Curazao goleó a Aruba, ganó por primera vez en el año y vivió una fiesta con su gente antes del Mundial 2026

La selección de Curazao ganó por primera vez en 2026 y la goleada por 4-0 sobre Aruba como local en Willemstad se convirtió en una fiesta con su público antes de viajar a disputar su primera Copa del Mundo. En Estados Unidos, el conjunto que hará su estreno frente a Alemania el domingo 14 de este mes se despidió con un desborde de ilusión al ganar el clásico de las antillas después de meses en los que las expectativas estaban en baja.

Curazao había perdido sus tres partidos en el presente año hasta esta noche del sábado. De manera consecutiva, había caído ante China por 2-0, frente a Australia por 5-1 y contra Escocia, con el que cayó por 4-1 el sábado anterior tras ponerse en ventaja a los 17 minutos y quedarse con uno menos por una expulsión. Ahora, en cambio, todo fue alegría, a partir de cuatro goles en menos de 40 minutos, todos en el segundo tiempo.

Curazao celebró su primera victoria de 2026, en el clásico con Aruba, y estará debutando en una Copa del Mundo en una semana, ante Alemania.

Joshua Brenet, un defensor de 32 años; Jeremy Antonisse, un delantero de 24; Livano Comenencia, un mediocampista de 22, y Juninho Bacuna, uno de los dos hermanos -el otro es Leandro, el 10, seis años mayor- que tiene el plantel, marcaron los goles para tomar confianza de cara a un debut en un Mundial que asoma duro para la selección caribeña.

Tras un primer tiempo en el que no se sacaron ventajas, en la etapa final el dominio del local se tradujo además en el marcador. Y el broche de oro, ya en el primer minuto de descuento, fue el mejor gol de todos: lo que parecía una elegante salida del fondo de los visitantes derivó en la recuperación de la pelota tras un despeje interceptado. A eso le siguió una pared entre dos jugadores locales que encontró a Bacuna resolviendo con un derechazo al ángulo tras una media vuelta en la puerta del área.

Ya el tanto de Brenet, que apareció por detrás en un centro al ras para conectar y abrir el marcador, había generado un clima festivo en el público. A tal punto que el defensor pasó por detrás del arco de Aruba y lo celebró a metros de sus enfervorizados hinchas.

Gols da amostoso de Curaçao contra Aruba

Joshua Brenet, 1-0

Jeremy Antonisse, 2-0

Livano Comenencia, 3-0

Juninho Bacuna, 4-0 pic.twitter.com/fxMFdzYodf — Reinaldo Andrade Raimundsson (@rei_raimundsson) June 7, 2026

Luego, el segundo gol nació de un saque de fondo que tuvo un flojo despeje al llegar el balón al campo contrario y el tercero también se generó a partir de un pelotazo desde el campo propio, con una combinación de pases por derecha y un desvío en el disparo final.

Curazao, que se clasificó a través de la Concacaf, será la selección que más kilómetros deberá recorrer durante la etapa de grupos, con 9870 km por delante, algo más de lo que le espera a Bosnia y Herzegovina y Austria, las otras dos selecciones que tienen un mapa de más de 9000 km en su travesía en el Mundial 2026. El equipo del Caribe jugará el 14 con Alemania en Houston, se medirá el sábado 20 con Ecuador en Kansas City y cerrará su participación en el grupo E el jueves 25 con Costa de Marfil en Filadelfia.

El arquero titular de Curazao tiene una particular historia al haber sido el que recibió el gol número 100 de Lionel Messi con la selección argentina. Aquella noche, en la que el conjunto nacional se impuso por 7-0 y el rosarino hizo un triplete en marzo de 2023, Eloy Room se plantó delante del rosarino para pedirle cambiar camisetas apenas el árbitro marcó el final.