Cuándo juega la selección argentina vs. Uruguay, por fecha FIFA

La selección argentina inicia este viernes, formalmente, la era pos Lionel Messi. Por primera vez desde el retiro del gran ídolo el 6 de octubre, día del que se despidió de la camiseta albiceleste, el equipo vuelve a salir a la cancha, por una nueva fecha FIFA. Enfrente estará Uruguay, un rival con el que se conoce muy bien, en un encuentro correspondiente a la primera de las dos jornadas dispuestas para amistosos internacionales. El encuentro se puede seguir en vivo, minuto a minuto, en canchallena.com.

El partido será el penúltimo del año para el conjunto argentino que fue subcampeón del mundo en Estados Unidos-México-Canadá 2026, ya que el próximo martes se enfrentará a Costa Rica para bajarle el telón a la temporada. Inicia a las 20 (horario argentina) en la Bombonera, con televisación de Telefé y TyC Sports, y transmisión vía streaming en TyC Sports Play.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni comienza una nueva era en la que buscará mantener la base y crear un nuevo equipo que vuelva a pelear por todos los frentes. La Celeste, por su parte, viene de quedar eliminada en la etapa de grupos de la última Copa del Mundo. Tras ello, Marcelo Bielsa fue despedido de su cargo como DT y reemplazado por Diego Forlán, uno de los mejores jugadores charrúas de la historia.

El clásico rioplatense, uno de los más antiguos y disputados del fútbol internacional. Registra 196 antecedentes, el último de ellos en marzo de 2025, con triunfo albiceleste por 1 a 0 como visitante con un golazo de Thiago Almada. El antecedente más reciente en la Argentina es del 16 de noviembre de 2023, con victoria de Uruguay por 2 a 0 en la Bombonera. La selección argentina tiene ventaja en el historial con 92 victorias contra 58 de Uruguay y 46 empates.

La selección argentina inicia una nueva era, ya sin Lionel Messi y con la base de varios campeones del mundo 2022 Manuel Cortina

Argentina vs. Uruguay: todo lo que hay que saber

Fecha FIFA de noviembre.

Día : Viernes 13 de noviembre.

: Viernes 13 de noviembre. Hora : 20 (horario argentino).

: 20 (horario argentino). Estadio : La Bombonera.

: La Bombonera. Árbitro: A confirmar.

Argentina vs. Uruguay: cómo ver online

El partido entre argentinos y uruguayos está programado para este viernes a las 20 (horario argentino) en el barrio porteño de La Boca y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé y TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

Telefé.

TyC Sports.

TyC Sports Play.

Diego Forlán asumió en Uruguay tras la salida de Marcelo Bielsa después del Mundial 2026 Matilde Campodonico - AP

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, la selección argentina corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.63 contra los 6.00 que se repagan por un hipotético triunfo de Uruguay. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.00.