Lionel Messi en Inter Miami vs. San Luis, en vivo, por la Leagues Cup: el minuto a minuto del partido

Inter Miami recibe este miércoles en su estadio a Atlético San Luis, de México, por la primera fecha de la Leagues Cup, el torneo anual que disputan equipos de la MLS y de la liga azteca. El partido se jugará desde las 20.40 (hora argentina) y será arbitrado por el hondureño José Said Martínez. El juego será transmitido en vivo por Apple TV, mediante el pago de una suscripción, y desde este espacio en LA NACION se irán brindando los detalles más importantes minuto a minuto.