Lionel Messi en Inter Miami vs. San Luis, en vivo, por la Leagues Cup: el minuto a minuto del partido
Se enfrentan en el estadio de las Garzas por la primera fecha de la etapa de grupos del torneo continental
Se viene el partido
Los equipos terminaron el calentamiento y se espera que los jugadores reingresen a la cancha en Miami. En minutos será el momento de que la pelota comience a rodar.
Los titulares de San Luis
El equipo mexicano sale al jugar con Andrés Sánchez; Román Torres Acosta, Benjamín Galindo Cruz, Eduardo Aguila, Lucas Esteves; David Rodríguez, Oscar Macías, Sebastien Salles-Lamonge, Miguel García; Felipe Mora y Rafa Llorente.
Los titulares de Inter Miami
Inter Miami está confirmado para el partido de esta noche: Rocco Ríos Novo; Ian Fray, Fricio Caicedo, Micael, Noah Allen; Rodrigo De Paul, Casemiro, Telasco Segovia, Yannick Bright; Lionel Messi y Daniel Pinter.
Los once para esta noche 📋 pic.twitter.com/qzokDdFGZf— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) August 5, 2026
Cuáles son los otros rivales de Inter Miami
El conjunto de Florida tendrá otros dos rivales mexicanos en esta etapa de grupos. El sábado próximo se medirá con Monterrey y el miércoles de la semana que viene chocará con León, en ambos casos también en su sede lindante al aeropuerto de Miami. Los cuatro mejores del grupo de la MLS y los cuatro mejores de la zona de la liga azteca avanzarán a los cuartos de final.
Cómo llega Atlético San Luis
Atlético San Luis procede de un mal arranque en el torneo Apertura de la Liga MX, donde perdió como local ante Cruz Azul por 3-2 y empató contra Tigres (2-2) y Tijuana (0-0).
Cómo llega Inter Miami
Inter Miami llega a este desafío en busca de repetir lo hecho en 2023, cuando levantó el título por primera vez en su historia, a poco de llegar Messi al club. En la actualidad, las Garzas suman dos victorias y un empate desde que se reanudó la MLS, incluyendo el 2-2 del sábado pasado en el que el rosarino ingresó en el segundo tiempo, tras sus vacaciones luego de la final del Mundial 2026 con la selección.
Bienvenidos a Inter Miami - Atlético San Luis
Inter Miami recibe este miércoles en su estadio a Atlético San Luis, de México, por la primera fecha de la Leagues Cup, el torneo anual que disputan equipos de la MLS y de la liga azteca. El partido se jugará desde las 20.40 (hora argentina) y será arbitrado por el hondureño José Said Martínez. El juego será transmitido en vivo por Apple TV, mediante el pago de una suscripción, y desde este espacio en LA NACION se irán brindando los detalles más importantes minuto a minuto.
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