su situación está opacada por la salida del capitán del ciclo de Scaloni.

Nicolás Otamendi también se retira de la selección argentina junto a Lionel Messi Julio Cortez - AP

Sin Nahuel Molina -suspendido- ni Gonzalo Montiel -no convocado-, el lateral derecho será Agustín Giay, uno de los jugadores que se dará el lujo de ser titular en el último encuentro de Messi a pesar de que casi no compartió la camiseta con él por cuestiones generacionales. En el sector izquierdo, en tanto, Nicolás Tagliafico será de la partida siempre que esté recuperado de una dolencia muscular. De lo contrario, Facundo Medina tendrá otra vez su chance.

El mediocampo será el de la final de Qatar 2022, con Enzo Fernández, Alexis Mac Allister y Rodrigo De Paul, quien jugará como invitado porque no fue convocado por Scaloni para la fecha FIFA. El que ingresará después es Giovani Lo Celso, otro amigo del ‘10′. Lautaro Martínez y Julián Álvarez harán dupla ofensiva junto a la estrella de la noche en una formación poco habitual pero que es posible ante la sabida ausencia de Ángel Di María, quien participará del evento pero no como jugador.

Ángel Di María participará de la despedida de Lionel Messi, pero no jugará con la selección argentina Aníbal Greco

¿El rival? De bajo calibre, como gran parte de los que tuvo la selección argentina desde que Claudio Tapia es el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A diferencia de Burkina Faso, el plantel africano llegó al país varios días antes e, incluso, estuvo el fin de semana en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini de Independiente donde presenció la goleada de Instituto de Córdoba al Rojo 4 a 1.

Allí, el delantero Steve Mounié dialogó con ESPN y resaltó la importancia del encuentro para su país: “Es una locura para nosotros, es una gran oportunidad estar aquí. Estamos muy contentos. Es una oportunidad muy grande jugar el último partido de Messi. Benín es la primera vez que va a jugar contra un equipo que no es de África. En Argentina, que fue campeón del mundo, con Messi... Es un gran momento para Benín”.

Steve Mounié, jugador de Benín que enfrentará a la selección argentina el próximo martes @stevemkms

Benín es dirigido por el alemán Gernot Rohr desde 2023 y arrancó su camino en las Eliminatorias para la Copa Africana de Naciones 2027 con un empate ante Burkina Faso 1 a 1 y un triunfo sobre Mauritania 2 a 1. En la última Copa Africana de Naciones alcanzó los octavos de final, instancia en la que perdió ante Egipto 3 a 1. Otro oponente sin relieve para la Argentina, aunque esta vez pasará desapercibido porque los flashes, como siempre pero más que nunca, se los llevará Lionel Andrés Messi Cuccittini.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi, Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni. Benín: Marcel Souke Dandjinou; Yohan Roche, Mohamed Tijani, Charlemagne Azongnitode, Tamimou Ouorou; Sessi D’Almeida, Imourane Hassane; Yamirou Ouorou, Junior Olaitan, Rodolfo Aloko; y Tosin Aiyegun. DT: Gernot Rohr.

Lionel Scaloni armará una formación que mayoría de futbolistas que ganaron todo con Lionel Messi en la selección argentina [e]MARTIN ZABALA - XinHua

Por tratarse de una jornada especial, el rosarino utilizará una camiseta preparada para la ocasión. La presentó él mismo en su cuenta oficial de Instagram con un video acompañado de un emotivo mensaje: “Último partido… Una camiseta para toda la vida", escribió. En las imágenes se lo ve apoyar un par de botines en un sillón y luego intercambiar de una percha la última camiseta de la Argentina, que está de frente, por una de espaldas con la forma de la bandera en vertical, un sol gigante y el 10 y su apellido en dorado. Posteriormente, la remera la exhibió también la AFA.

Así luce la camiseta que Messi utilizará en su despedida

Frente a los africanos, el jugador de Inter Miami jugará su partido número 208 con la Argentina y buscará engrosar aún más su cuenta de 125 goles, cantidad con la que se consolidó como el máximo artillero de la historia. Pero lo más relevante son los títulos colectivos que logró: Mundial 2022, Copa América 2021 y 2025; y la Finalissima 2022. También fue finalista en las Copas del Mundo de 2014 y 2026 y de los certámenes continentales de 2007, 2015 y 2016.