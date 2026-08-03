Ruggeri habló de colgados de River y fue contundente: “No entiendo a un club que necesita vender esos jugadores y no los ponen en la vidriera”

River atraviesa la tormenta perfecta: hace cinco partidos que no gana, no convierte goles y los refuerzos que llegaron aún no pueden revertir esta situación. Como si fuera poco, el Monumental estalló contra los jugadores, DT y dirigentes el último fin de semana, cuando la derrota ante Rosario Central fue la gota que rebalsó el vaso.

Mientras tanto, a la espera de la llegada de más nombres de jerarquía -entre ellos se nombra de Thiago Almada y de Francisco Ortega- los programas de televisión abocados a la actualidad deportiva intentan desenredar los nudos que llevaron al Millonario a esta realidad. Entre los temas, en F90 (ESPN) se centraron en los jugadores colgados por la dirigencia, que fueron apartados del plantel antes del inicio de la pretemporada y cuya situación hace ruido.

Rugger, sobre los colgados en River

Al respecto, Oscar Ruggeri, exjugador y actual comentarista, analizó la situación y cuestionó la decisión de los dirigentes. “Hay cosas que no están bien, que tendrían que mejorarlas. Como jugador hablo, ¿no? Porque si a mí me sacan, si yo estoy en el vestuario y me sacan tres, cuatro compañeros y me los mandan a cualquier lado, me plantaría. Por lo menos, por mis compañeros me plantaría", comenzó Ruggeri ante la mirada de sus colegas de televisión.

La situación de los "colgados" en River genera muchas críticas por la desvalorización de los jugadores Redes sociales

“Tenemos que cambiarnos todos juntos, tenemos que salir a entrenar, después el técnico te aparta... cuatro o cinco irán con el profe ahí, pero no esto”, apuntó el exjugador, en desacuerdo con la lógica aplicada por la dirigencia.

“Imaginate que de los que jugaron anoche tienen que tener amigos ahí que están en otro lugar entrenando, pasándola mal, porque nadie piensa: ‘Eh, loco, pero se cambian en otro lugar, eh...’. ¡No! Lo mal que la están pasando. No entiendo eso... Realmente no entiendo eso de un club que necesita vender esos jugadores, no ponerlos en la vidriera, como lo es River, la gran vidriera que es River... no ponerlos ahí para después venderlos", completó, sorprendido por el trasfondo que se vive hoy por hoy en Núñez.