Cuántos equipos clasifican por grupo en el Mundial 2026

El Mundial 2026 está dejando partidos para el recuerdo, historias conmovedoras, resultados sorpresivos y goleadas abultadas. Y se extenderá hasta el domingo 19 de julio, día en el que se llevará a cabo la gran final entre las dos mejores selecciones de esta edición. Para consagrarse, un país tendrá que superar ocho partidos, uno más que los siete que jugó la Argentina en Qatar 2022, porque a partir de este año hay 48 participantes y 104 encuentros en total en 39 días de competencia.

El formato de juego se modificó con respecto a las últimas siete Copas del Mundo. En la etapa de grupos, los equipos se enfrentan todos contra todos a una ronda (tres encuentros cada uno) y los dos líderes de cada zona avanzarán a los 16avos de final, el cruce de eliminación directa que se añadió, junto a los ocho mejores terceros, conformando un cuadro de 32 equipos. Desde entonces, se irán eliminando hasta las semifinales, de las que decantarán los dos seleccionados que competirán por el título y los dos que pelearán por el tercer puesto. Ellos serán los únicos en disputar ocho compromisos.

La selección argentina buscará defender el título obtenido en Qatar 2022 Ed Zurga - FR34145 AP

Los 12 que finalicen en el tercer lugar de su zona en la primera ronda conformarán una tabla de posiciones alternativa. Allí se ordenarán del primero al último en base a la cantidad de puntos obtenidos en los tres partidos que disputaron. El primer criterio de desempate, a diferencia del Olímpico que se usa en cada grupo y que pondera el resultado del mano a mano entre los equipos igualados en puntos, es la diferencia de gol. Luego siguen los tantos a favor, el Fair Play y, en última instancia, el ranking FIFA. Los ocho mejores, avanzarán a las etapas de eliminación directa y los cuatro restantes quedarán eliminados junto a todos los que quedaron últimos en sus grupos.

Cómo ver el Mundial 2026 en la Argentina

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Tabla de campeones del mundo

El máximo campeón del mundo es Brasil con cinco títulos: Suecia 1958, Chile 1962, México 1970, Estados Unidos 1994 y Corea-Japón 2002. Lo siguen, con cuatro, Alemania (Suiza 1954, Alemania 1974, Italia 1990 y Brasil 2014) e Italia (Italia 1934, Francia 1938, España 1982 y Alemania 2006). La selección argentina es la tercera más ganadora de la historia del certamen organizado por la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) con sus estrellas conseguidas en Argentina 1978, México 1986 y Qatar 2022.

Francia y Uruguay, por su parte, acumulan dos torneos cada uno. El equipo galo logró el premio mayor en Francia 1998 y Rusia 2018 mientras que la Celeste ganó las ediciones de Uruguay 1930 y Brasil 1950. Por último, dos países tienen una Copa del Mundo: Inglaterra la obtuvo de local en 1966 y España la ganó en Sudáfrica 2010.

La selección argentina es la campeona del mundo en ejercicio; en Qatar 2022 le ganó a Francia en la final ADRIAN DENNIS - AFP