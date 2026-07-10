Cuándo juega Noruega vs. Inglaterra, por el Mundial 2026

Noruega e Inglaterra protagonizarán este sábado uno de los partidos entre selecciones de Europa de los cuartos de final del Mundial Estados Unidos-México-Canadá 2026. El encuentro está programado para las 18 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami y se transmitirá en vivo por televisión únicamente a través de DSports, canal que se puede sintonizar online en DGO; y en las plataformas digitales Paramount+ y Flow - Canal 109. En canchallena.com se podrá seguir el minuto a minuto.

En la previa al juego que arbitrará el francés Clément Turpin, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el equipo británico con una cuota máxima de 1.92 contra 4.40 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate, que llevaría la definición a los penales después del tiempo suplementario, paga hasta 3.82.

Noruega vs. Inglaterra: todo lo que hay que saber

Mundial 2026 - Cuartos de final

Día: Sábado 11 de julio de 2026.

Hora: 18 (hora argentina).

Estadio: Hard Rock Stadium (Miami, Estados Unidos).

Árbitro: Clément Turpin (Francia).

TV: DSports.

Streaming: DGO, Flow - Canal 109 y Paramount+.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El equipo escandinavo dio el golpe en octavos de final y eliminó a Brasil con un triunfo 2 a 1 con goles de su gran estrella, Erling Haaland. El delantero de Manchester City lleva siete goles en el torneo y pelea por la Bota de Oro, a la vez que sueña con que su país haga historia. Es un equipo que, aunque ya construyó una actuación excelente, va por más y tiene herramientas para desear en grande.

Su actuación en la Copa del Mundo comenzó en el Grupo I, en el que logró el segundo puesto por detrás de Francia luego de caer ante Les Bleus 4 a 1 con una formación alternativa. Antes, le ganó a Irak 4 a 1 y a Senegal 3 a 2 mientras que en 16avos eliminó a Costa de Marfil 2 a 1.

Erling Haaland es la gran figura de Noruega en el Mundial y uno de los mejores jugadores del torneo ODD ANDERSEN - AFP

En su camino a la instancia de los ocho mejores, el equipo inglés logró cuatro triunfos y un empate con 11 goles a favor y cinco en contra. Los Tres Leones compitieron inicialmente en el Grupo L, en el que sumaron siete puntos producto de sendas victorias por 4 a 2 frente a Croacia y por 2 a 0 ante Panamá, y un empate con Ghana 0 a 0. En 16avos de final su víctima fue República Democrática del Congo 2 a 1 y en octavos doblegó a México en el estadio Azteca 3 a 2.

Su trajín en la Copa del Mundo está marcada por las figuras de Harry Kane y Jude Bellingham, quienes llevan anotados 10 de los 11 tantos del plantel. El delantero de Bayer Múnich es el goleador del equipo con seis tantos y uno de los máximos artilleros del certamen por detrás de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Haaland, con los que pelea por la Bota de Oro. Fue clave en casi todos los encuentros, sobre todo ante los africanos porque su equipo perdía 1 a 0 y él lo rescató con un doblete.

Harry Kane y Jude Bellingham son las grandes figuras que tiene la selección de Inglaterra Eduardo Verdugo - AP

El mediocampista de Real Madrid, por su parte, es el cerebro y motor del conjunto británico. Y también aporta gol, porque lleva cuatro en el certamen y dos de ellos fueron en el encuentro de octavos contra el Tri que sirvieron para destrabar un encuentro muy parejo y encaminó el triunfo y la clasificación.

Inglaterra tiene la espina de no ganar el trofeo más preciado del fútbol mundial desde 1966, es decir hace 60 años. De hecho, la única final que disputó en su historia fue esa y lo hizo como anfitrión. En Qatar 2022 llegó hasta los cuartos de final y perdió contra Francia 2 a 1. En seis décadas, tuvo planteles con futbolistas de mucha jerarquía cuya mayoría militan en su prestigiosa Premier League, actualmente la mejor liga del planeta. Las continuas desazones llevaron a Los Tres Leones a confiar en un entrenador alemán como lo es Thomas Tuchel. Con él, anhela lograr su segunda estrella y, para ello, debe quebrar una estadísticas que le es muy desfavorable: nunca un seleccionado fue campeón del mundo con un DT no nacido en su país.

Thomas Tuchel, el entrenador alemán que dirige a Inglaterra y pretende romper con la estadística negativa Ricardo Mazalan - AP

Posibles formaciones

Noruega: Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken.

Ørjan Nyland; Julian Ryerson, Kristoffer Ajer, Torbjørn Heggem, David Moller Wolfe; Patrick Berg, Sander Berge, Martin Ødegaard; Alexander Sørloth, Erling Haaland y Antonio Nusa. DT: Ståle Solbakken. Inglaterra: Jordan Pickford; Ezri Konsa, John Stones, Marc Guéhi, Nico O’Reilly; Declan Rice, Elliott Anderson; Bukayo Saka, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

Erling Haaland y Harry Kane, dos de los mejores delanteros del mundo, pelean por la Bota de Oro en el Mundial 2026 Canchallena

La última vez que ambos países se vieron las caras fue el 3 de septiembre de 2014, en el marco de un amistoso internacional que se disputó en el estadio de Wembley, y el local quedó con la victoria por 1 a 0 con un gol de Wayne Rooney. En el historial, los ingleses tienen ventaja con seis triunfos contra dos de los noruegos. Empataron tres veces.

El ganador del partido avanzará a las semifinales y esperará por la selección argentina o Suiza, que se enfrentarán el mismo sábado, pero a las 22 (hora argentina), en Kansas City.