Imaginemos por un instante a toda la población de Cabo Verde haciendo fila para comprar una entrada. Hombres y mujeres, niños y ancianos: 530 mil personas una atrás de la otra, esperando su turno.

Ahora pasemos a la realidad: eso fue lo que ocurrió el pasado 24 de septiembre en la página de Deportick, la ticketera contratada por la AFA para vender las entradas de los partidos de la selección argentina. Los servidores reportaron un récord de usuarios concurrentes: 530 mil, que fueron derivados uno a uno a la fila virtual. Los 63 mil tickets que salieron a la venta se agotaron en apenas 90 minutos, lo que dura un partido de fútbol. Es que aquel que todos querían ver no era un encuentro más: después de 21 años, Lionel Andrés Messi se despedía de la selección argentina. Y lo haría en el Monumental, frente a Benín.

Las redes sociales se inundaron de quejas. Hubo quienes reportaron que les ofrecieron entradas por WhatsApp incluso antes de que salieran a la venta en la plataforma oficial. El gobierno de la Ciudad reportó 30 denuncias de personas damnificadas por tickets apócrifos y reventa. Hubo un allanamiento y tres personas fueron imputados. El procedimiento resulta curioso: la plataforma Deportick se jacta de que los tickets físicos se imprimen “con medidas de seguridad en cinco niveles para certificar la autenticidad y evitar la piratería”.

Esas “medidas de seguridad en cinco niveles” -similares a un documento de identidad o a un billete de curso legal- tienen su costo. Que pagan los hinchas. De la selección, en este caso. El precio se mide en tiempo perdido: para encontrar las entradas físicas hay que ir a un estadio distinto a aquel en el que juega la selección. Allí sí, la fila es real. En pleno siglo XXI, el único entretenimiento que precisa retirar las entradas en forma presencial y antes del espectáculo es el fútbol de selección. La subcampeona del mundo.

Cuando Argentina jugó en el Monumental, el estadio satélite fue el de Defensores de Belgrano, ubicado sobre la avenida del Libertador, en el Bajo Núñez. Cuando lo hizo en la Bombonera, los hinchas debieron ir al Tomás Adolfo Ducó (Huracán), en Parque Patricios, para dar con sus tickets. Con sol, lluvia, nubes o viento, e incluso expuestos ante eventuales ladrones, ningún hincha pudo zafar del retiro físico, para el que tenían que llevar documento y la tarjeta de crédito con la que hubieran hecho la compra. De la fila real. Eso sí, para el último encuentro en la Bombonera ante Uruguay sobraron lugares vacíos. “Ya sabíamos que debíamos ir a la cancha de Uruguay a retirar las entradas”, relató a LA NACION un asistente al partido. Y remató: “Salió todo perfecto. ¡No hubo ni fila!“.

Desde que Claudio “Chiqui” Tapia asumió como presidente de la AFA, en marzo de 2017, los partidos de la selección fueron considerados como “espectáculos deportivos de primer nivel internacional”. Sobre todo, si el portador de la camiseta número diez era Lionel Andrés Messi. En este sentido, los precios de las localidades nunca fueron ni nacionales ni populares. Más bien, restringidos a la clase media, media alta y alta. Con Messi en el campo, el equipo nacional fue la locomotora económica de la AFA.

Sin embargo, los rivales para los partidos amistosos nunca estuvieron a la altura de la Albiceleste. Para muestra, los primeros: Argentina celebró la tercera estrella, conseguida en Qatar 2022, ante Panamá y Curazao. O los de la fecha FIFA de octubre: Bolivia, Burkina Faso y Benín, el rival que salió en todas las fotos por haber sido el partenaire en el último partido del gran capitán rosarino.

El partido contra Burkina Faso merece un párrafo aparte. Por algunas horas, el encuentro corrió peligro de suspenderse. El Monumental no tenía el cartelito de “sold out”, y había entradas de sobra disponibles en... Deportick. Pero los jugadores burkineses se negaban a abordar el avión que los depositara en Buenos Aires desde Casablanca (Marruecos), donde estaban concentrados. Ocurrió que no había cachet arreglado para los africanos. Ni asientos en primera. El partido se transformó en una cuestión de Estado, a punto tal que la minstra de Deporte, Juventud y Empleo del gobierno burkinés se acercó al establecimiento para evitar un papelón internacional.

Al final, Burkina Faso viajó rumbo a la Argentina... pero con un equipo juvenil, integrado por futbolistas de la Sub 20, incluido su entrenador. En la AFA hubo quienes temieron por la categoría del amistoso, que la FIFA bien pudo haber removido de su estatus de “clase A”. Hubiera sido un problema: una de las razones del partido era empezar a saldar las suspensiones que recibieron Leandro Paredes y Nahuel Molina en la final del último Mundial ante España.

Burkina Faso viajó a la Argentina luego de que la AFA pagara un chárter para evitar más dilaciones. El seleccionado africano llegó, durmió una siesta y se fue rumbo al Monumental para jugar el partido. Al amanecer del día siguiente, y con el desayuno en la garganta, los africanos emprendieron el regreso a casa con una goleada por 7-0 en contra en el equipaje. Por primera vez en mucho tiempo, el Monumental -que no tenía aforo reducido- lució incompleto. Y hubo gente que compró la entrada creyendo que Messi jugaría unos minutos. Lo hizo días más tarde y ante otro combinado de entusiastas africanos: la selección de Benín.

Hubo estafas más serias. Como aquellas en las que cayeron quienes ingresaron en páginas como deportick.net, creadas a imagen y semejanza de la plataforma oficial, y apalancadas en buscadores en los días en los que las entradas para los partidos salieran a la venta. El objetivo de los ciberdelincuentes era que los hinchas cayeran en la trampa y dejaran los datos de sus tarjetas de crédito al comprar los tickets apócrifos. Luego, esos plásticos podrían ser clonados.

Desde que Deportick debutó como ticketera de la AFA ningún dirigente la criticó. Como ocurriera con TourProdEnter, el agente de cobro para los contratos de sponsoreo en el extranjero, la figura de Javier Faroni está presente en ambos negocios. El productor teatral cobraba de quienes auspiciaban a Messi y de quienes iban a la cancha a verlo. Ya sin Messi, lo más probable es que cobre menos.