A qué hora juega España vs. Bélgica y por dónde se puede ver online
El partido de cuartos de final del Mundial 2026 se disputa este viernes en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, con arbitraje del inglés Michael Oliver
España y Bélgica se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán el triunfo para meterse en semifinales, instancia en la que espera Francia, que dejó en el camino a Marruecos por 2 a 0. El encuentro se juega en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.
El seleccionado ibérico llega a esta instancia tras eliminar a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino a los 91′. Bajo la conducción técnica de Luis De La Fuente, el plantel español mostró una regularidad notable y es el único que aún no recibió goles en lo que va de la Copa del Mundo. Su único traspié fue el empate 0 a 0 ante Cabo Verde en la primera fecha del Grupo H. El cuerpo técnico tiene a disposición a todo el plantel.
El equipo belga, por su parte, eliminó a Estados Unidos por 4 a 1. El entrenador Rudi García, a diferencia de De La Fuente, tiene bajas sensibles para este compromiso: Amadou Onana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y Zeno Debast padece una lesión muscular. Pese a las ausencias, los Diablos Rojos mantienen viva la ilusión de conquistar su primer título mundial en el posible cierre de ciclo de figuras como Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois.
- En Mundiales, los antecedentes marcan un empate en 1986 con victoria belga por penales y un triunfo español en 1990.
España vs. Bélgica: todo lo que hay que saber
- Cuartos de final del Mundial 2026.
- Día: Viernes 10 de julio.
- Hora: 16 (Horario argentino).
- Estadio: SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.
- Árbitro: Michael Oliver (Inglaterra).
- TV: TyC Sports y DSports.
- Streaming: Paramount+.
- Minuto a minuto: canchallena.com.
Formaciones
- España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; y Mikel Oyarzábal.
- Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Youri Tielemans, Kevin De Bruyne; Jérémy Doku, Charles De Ketelaere y Leandro Trossard.