escuchar

El premio FIFA The Best al Mejor Jugador le será entregado al futbolista más destacado del planeta en el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022, un día después de finalizado el Mundial Qatar 2022 con el título de la selección argentina, y el 20 de agosto de 2023, en la gala que se llevará a cabo en Londres, Inglaterra, este lunes 15 de enero. Entre los candidatos a quedarse con el galardón aparecen Lionel Messi, Kylian Mbappé y Erling Haaland.

En cuanto al resto de los reconocimientos, la FIFA reveló los nombres de las españolas Aitana Bonmatí y Jennifer Hermoso, como así también el de la colombiana Linda Caicedo como finalistas al premio The Best a Mejor Jugadora. Por su parte, entre los candidatos a llevarse el premio Puskas al mejor gol del año aparecen el paraguayo Julio Enciso, el brasileño Guilherme Madruga y el portugués Nuno Santos.

Más allá de la nominación de Messi, Julián Álvarez había sido parte de la terna inicial a Mejor Jugador, pero no superó el primer corte, al igual que Marcelo Brozovic, Kevin De Bruyne, Ilkay Gundogan, Rodri, Khvicha Kvaratskhelia, Victor Osimhen, Declan Rice y Bernardo Silva. Sin embargo, habrá otro argentino con posibilidades de ganar un premio: se trata de Daniel Iñíguez, un hincha de Colón de Santa Fe que fue ternado como uno de los tres finalistas a “Mejor Hincha”, luego de ser captado por las cámaras de TV dándole la mamadera a su bebé en brazos en medio de la tribuna, en el partido ante Barracas Central, el 21 de mayo de 2022.

Julián Álvarez ya es considerado como uno de los mejores futbolistas del mundo, pero no fue finalista PAUL ELLIS - AFP

Gala de FIFA The Best: todo lo que hay que saber

¿Cuándo se conocerán a los ganadores? El 15 de enero.

El 15 de enero. ¿Dónde se entregan los Premios? En Londres, Inglaterra.

En Londres, Inglaterra. ¿Qué galardones están en disputa? Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Premio Puskas al Mejor Gol, Mejor Arquero, Mejor Arquera, Mejor Entrenador de fútbol masculino, Mejor Entrenador/a de fútbol femenino y Mejor Hincha.

Mejor Jugador, Mejor Jugadora, Premio Puskas al Mejor Gol, Mejor Arquero, Mejor Arquera, Mejor Entrenador de fútbol masculino, Mejor Entrenador/a de fútbol femenino y Mejor Hincha. ¿Cómo se definieron los finalistas? Por votación de un jurado internacional compuesto por los entrenadores y capitanes actuales de las selecciones femeninas y masculinas (uno por equipo), un periodista especializado en representación de cada selección e hinchas registrados en FIFA.com.

Todos los ganadores de los Premios FIFA The Best

Fútbol masculino

2016: Cristiano Ronaldo.

2017: Cristiano Ronaldo.

2018: Luka Modric.

2019: Lionel Messi.

2020: Robert Lewandowski.

2021: Robert Lewandowski.

2022: Lionel Messi.

Fútbol femenino

2016: Carli Lloyd.

2017: Lieke Martens.

2018: Marta Vieira.

2019: Megan Rapinoe.

2020: Lucy Bronze.

2021: Alexia Putellas.

2022: Alexia Putellas.

La última edición, teñida de albiceleste

En la última ceremonia Messi ganó el premio FIFA The Best y no fue el único argentino en retirarse con una sonrisa de París, Francia, porque Lionel Scaloni fue elegido como el Mejor Entrenador por sobre Carlo Ancelotti y ‘Pep’ Guardiola; y Emiliano ‘Dibu’ Martínez se llevó el galardón al mejor arquero por delante de Thibaut Courtois y Yassine Bounou. Además, la hinchada argentina en el Mundial Qatar 2022 fue elegida como la Mejor Afición del año por su aliento constante en Medio Oriente.