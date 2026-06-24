Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre Curazao y Costa de Marfil correspondiente al grupo E se disputará este jueves 25 de junio a las 17.00 h en el Philadelphia Stadium, ubicado en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania.

El momento de los equipos

Curazao llega a este compromiso tras haber empatado 0-0 frente a Ecuador en su presentación anterior. Por su parte, Costa de Marfil buscará recuperarse en el certamen después de haber sufrido una derrota por 2-1 ante Alemania en la última jornada.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan al tercer encuentro de la fase de grupos con la necesidad imperiosa de sumar puntos. Mientras que Curazao intentará mantener la solidez defensiva demostrada en su último choque, Costa de Marfil buscará mejorar su efectividad ofensiva para revertir su reciente caída.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el Grupo E del Mundial 2026, ya que una victoria resulta fundamental para definir las posiciones finales y las posibilidades de avanzar a la siguiente instancia de la competencia.