Karen Cavaller y Cuti Romero: la historia de amor de la licenciada en RR.HH. que dejó Córdoba para acompañar al futbolista en Europa

Él es uno de los dueños de la defensa argentina y ella la integrante de “La Scalot” con el perfil más bajo, lejos de la exposición y las redes sociales. Cristian “Cuti” Romero y Karen Kavaller llevan ocho años juntos, seis de matrimonio, y tienen dos hijos. Son una pareja que supo atravesar por distintas etapas: una mudanza de su Córdoba natal a Italia, cambios de clubes, lesiones, campeonatos y el salto a la fama. Mientras él conquistaba a los hinchas con sus aguerridas acciones dentro de la cancha, ella lo acompañaba en silencio, pero siempre firme y presente a su lado sin descuidar sus estudios universitarios. Él se lo agradeció, una y otra vez, en voz alta y frente al mundo. Hoy se preparan para un nuevo momento histórico: una nueva Copa del Mundo, pero esta vez como una familia de cuatro.

Al igual que otros jugadores de la selección argentina, el de Cuti Romero y Karen Cavaller es un amor de la adolescencia. Se conocieron en Córdoba mientras él jugaba en Talleres y en 2018, cuando tenían 20 y 18 años respectivamente, se pusieron de novios. El mismo año que empezaron a salir tuvieron que enfrentar la primera decisión importante. El futbolista firmó contrato para jugar para el Génova, lo cual implicaba no solo un salto en su carrera, sino una mudanza a Italia. Si bien la relación era reciente, ella decidió jugarse por amor y acompañarlo.

Cuti Romero y Karen Cavaller empezaron su relación en Córdoba en 2018 (Foto: Instagram @cutiromero2)

Mientras él se afianzaba en el fútbol italiano, primero con la camiseta del Génova y luego con la de Juventus y Atalanta, ella trazaba su propio camino. A pesar del cambio de vida, nunca descuidó sus estudios y se graduó como Licenciada en Recursos Humanos, título que evidencia orgullosa en la descripción de su perfil de Instagram, red social en la que acumula alrededor de 3300 seguidores. Y es que, a diferencia de otras mujeres de futbolistas, Karen decidió, por sobre todas las cosas, preservar su privacidad y evitar exponer su día a día con todo el mundo.

Mientras Romero se afianzaba como futbolista, Karen se enfocó en sus estudios y se recibió de Licenciada en Recursos Humanos (Foto: Instagram @cutiromero2)

Desde el primer momento, Karen Cavaller optó por un bajo perfil y decidió que su cuenta de Instagram fuera privada (Foto: Instagram @cutiromero2)

El casamiento y la llegada de los hijos

La pareja se casó el 23 de enero de 2020 en una íntima ceremonia. Él se vistió de traje negro sin corbata y ella usó un vestido midi al cuerpo con una chaqueta blanca. “Fue el destino que nos unió, para durar la vida entera juntos. Hoy damos este gran paso a nuestro amor. Nos esperan cosas supermaravillosas. El uno para el otro toda la vida; pase lo que pase, siempre unidos. Con nuestra sonrisa y nuestra forma de disfrutar la vida. Te amo”, expresó él luego de que se convirtieran en marido y mujer.

La pareja dio el sí el 23 de enero de 2020 (Foto: Instagram @cutiromero2)

Sus palabras no fueron sorpresivas porque, desde que empezaron su relación, el defensor dejó en evidencia que es simple y sencillamente un romántico, definiéndola como “su todo” y “la mejor mujer del mundo” y se definió como un “afortunado” por tenerla a su lado. De hecho, además de las fotos, tiene una historia destacada de Instagram especialmente dedicada a su relación.

Tras mudarse a Londres, Inglaterra, cuando Romero firmó contrato con Tottenham, en diciembre de 2021 empezaron una nueva aventura como padres de Valentino. Y así como con sus fotos esporádicas con declaraciones de amor dejaron al descubierto su costado más sensible y romántico, el cordobés jamás dudó en evidenciar que la paternidad es un rol que le gusta y mucho. “Cuánto los amo a ustedes dos. Las personas más importantes de mi vida”, aseguró.

