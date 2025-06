Cuti Romero, capitán de la selección argentina: elegido por Messi y Otamendi, el cordobés vivió una noche inolvidable

Cristian “Cuti” Romero es el capitán del futuro de la selección argentina. Ausentes ante Chile Lionel Messi y Nicolás Otamendi los dos máximos referentes del equipo tomaron la decisión de nominar al cordobés en la pasada doble fecha FIFA, disputada en marzo, y que incluyó la goleada ante Brasil en el Monumental. Este jueves, en la capital trasandina, el cordobés estrenó brazalete en el triunfo por 1 a 0 ante Chile. Y a los 12 minutos del segundo tiempo se lo entregó a la Pulga, que ingresó en lugar de Nicolás Paz. El futuro, entonces, ya llegó.

“Hace siete u ocho años atrás, cuando estaba en Córdoba, jamás me hubiese imaginado ser capitán de la selección; lograr todo esto”, dijo el Cuti en las entrañas del estadio Nacional. Y agregó: “Agradecido al cuerpo técnico, a Leo [Messi] a Ota [Otamendi] que me eligieron como uno de los capitanes. Es un orgullo para mí, una responsabilidad enorme, pero a la vez es para disfrutarlo muchísimo”, agregó el zaguero de Tottenham, de la Premier League, que hace unas semanas levantó el trofeo de la Europa League, también como capitán del conjunto londinense.

Firme en las alturas: el Cuti Romero le gana en el salto al chileno Felipe Loyola, durante el partido entre Chile y Argentina, por las eliminatorias sudamericanas RODRIGO ARANGUA - AFP

Emocionado, el Cuti continuó: “Me habían avisado en la anterior fecha FIFA. El cuerpo técnico me dijo que con Leo y Ota habían decidido que yo fuera el tercer capitán y nada... es un orgullo para mí”, confesó el campeón del mundo en Qatar 2022. El triunfo ante Chile por 1-0 certificó el primer puesto en las eliminatorias del equipo albiceleste. A Romero, entonces, lo consultaron por las motivaciones del equipo: “Seguir con el mismo hambre. Marcarles el camino a todos los chicos nuevos que llegan; que este sea el camino. La verdad es que venimos demostrando desde la anterior fecha FIFA que estamos en un muy buen camino. Hoy [por ayer] debutaron muchos chicos y estamos muy contentos por toda la gente nueva que está llegando”, afirmó el Cuti.

Más tarde, Romero habló con TyC Sports: “Va a ser una noche inolvidable. Ya venía emocionado antes de llegar al estadio. Llegué como un niño con mucha ilusión a la selección. Me afiancé, me dieron una confianza enorme desde el cuerpo técnico (...). Les agradecí a Leo, a Ota, al cuerpo técnico, a los compañeros. Hay muchos referentes que llevan mucho tiempo acá en la selección. Me queda mucho por aprender, pero soy un agradecido”, completó.

Romero también se refirió a las nuevos futbolistas que ya tienen minutos en el equipo albiceleste, como Franco Mastantuono y Nicolás Paz: “Todas estas apariciones nos sirven para el recambio, para que demuestren que estén preparados. Hoy [por ayer] era un partido muy duro, pero nos dijimos que teníamos que seguir haciendo lo que veníamos haciendo hace tiempo. Salió muy bien, por suerte, y estoy muy contento por los chicos que sumaron minutos y debutaron. Fue una noche inolvidable para mí, la disfruté en silencio y me va a quedar para toda la vida”.

El partido del Cuti ante Chile

En su debut como capitán, el Cuti no tuvo fallas durante todo el encuentro. Cierto es que la selección trasandina rara vez pudo poner en aprietos a la segura defensa argentina, pero el cordobés se entendió a la perfección con Leonardo Balerdi (otro que sumó minutos tras su gran temporada en Olympique, de Marsella).

LA NACION calificó su tarea con siete puntos, los mismos que Julián Álvarez y Giuliano Simeone, y sólo por debajo de Thiago Almada, la figura del encuentro. Sobre el partido del capitán, el análisis fue el siguiente: “La prestancia de siempre. Capitán ante las ausencias de Otamendi y Messi, lideró una defensa que casi no pasó sobresaltos. Con su templanza y elegancia habituales anticipó, impuso su físico y jugó con criterio, todo parte de su repertorio característico. Un pase suyo desde el fondo dejó a Simeone en posición de gol“.

La medalla olvidada en Europa

El estreno del Cuti como capitán en la selección fue mucho mejor que su última experiencia con el brazalete, jugando para Tottenham. Hace unos días, su equipo se consagró campeón de la Europa League, en una final donde venció al Manchester United por 1-0 en el estadio San Mamés. El cordobés celebró una conquista histórica para el club inglés, fue premiado como el MVP (mejor jugador) del partido, pero no recibió su medalla.

“No sé qué pasó. Se quedaron sin medallas y no me pudieron dar”, se sinceró Romero ante la consulta de un periodista. Con una sonrisa por el título conseguido, el Cuti siguió: “Esperemos que me la manden a mi casa”. Lejos de mostrar remordimiento por este desliz de la organización, el marcador central de la selección argentina indicó, con orgullo: “Lo importante es que salimos campeones de Europa y mi nombre va a quedar grabado en la historia del club”. Y remarcó: “Somos campeones de Europa. Fuimos una familia de principio a fin, nos merecíamos este título. Nadie confiaba en nosotros y acá estamos, cerrando una gran temporada”.