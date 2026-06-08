Cuándo juega la selección argentina vs. Islandia, por el segundo amistoso premundial

La selección argentina afrontará este martes su último amistoso antes del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026 y será frente a Islandia en el Jordan-Hare Stadium de Alabama. El encuentro está programado a las 22 (hora argentina) y se transmitirá en vivo por televisión a través de TyC Sports y Telefé, canales quese pueden sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play; y en las plataformas digitales TyC Sports Play, LPF Play y Mi Telefé. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

En la previa, el amplio favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el conjunto sudamericano con una cuota máxima de 1.18 contra 19.0 que cotiza su derrota, es decir una victoria del elenco europeo. El empate llega a 8.20.

Argentina vs. Islandia: todo lo que hay que saber

Amistoso internacional

Día: Martes 9 de junio de 2026.

Hora: 22 (hora argentina).

Estadio: Jordan-Hare Stadium (Alabama, Estados Unidos).

Árbitro: A confirmar.

TV: TyC Sports y Telefé.

Streaming: TyC Sports Play, Mi Telefé, Flow, DGO, Telecentro Play y LPF Play.

Minuto a minuto: Canchallena.

El combinado nacional afronta el duelo una semana antes de su debut en la Copa del Mundo, programado para el 16 de junio vs. Argelia. En ese contexto, el entrenador Lionel Scaloni planifica una formación con mayoría de jugadores que se perfilan para ser titulares en el arranque de la cita ecuménica, sin exigir a los que acarrean lesiones.

La principal novedad es que Lionel Messi tendrá minutos porque ya se recuperó de su molestia muscular y a pesar de que se especuló con que recién estaría a disposición para el choque con los africanos. Además, desde esta semana se entrenan con el equipo Nicolás Paz, Nahuel Molina y Gonzalo Montiel quienes dejaron atrás sus respectivas dolencias y serán exigidos físicamente para saber si están en plenas condiciones de afrontar el campeonato.

Lionel Messi volverá a jugar en la selección argentina frente a Islandia TIM WARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Luego del triunfo vs. Honduras 2 a 0, Scaloni alertó sobre la situación del plantel y la ocasión de que no solo Leonardo Balerdi tenga que ser desafectado: “No quiero alarmar, pero no estamos al cien por ciento con muchos jugadores. Tenemos un partido más para poder sacar conclusiones, vamos a esperar”. El defensor de Olympique de Marsella sufrió una lesión muscular en el sóleo de la pierna derecha y todavía no tiene reemplazante, algo que se definirá en las próximas horas. Las opciones que se barajan son las de Lucas Martínez Quarta, Marcos Senesi o Nicolás Capaldo, quien está con el plantel en Estados Unidos y pelea por un lugar entre los titulares para el duelo con Islandia.

Emiliano ‘Dibu’ Martínez, Leandro Paredes y Julián Álvarez continúan recuperándose de sus respectivas lesiones y no serán utilizados en el último cotejo antes del Mundial, pero sus participaciones en el torneo no están en dudas.

Emiliano Martínez tiene una fractura en el dedo de su mano, pero llegará en condiciones al debut del Mundial 2026 JUAN MABROMATA - AFP

El combinado insular no jugará la Copa del Mundo 2026 porque no se clasificó a través de las eliminatorias de Europa. La semana pasada perdió ante Japón 1 a 0 en un amistoso y lleva cuatro juegos sin victorias porque también cayó ante México 4 a 0 e igualó frente a Canadá 2 a 2 y Haití 1 a 1. Estos últimos dos duelos los disputó en la fecha de marzo de la Federación Internacional de Fútbol (FIFA).

Posibles formaciones

Argentina: Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Giuliano Simeone, Lionel Messi y Lautaro Martínez o José Manuel López. DT: Lionel Scaloni.

Gerónimo Rulli; Nicolás Capaldo o Agustín Giay, Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás González o Giuliano Simeone, Lionel Messi y Lautaro Martínez o José Manuel López. DT: Lionel Scaloni. Islandia: Hakón Valdimarsson; Logi Tomasson, Hordur Magnússon, Daniel Grétarsson, Stefán Thordarson, Dagur Thórhallsson; Kristian Hlynsson, Andri Baldursson, Gísli Thórdarson, Mikael Ellertsson; y Brynjólfur Willumsson. DT: Arnar Gunnlaugsson.

Nicolás Capaldo pelea por un lugar para ser titular en la Argentina vs. Islandia TIM WARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Hay un solo antecedente entre ambos países y fue en el inicio del Mundial Rusia 2018, en el que igualaron 1 a 1 en el Otkrytie Arena de Moscú por la primera fecha del Grupo D. Los goles del duelo que se disputó el 16 de junio de significó el debut de los europeos en una cita ecuménica fueron de Sergio ‘Kun’ Agüero y Alfreð Finnbogason.