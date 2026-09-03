Cuatro campeones del Mundo de 1986 se reunieron con Carlos Bilardo: “Visitando al maestro”

Cuatro integrantes de la selección argentina que conquistó el Mundial de México 1986 visitaron a Carlos Salvador Bilardo, el director técnico de aquella gesta deportiva. Oscar Ruggeri, Sergio Batista, Carlos Tapia y Ricardo “El Gringo” Giusti volvieron a reunirse con el entrenador y compartieron en redes sociales una imagen que registró el encuentro.

La foto fue publicada por Giusti en su cuenta de Instagram. “Visitando al maestro”, escribió el exfutbolista, en referencia al entrenador que los condujo durante su etapa en la selección nacional.

En la postal se observa a Bilardo sentado al borde de una mesa y rodeado por sus cuatro exdirigidos, aparentemente en el interior de una vivienda. Todos miran a cámara y se muestran sonrientes.

"Visitando al maestro", indicó Giusti junto con la imagen que documentó el encuentro Instagram Ricardo Giusti

La visita se produjo meses después del cumpleaños número 88 de Bilardo. En aquella oportunidad también recibió en su casa a varios integrantes del conjunto campeón, entre ellos Ruggeri, Jorge Burruchaga y Giusti, además de Claudia Villafañe, según contó LA NACION.

Durante aquel festejo, Ruggeri difundió un video del momento en el que los presentes le cantaron el Feliz cumpleaños al exentrenador. “Felices 88, querido maestro, Carlos Salvador Bilardo. Gracias eternas por marcarnos el camino dentro y fuera de la cancha”, expresó entonces Ruggeri. También lo definió como “el número 1” en otra dedicatoria publicada en sus historias de Instagram.

Bilardo se encuentra al cuidado de su familia y padece el síndrome de Hakim-Adams, una enfermedad neurodegenerativa relacionada principalmente con la progresión de la edad.

La última visita que recibió Bilardo por parte de jugadores de ese plantel fue con motivo de su cumpleaños número 88

La trayectoria de Bilardo está estrechamente vinculada con Estudiantes de La Plata, club con el que obtuvo cinco títulos. Como jugador, integró el plantel que conquistó el Campeonato Metropolitano de 1967, las Copas Libertadores de 1968, 1969 y 1970 y el campeonato del mundo frente al Manchester United en 1968. También tuvo un paso por San Lorenzo, donde debutó profesionalmente en 1958.

Ya como entrenador, llevó a Estudiantes a obtener un nuevo campeonato de Primera División en 1982. Ese mismo año asumió al frente de la selección argentina, cargo que ocupó hasta 1990 y desde el que dejó una huella que sus exdirigidos continúan destacando.

Carlos Bilardo fue el director técnico de la selección argentina durante el Mundial disputado en 1986 Peter Robinson - EMPICS - PA Images

En el Mundial de 1986, el equipo dirigido por Bilardo obtuvo el título después de superar por 3-2 a Alemania en la final disputada en México. Cuatro años más tarde, el entrenador volvió a conducir al seleccionado hasta el partido decisivo del Mundial de Italia 1990.

Su última experiencia como entrenador fue nuevamente en el club platense, en 2004. Tras retirarse de la conducción técnica, Bilardo trabajó como analista deportivo en distintas cadenas televisivas. Además, fue secretario de Deportes de la provincia de Buenos Aires entre 2007 y 2008 y luego se desempeñó como director de selecciones nacionales de la Asociación del Fútbol Argentino hasta 2014.