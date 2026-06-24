LA NACION

Curazao vs. Costa de Marfil por el Mundial 2026: día, hora y cómo seguir online

Se medien en un duelo Curazao y Costa de Marfil en la jornada 3 del Mundial 2026; todo lo que hay que saber antes del partido

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'

El encuentro entre Curazao y Costa de Marfil correspondiente al grupo E se disputará este jueves 25 de junio a las 17.00 h en el Philadelphia Stadium, ubicado en la ciudad de Philadelphia, Pennsylvania.

El momento de los equipos

Curazao llega a este compromiso tras haber empatado 0-0 frente a Ecuador en su presentación anterior. Por su parte, Costa de Marfil buscará recuperarse en el certamen después de haber sufrido una derrota por 2-1 ante Alemania en la última jornada.

Números que anticipan el duelo

Ambos seleccionados llegan al tercer encuentro de la fase de grupos con la necesidad imperiosa de sumar puntos. Mientras que Curazao intentará mantener la solidez defensiva demostrada en su último choque, Costa de Marfil buscará mejorar su efectividad ofensiva para revertir su reciente caída.

Lo que está en juego

El resultado de este enfrentamiento es determinante para las aspiraciones de ambos conjuntos en el Grupo E del Mundial 2026, ya que una victoria resulta fundamental para definir las posiciones finales y las posibilidades de avanzar a la siguiente instancia de la competencia.

LA NACION
Más leídas de Fútbol
  1. Los africanos remontaron frente a Jordania y Argentina se aseguró el primer puesto del Grupo J
    1

    Argelia derrotó a Jordania, aseguró el primer puesto del Grupo J para la Argentina, y sueña con clasificarse

  2. La incredulidad de los medios internacionales por la estelar función del Messi de casi 39
    2

    Los medios de Austria se rindieron ante Lionel Messi: “No hubo quien detuviera al creador”

  3. El exabrupto de un periodista argentino en la previa del partido ante Austria que se hizo viral
    3

    Argentina-Austria: Ariel Rodríguez tuvo un exabrupto al aire y debió salir a aclarar

  4. Julián Alvarez desató un conflicto inesperado: por qué quiere dejar Atlético de Madrid y el sugestivo tuit del club
    4

    Julián Alvarez desató un conflicto inesperado en medio del Mundial: por qué quiere dejar Atlético de Madrid