Campeones del Mundo: Cuti y Karen con su hijo Valentino durante los festejos de en el estadio Lusail (Foto: Instagram @cutiromero2)

De hecho, la familia llegó a hacerse viral con un video que grabó Karen de padre e hijo jugando al fútbol en su casa. El futbolista le sacó la pelota al pequeño, quien cayó al piso, y ella no dudó en retarlo, amorosamente, por la acción. Pero fue la respuesta de él la que revolucionó las redes: “Es para que se acostumbre”. ¿Un nuevo defensor en camino? Si bien falta mucho para saberlo, de lo que hay certezas es que Valentino ya conoció varias canchas y vio con sus propios ojos cómo su papá levantaba la Copa del Mundo.

El divertido video de Cuti Romero en "modo papá y futbolista" junto a su hijo

“La vida nos vuelve a sorprender con esta hermosa bendición. Gracias por permitirme experimentar esto con vos. Gracias por entregar tu cuerpo para que podamos embarcarnos juntos en este viaje que seguirá cambiando nuestras vidas. Gracias por ayudarme a ser padre. Gracias por todo lo que hacés por nosotros; ya pronto seremos cuatro y seguiremos escribiendo este camino hermoso que estamos construyendo juntos”. Con estas palabras, el defensor anunció en 2024 que estaban nuevamente en la dulce espera.

El 19 de noviembre de 2024, en el ala Lindo del Hospital St. Mary’s de Londres, nació Lucy, su segunda hija. “Gracias por llegar a nuestras vidas, bebita, completaste todo lo que somos. Y para vos, mi compañero de vida, mi marido y todo en mi mundo, no tengo palabras; volviste a hacerlo a la perfección. Dos aventuras preciosas e inolvidables que pudimos vivir juntos. Gracias por no soltarme nunca”, expresó ella.

Lucy, la segunda hija de la pareja, nació el 19 de noviembre de 2024 (Foto: Instagram @karencavaller)

Si bien llevan ocho años instalados en Europa —los primeros años en Italia y desde 2021 en Inglaterra—, el futbolista aseguró que en su casa son “muy argentinos”. En una entrevista con Esteban y Gastón Edul, contó que reciben carne argentina y que, para la hora del mate, su mujer suele preparar un bizcochuelo casero. No obstante, no dudaron en adaptarse a las costumbres de su país de residencia. Para Halloween de 2025 salieron a buscar golosinas disfrazados de los personajes de la película de Disney Monsters Inc. Sin duda alguna, la diversión en la familia está garantizada.

Modo Halloween: la familia disfrazada como los personajes de Monster Inc.(Foto: Instagram @cutiromero2)

El apoyo incondicional y una nueva experiencia mundialista

Si bien Karen no tiene un perfil público en sus redes sociales, a través de publicaciones en las que etiquetó a Romero se pudo advertir no solo su lealtad, sino su amor y apoyo incondicional. “Y acá estás construyendo tu propio legado. Te admiro, te veo y exploto de orgullo. Paso a paso, pero siempre un escalón más alto. (...) Nunca pierdas esa esencia que te hace tan único, tan importante, tan especial. (...) Todo llega para quien sabe esperar, con paciencia, esfuerzo, sacrificio (...) Y qué hermoso poder vivirlo a tu lado, te amamos y siempre caminamos juntos, nunca lo olvides”, expresó cuando los Spurs salieron campeones de la UEFA Europa League, lo que demostró que, al igual que el futbolista, también es espontánea con sus declaraciones de amor.

La familia, el apoyo incondicional (Foto: Instagram @karencavaller)

“Sos mi compañero, mi amigo y mi gran sostén en cada paso de este camino. Te amo profundamente y disfruto cada instante de mi vida a tu lado. Amo la familia que hemos construido juntos, nuestro refugio lleno de amor, risas y sueños compartidos. Gracias por ser mi apoyo incondicional y por hacer de nuestra vida una aventura hermosa que no cambiaría por nada”, le dedicó ella en 2025.

La pareja lleva ocho años de relación y ahora se prepara para vivir una nueva Copa del Mundo como una familia de cuatro (Foto: Instagram @cutiromero2)

Ahora, el clan Romero-Kavaller se prepara para su segundo Mundial y el primero como una familia de cuatro. Al igual que lo hizo en la competencia anterior y en la Copa América de 2024, la familia viajará para alentar a la selección argentina. Seguramente la licenciada en Recursos Humanos dirá presente en alguna de las reuniones con el resto de las integrantes de la selección argentina y lucirá orgullosa, junto a sus hijos, la camiseta con el número trece en todos los partidos.