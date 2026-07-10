A qué hora juega España vs. Bélgica y por dónde se puede ver online

España y Bélgica se enfrentan este viernes en un partido correspondiente a los cuartos de final del Mundial 2026. Ambos equipos buscarán el triunfo para meterse en semifinales, instancia en la que espera Francia, que dejó en el camino a Marruecos por 2 a 0. El encuentro se juega en el SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos, y se puede ver en vivo por televisión a través de Telefé, DSports y el canal 109 de Flow, como así también por streaming en la plataforma Paramount+. El minuto a minuto está en canchallena.com.

El seleccionado ibérico llega a esta instancia tras eliminar a Portugal con un gol agónico de Mikel Merino a los 91′. Bajo la conducción técnica de Luis De La Fuente, el plantel español mostró una regularidad notable y es el único que aún no recibió goles en lo que va de la Copa del Mundo. Su único traspié fue el empate 0 a 0 ante Cabo Verde en la primera fecha del Grupo H. El cuerpo técnico tiene a disposición a todo el plantel.

Luis De La Fuente, DT de España, tiene a la totalidad del plantel a disposición para los cuartos de final FLORENCIA TAN JUN - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El equipo belga, por su parte, eliminó a Estados Unidos por 4 a 1. El entrenador Rudi García, a diferencia de De La Fuente, tiene bajas sensibles para este compromiso: Amadou Onana sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y Zeno Debast padece una lesión muscular. Pese a las ausencias, los Diablos Rojos mantienen viva la ilusión de conquistar su primer título mundial en el posible cierre de ciclo de figuras como Romelu Lukaku, Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois.

En Mundiales, los antecedentes marcan un empate en 1986 con victoria belga por penales y un triunfo español en 1990.

España vs. Bélgica: todo lo que hay que saber

Cuartos de final del Mundial 2026.

Día : Viernes 10 de julio.

: Viernes 10 de julio. Hora : 16 (Horario argentino).

: 16 (Horario argentino). Estadio : SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos.

: SoFi Stadium de Los Angeles, Estados Unidos. Árbitro : Michael Oliver (Inglaterra).

: Michael Oliver (Inglaterra). TV : TyC Sports y DSports.

: TyC Sports y DSports. Streaming : Paramount+.

: Paramount+. Minuto a minuto: canchallena.com.

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