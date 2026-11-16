Cuándo juega la selección argentina vs. Costa Rica, por el último partido del año

La selección argentina y Costa Rica se enfrentarán este martes desde las 20 (hora argentina) en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba en el marco de un amistoso internacional de la última fecha del año de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) para partidos internacionales. El cotejo se transmitirá en vivo por TV a través de Telefé y TyC Sports, canales que se pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en la plataforma digital TyC Sports Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa al cotejo que arbitrará el brasileño Bruno Arleu, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 1.21 contra 21.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 8.40.

Argentina vs. Costa Rica: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional

Día: Martes 17 de noviembre de 2026.

Hora: 20.

Estadio: Mario Alberto Kempes (Córdoba).

Árbitro: Bruno Arleu (Brasil).

TV: TyC Sports y Telefé.

Streaming: TyC Sports Play, Mi Telefé, Flow, DGO y Telecentro Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El equipo de Lionel Scaloni disputará su último partido en el año en el que fue subcampeón del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá y, sobre todo, el que se despidió Lionel Messi. La nueva era comenzó un traspié frente a Uruguay 2 a 1 en la Bombonera la semana pasada en un duelo que se jugó con muy poco público en las tribunas, en parte por el costo de las entradas y por la ausencia del astro.

El combinado nacional entrena en el predio de Ezeiza y prepara el duelo venidero, para el que el entrenador Lionel Scaloni adelantó que va a haber modificaciones en la formación inicial y es probable que tengan la oportunidad de jugar algunos futbolistas que no lo hicieron contra la Celeste.

La primera duda que surge, otra vez, es si ataja Emiliano ‘Dibu’ Martínez, con más días de recuperación de la lesión mandibular, o sigue Gerónimo Rulli. En la defensa Agustín Giay reemplazará a Gonzalo Montiel en el lateral derecho y, en el izquierdo, Nicolás Tagliafico y Román Vega pujan por el puesto de Nicolás Medina. En la ofensiva, tiene grandes chances de estar desde el arranque Gianluca Prestianni y Matías Soulé y los que dejarían su lugar son Exequiel Palacios y Thiago Almada.

Gianluca Prestianni y Julián Álvarez podrían compartir la ofensiva en el amistoso vs. Costa Rica Augusto Famulari - LA NACION

Los costarricenses, por su parte, son comandados por el exvolante Bryan Ruiz. No disputaron la última Copa del Mundo y llevan tres derrotas seguidas en amistosos internacionales. La semana pasada su verdugo fue Ecuador, dirigido por Marcelo Gallardo, 2 a 0, y llegarán a la Argentina con el sueño de dar el golpe y concluir el 2026 a lo grande.

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni.

Gerónimo Rulli o Emiliano Martínez; Agustín Giay, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico o Román Vega; Nicolás Paz, Alexis Mac Allister y Enzo Fernández; Gianluca Prestianni, Julián Álvarez y Matías Soulé. DT: Lionel Scaloni. Costa Rica: Patrick Sequeira; Kenay Myrie, Juan Pablo Vargas, Francisco Calvo, Joseph Mora; Celso Borges, Roan Wilson, Carlos Mora, Josimar Alcócer; Kenyel Michel y Manfred Ugalde. DT: Bryan Ruiz.

Lionel Scaloni realizará cambios en la formación de la Argentina para jugar contra Costa Rica JUAN MABROMATA - AFP

La última vez que la Argentina y Costa rica se enfrentaron fue en un amistoso en 2024 en Los Angeles y ganó la albiceleste 3 a 1 con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez. Manfred Ugalde abrió el marcador para los centroamericanos, que fueron dirigidos por Gustavo Alfaro contaron con, entre otros, el arquero Keylor Navas.