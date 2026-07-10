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España vs. Bélgica, EN VIVO por el Mundial 2026

El partido se disputará a las 16 horas en Los Angeles Stadium; todos los detalles del encuentro

Las selecciones se enfrentarán este viernes 10 de julio
Las selecciones se enfrentarán este viernes 10 de julio

Hora, TV y dónde ver online España vs. Bélgica

El partido entre España y Bélgica podrá verse EN VIVO por TyC Sports, DSports y Paramount+, desde las 16 horas de Argentina.

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