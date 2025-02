Cuándo juega River Plate vs. Lanús, por el Torneo Apertura 2025: día, hora y TV

Este domingo, desde las 19.15, River y Lanús se enfrentan en un partido correspondiente a la fecha 6 de la zona B del Torneo Apertura 2025. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Facundo Tello, se disputa en el estadio Monumental y se puede ver en vivo por televisión a través de TNT Sports (se requiere contratar el “Pack Fútbol”). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Millonario está quinto en la tabla de posiciones con nueve puntos, producto de dos triunfos y tres empates, y viene de empatar 0 a 0 con Godoy Cruz como visitante en otro partido en el que no mostró el “fútbol de alto vuelo” que exigen los hinchas por la calidad de un plantel repleto de figuras que aún no terminan de despegar. Como local, en lo que va del torneo, ganó los dos partidos que disputó: 1 a 0 vs. Instituto y 2 a 0 vs. Independiente.

Marcelo Gallardo admite que el rendimiento del equipo no es el esperado, pero asegura que es "cuestión de tiempo" Marcelo Aguilar

El Granate, por su parte, se ubica séptimo con siete unidades (dos victorias, una igualdad y dos derrotas). En la última jornada tampoco pasó del 0 a 0 ante Gimnasia de La Plata, como local. Lejos de su propia casa, hasta el momento perdió 2 a 1 con Rosario Central y le ganó 1 a 0 a Talleres de Córdoba. Entre medio, en lo que va de este 2025, también goleó 4 a 0 a General Lamadrid por los 32vos de final de la Copa Argentina.

River vs. Lanús: todo lo que hay que saber

Fecha 6 de la zona B del Torneo Apertura 2025.

Día : Domingo 16 de febrero.

: Domingo 16 de febrero. Hora : 19.15.

: 19.15. Estadio : Monumental.

: Monumental. Árbitro : Facundo Tello.

: Facundo Tello. TV : TNT Sports.

: TNT Sports. Minuto a minuto: canchallena.com.

De cara al compromiso de este domingo, el DT de River, Marcelo Gallardo, tiene varias dudas para el armado del once inicial. Tras el empate 0 a 0 frente a Godoy Cruz, el ‘Muñeco’ dejó en claro que el equipo necesita mejorar, aunque aseguró que es cuestión de tiempo para que todos se adapten a la idea de juego. En ese contexto, podría haber hasta tres modificaciones: Gonzalo Montiel por Fabricio Bustos, Marcos Acuña por Milton Casco y Maximiliano Meza por Miguel Borja.

Maximiliano Meza se recuperó de una lesión muscular y sería titular frente a Lanús manuel-cortina-2008

Los laterales campeones del mundo descansaron ante el Tomba, pero sus reemplazantes naturales no estuvieron a la altura. Casco había ingresado muy bien la semana anterior en el triunfo ante Independiente, pero le costó volver a la titularidad y nuevamente perdería el puesto con el ‘Huevo’, de flojo rendimiento en este 2025. Bustos, por su parte, corre con desventaja en la carrera por el puesto ante ‘Cachete’, quizá el futbolista con mejor rendimiento en los últimos partidos. Por último Borja sería el perjudicado por el cambio de esquema ya que, al recuperarse Meza, River nuevamente pasaría de un 4-3-3 a un 4-4-2, con Sebastián Driussi y Facundo Colidio como delanteros.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con amplia ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 1.56 contra los 6.90 que se repagan por un hipotético triunfo de Lanús. El empate, por su parte, cotiza cerca de 4.00.

