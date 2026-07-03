Custodio Mendes palpita el Argentina vs. Cabo Verde que nunca imaginó: “Es un duelo de hermandad”

Para Adriano Tomaz Custodio Mendes, el partido del viernes entre la Argentina y Cabo Verde no enfrenta solamente al campeón del mundo con una de las grandes revelaciones del torneo. Enfrenta a los dos países que marcaron su vida. Nació en el archipiélago africano cuando todavía era una colonia portuguesa, llegó solo al país a los 12 años tras quedar huérfano, construyó aquí toda su historia y se convirtió en el primer futbolista nacido en África en disputar partidos oficiales en el fútbol argentino. Por eso resume el cruce con una frase que trasciende el resultado. “Es un duelo de hermandad. La Argentina nos abrió las puertas a los caboverdianos. Así que imaginate... en la cabeza de nadie estaba esto”, dice en diálogo con LA NACION.

Custodio vive en La Plata desde 1973. Allí debutó en primera con Estudiantes, compartió plantel con Miguel Ángel Russo y Alejandro Sabella, fue dirigido por Carlos Salvador Bilardo y desarrolló una carrera que se extendió durante dos décadas por la Argentina y distintos países de América Latina. Más de medio siglo después de haber llegado al país, todavía le cuesta creer que verá a la selección de su tierra natal enfrentarse con el equipo que representa al lugar donde construyó su vida.

“Yo lo vivo contento, feliz. No me imaginaba que iba a ver a mi selección en un Mundial. Por un montón de situaciones: por infraestructura, porque no es un fútbol profesional. Los jugadores que tiene son hijos de caboverdianos que se desarrollaron fuera de Cabo Verde. De pronto tengo que explicarle a todo el mundo dónde está Cabo Verde. Gracias a Dios, con este Mundial y llegar hasta esta instancia, lo que está viviendo Cabo Verde es algo inexplicable”, sostiene.

Custodio Mendes, en la cancha de fútbol 5 donde trabaja actualmente Nacho Amiconi

El crecimiento del seleccionado africano, que llega invicto tras empatar los tres partidos, lo emociona también porque recuerda una realidad muy distinta. Durante años, explica, casi nadie conocía el país donde nació. Hoy, en cambio, el histórico recorrido mundialista puso a Cabo Verde en el mapa futbolístico y despertó el interés de millones de personas por un archipiélago de poco más de medio millón de habitantes.

En la entrevista que concedió a LA NACION el año pasado, Custodio definió su identidad con una frase que sintetiza toda una vida: “Soy más argentino que caboverdiano”. Sin embargo, este viernes desde las 19, en Miami, admite que vivirá un partido imposible de encasillar.

“La sensación es muy rara, la verdad. Estoy contento, estoy feliz. Voy a disfrutar. Yo no soy de disfrutar los partidos, los sufro todos, hasta cuando voy a ver a Estudiantes. Pero esto es diferente. Yo sé dónde están mis raíces. La Argentina me dio todo, hace muchos años que estoy acá. Si me preguntas si voy a gritar un gol de la Argentina, no. ¿Si voy a gritar uno de Cabo Verde? Tampoco. Voy a disfrutar el partido y que gane quien mejor haga las cosas. Después voy a festejar, pase quien pase”, asegura.

Custódio Mendes en disputa con José Luis "Tata" Brown, en un Boca vs. Temperley de 1985, en la cancha de Huracán Archivo LA NACION

Más allá del aspecto sentimental, el exmediocampista no duda cuando analiza el desarrollo del encuentro. Considera que la Argentina es amplia favorita, aunque destaca el camino que recorrió Cabo Verde para instalarse entre los 32 mejores seleccionados del planeta.

“No, no creo que pueda sorprender. Argentina no es España, y Cabo Verde sorprendió a España porque tuvo un solo plan para jugarle y no encontró un plan B ni un plan C. Con Uruguay también se animó, pero ya sabemos que después de ganarle a la Argentina en las eliminatorias, ese plantel era un quilombo. Vos podés tener un buen equipo, pero cuando un grupo está dividido, sos el peor equipo”, analiza.

Con la mirada de quien también fue entrenador en divisiones inferiores y hoy, a los 63 años, dirige al equipo senior de Estudiantes, cuando se refiere al conjunto dirigido por Lionel Scaloni, el elogio es contundente. “Argentina sigue jugando de una manera que parece que estos muchachos no tienen plata, que nunca ganaron nada. Juegan a la pelota como si fuera el último partido de su vida, como si después del partido se fueran a morir. No te regalan nada. Está muy bien. Tienen sed de triunfo. Quieren más, más y más. Juegan con el cuchillo entre los dientes. España no lo hizo, Uruguay no lo hizo y Argentina no te va a dar esa posibilidad”, afirma.

Lionel Messi celebra su gol, que cerró el partido 3-0 ante Jordania en la última fecha de la fase de grupos Aníbal Greco - La Nación

Del otro lado, cree que Cabo Verde afrontará el compromiso con otra mentalidad. “Cabo Verde va a salir a disfrutar el partido. No tiene nada para perder porque ya ganó. Va a disfrutar del fútbol argentino, de la selección, de Messi. Ojo, no le va a regalar nada, pero tampoco le va a jugar brusco. Va a hacerlo con mucha lealtad. Un equipo está obligado por su trayectoria y el otro va a disfrutar. Si pega el batacazo, lo pegará, pero yo no lo creo”.

Incluso cree que la presencia del propio 10 argentino puede convertirse en un factor emocional para varios futbolistas caboverdianos. Lo dice porque él mismo atravesó una situación similar cuando enfrentó a Diego Armando Maradona durante su carrera profesional: “Van a estar muy cholulos cuando tengan a la Argentina enfrente. A mí me pasó con Maradona. Lo tenía a menos de un metro y, en vez de salir a marcarlo, me quedé quieto mirándolo. Me había quedado helado”, recuerda entre risas.

El arquero de Cabo Verde, Vozinha, la gran figura del equipo Ashley Landis - AP

Aun así, insiste en que el resultado pasará a un segundo plano para Cabo Verde. Después de décadas en las que el país permanecía prácticamente desconocido para buena parte del mundo futbolístico, llegar hasta esta instancia ya representa una conquista difícil de dimensionar. “Ya ganó”, repite, convencido.

Y mientras la Argentina espera el partido con la obligación de avanzar a los octavos de final, Custodio lo vivirá desde un lugar único. No elegirá una camiseta por encima de la otra. Tampoco gritará los goles. Prefiere disfrutar un cruce que jamás imaginó presenciar y que, para él, simboliza mucho más que un partido del Mundial: el encuentro entre el país donde nació y el que le abrió las puertas para construir toda una vida.