Cuándo juega River: próximo partido y las novedades sobre los últimos refuerzos

River se prepara para continuar su andar en el Torneo Clausura 2026 el próximo sábado 8 de agosto a las 17 (horario argentino), en el estadio José Dellagiovanna, frente a Tigre, en el marco de la fecha 4 del Grupo B. El Millonario necesita mejorar el rendimiento con urgencia ya que recientemente llegó a las cinco derrotas consecutivas por torneos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), algo que no le pasaba desde 1911. El minuto a minuto del próximo encuentro, como es habitual, estarán disponibles en canchallena.com.

El equipo dirigido por Eduardo ‘Chacho’ Coudet sigue sin estar a la altura de lo que exige la camiseta. Perdió cinco de los últimos seis compromisos que disputó y todos dejaron secuelas. Primero cayó ante Belgrano por 3 a 2 en la final del Torneo Apertura; luego quedó eliminado en los 16vos de final de la Copa Argentina al perder con Aldosivi por 3 a 1; después inició el Clausura con una caída por 1 a 0 frente a Barras Central, mismo resultado con el que cayó posteriormente contra Gimnasia de La Plata y Rosario Central.

Eduardo 'Chacho' Coudet no le encuentra la vuelta a River y camina por la cuerda floja Marcelo Endelli - Getty Images South America

El conjunto que tiene a Diego Dabove como entrenador está undécimo en la zona B del certamen local, en la que el Millonario está último, con tres puntos. En el debut perdió 1 a 0 con Estudiantes de Río Cuarto. Luego tenía que jugar ante Belgrano, pero el encuentro fue reprogramado por la cercanía con el partido de vuelta de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 ante Nacional de Uruguay (en el global ganó el equipo argentino y pasó a octavos). Posteriormente venció a Racing por 3 a 1 como visitante.

La última vez que se enfrentaron fue el 7 de febrero de este año, por la cuarta jornada del Torneo Apertura. Entonces, Tigre se quedó con la victoria por un contundente 4 a 1 en el estadio Monumental con un doblete de Ignacio Russo y sendas anotaciones de Tiago Serrago y José David Romero. El antecedente más reciente en Victoria, en tanto, es del 18 de febrero de 2023, en un partido correspondiente a la fecha 4 de la Liga Profesional que terminó con un triunfo de River por 1 a 0 con un tanto de Leandro González Pírez.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria en el encuentro de este sábado. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.38 contra los 3.44 que se repagan por un hipotético triunfo de Tigre. El empate, por su parte, cotiza cerca de 2.93.

Así está el mercado de pases de River

Altas

Ángel Correa (Tigres UANL)

Tobías Andrada (Vélez)

Mauro Arambarri (Getafe)

Rafael Santos Borré (Internacional de Porto Alegre)

Giovanni González (Krasnodar)

Nicolás Otamendi (libre desde Benfica)

Lucas Beltrán (a préstamo desde Fiorentina)

Nicolás Otamendi llegó a River y se puso la cinta de capitán de inmediato, pero aún no rindió Manuel Cortina - LA NACION

Interesan

Francisco Ortega (Olympiacos): La transferencia estaría cerca de concretarse por €5.000.000.

Thiago Almada (Atlético de Madrid): El acuerdo estaría cerca de cerrarse por una cifra cercana a los €20.000.000.

Esequiel Barco (Spartak Moscú)

Francisco Ortega, lateral izquierdo de Olympiacos es la última cara nueva de River @franccisco_ortega

Bajas

Sebastián Boselli (Getafe)

Andrés Herrera (Columbus Crew)

Maximiliano Meza (libre a Independiente)

Paulo Díaz (libre a Altanta United)

Franco Armani (libre a Atlético Nacional)

Juan Fernando Contrato (libre)

Cristian Jaime (a préstamo a Peñarol)

Bautista Dadín (a préstamo a Aldosivi)

Ulises Giménez (a préstamo a Sarmiento)

Brian Gutiérrez (a préstamo a Montevideo City Torque)

Ian Subiabre (a préstamo a Tigre)

Santiago Lencina (a préstamo a Burgos)

Alexander Woiski (libre)

Elián Giménez (libre a Sarmiento)

Ignacio Zaballa (libre a San Lorenzo)

Oswaldo Valencia (libre a Villa Mitre)

Tobías Leiva (libre a Rubio Ñu)

Lucas Lavagnino (libre a Real Valladolid)

Maximiliano Salas (a préstamo a Independiente Rivadavia)

Maximiliano Salas ya viajó a Mendoza para sumarse a préstamo a Independiente Rivadavia ALEJANDRO PAGNI - AFP

Relegados o jugadores que podrían irse