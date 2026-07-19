Cuándo llega la selección argentina a Buenos Aires

Este domingo finaliza el Mundial 2026 con la final entre la selección argentina y España. Sin importar el resultado, es sabido que los integrantes del plantel y el cuerpo técnico albiceleste regresarán al país para ser recibidos con honores por una nueva actuación histórica. Por este motivo, el gobierno busca adelantarse a las miles de personas que habrá en las calles, independientemente de que el trofeo vuelva a la Argentina o no.

Según pudo saber LA NACION, la idea inicial es que el equipo regrese desde Nueva York a Buenos Aires el domingo por la noche o ya en la madrugada del lunes. Teniendo en cuenta que un vuelo entre ambas ciudades ronda las 11 horas de extensión, se estima que el equipo aterrizará en el país cerca del mediodía del 20 de julio. La logística puede sufrir cambios y es probable que se oficialice una vez que concluya la final de la Copa del Mundo, ya que el resultado será clave para las decisiones que tomará la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

La selección argentina no le gana a España desde 2010, pero intentará romper la racha este domingo PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

De momento, en la Casa Rosada aseguran que se pondrá “todo a disposición” de la selección y aguardan una respuesta. “Se está organizando el operativo para la llegada de la selección, para garantizar la seguridad, pase lo que pase con el fútbol”, le dijeron fuentes oficialistas a LA NACION. Voces del oficialismo aseguran que la intención del Gobierno es ayudar con la logística, pero no meterse en ningún contacto que pueda hacerse entre la gente y el plantel.

“Se quiere colaborar pero despolitizar el tema. Será un día para la sociedad y el Gobierno quiere estar lo más lejos posible. El único interés es no politizarlo. Sí hay muy buena predisposición del Gobierno para ayudar, pero no para meterse”, resumió una alta fuente libertaria. Las autoridades esperan alguna respuesta de la AFA sobre qué van a querer hacer. En la selección y en la asociación del fútbol local son cautos y no avisarán nada hasta después de la final.

La Casa Rosada estaría a disposición de la selección argentina independientemente del resultado Camila Godoy

Todavía ni siquiera está confirmado si los jugadores aterrizarán en Ezeiza o si lo harán (con acondicionamiento especial) en Aeroparque. En el delineamiento del plan de vuelo trabaja también la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Además, el presidente ya contó que Karina Milei “diseñó todos los dispositivos para que nadie esté en la Casa Rosada” el día en que los jugadores retornen al país. “Casa Militar ya tiene armado el operativo, por si quisieran usarlo, para que ellos puedan estar solos en la Casa de Gobierno y que nadie se meta. Eso está a disposición independientemente del resultado del domingo, yo lo he manifestado”, dijo en Radio Mitre.

Después de la obtención del título en Qatar 2022, que significó la tercera estrella para la Argentina y el fin de una sequía de 36 años, fueron millones los hinchas que esperaron a Lionel Messi y compañía la madrugada del 20 de diciembre de ese año en el aeropuerto de Ezeiza y, un día después, acompañaron la histórica caravana por autopistas de la Provincia y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Se estima que más de cinco millones de personas salieron a las calles porteñas a celebrar con los campeones del mundo, cuyo recorrido en un colectivo descapotable se terminó mucho antes de lo previsto porque les era imposible avanzar entre la multitud.