Cuándo juega San Lorenzo vs. Recoleta, por la Copa Sudamericana 2026

San Lorenzo, uno de los seis equipos argentinos que dicen presente en la Copa Sudamericana 2026, se estrena este miércoles desde las 19 (horario argentino) ante Recoleta de Paraguay como visitante , por la primera fecha del Grupo D. El encuentro, que se disputa en el estadios Defensores del Chaco de Asunción, se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN o seguir minuto a minuto en canchallena.com. Arbitra el chileno Cristian Marcelo Garay Reyes.

El elenco guaraní accedió a la zona D del certamen tras doblegar en el repechaje a Nacional 5 a 4 por penales -en el tiempo reglamentario igualaron 1 a 1-. En el certamen de Paraguay marcha octavo con 15 puntos producto de cinco triunfos, cuatro empates y seis derrotas y está más cerca de los últimos que de los líderes. De sus últimos siete encuentros ganó solo dos y uno de ellos fue el sábado pasado ante San Lorenzo de Paraguay 4 a 2.

San Lorenzo tiene altibajos en el Torneo Apertura, pero pretende empezar la Sudamericana con el pie derecho JUAN MANUEL BAEZ

El equipo es dirigido por Jorge Osmar González Frutos y cuenta con varios jugadores argentinos: el arquero Andrés Marsengo, Lucas Monzón, Nicolás Marotta y el ex-Boca Marcelo Cañete.

La particularidad es que el presidente de la entidad Luis Vidal, está inscripto en la lista de buena fe para el certamen. Se trata del dirigente que a fines de 2025 fue noticia a nivel mundial porque, con 51 años, jugó en un partido contra Nacional y se convirtió en el futbolista más longevo en hacerlo en la primera división de Paraguay.

Recoleta vs. San Lorenzo: todo lo que hay que saber

Copa Sudamericana 2026 - Etapa de grupos - Grupo D

Día: Miércoles 8 de abril de 2026.

Hora: 19 (hora argentina).

Estadio: Estadio ueno Defensores del Chaco, Asunción del Paraguay.

Árbitro: Cristián Garay Reyes (Chile).

TV: ESPN.

Streaming: Flow, Telecentro Play, DGO y Disney+ Premium.

Minuto a minuto: canchallena.com.

El Ciclón, por su parte, inició la era de Gustavo Álvarez, el sucesor del despedido Damián Ayude, con una gran victoria en el Nuevo Gasómetro frnet a Estudiantes de La Plata y llega envalentonado a su debut internacional, plano en el que no competía hace varias temporadas. El conjunto azulgrana aspira a clasificar a los playoffs desde un grupo donde el máximo favorito al primer puesto es el Santos de Neymar y que completa Deportivo Cuenca de Ecuador.

Mientras tanto, San Lorenzo, además de enfocarse en su debut, apunta a incorporar a un defensor para suplir la baja por lesión de Gastón Hernández. Los elegidos por el cuerpo técnico serían Ramiro Funes Mori (Estudiantes de La Plata) y Agustín García Basso (Racing), con más chances para el zaguero de la Academia.

Ambos clubes nunca se enfrentaron en un encuentro oficial, por lo que inaugurarán el historial entre sí.