Cuti Romero les gritó en la cara el gol del empate a Jordan Pickford y a Marc Guéhi

En la épica remontada de la selección argentina ante Inglaterra para el triunfo por 2-1 este miércoles en las semifinales del Mundial 2026, el defensor Cristian “Cuti” Romero volvió a ser protagonista de una celebración temperamental delante de dos de sus rivales.

El jugador del Tottenham estaba esperando el centro en el momento en el que Enzo Fernández se perfiló, sacó el derechazo desde afuera del área y marcó el gol del empate, a cinco minutos del final. De inmediato, mientras la mayoría de sus compañeros corría a abrazar al mediocampista por haber logrado el 1-1, Romero hizo un pique hacia la posición del arquero Jordan Pickford, que estaba en el césped luego de su estéril volada.

El gol de Enzo Fernández que celebra Cuti Romero ante Pickford

Gol de Enzo Fernández

Entonces, con la pelota en las manos de Alexis Mac Allister luego de llegar al fondo de la red, Cuti corrió hasta el lugar del guardavalla e inició un festejo alocado, ante un rival que le pegaba piñas al piso con su guante izquierdo por la desilusión. El grito de gol se escuchó cada vez más cerca del oído de Pickford porque el defensor se agachó para gritárselo en la cara, mientras el inglés rotaba en el pasto, sin levantarse.

Y al girar, el argentino se encontró con Marc Guéhi, uno de los defensores, que también sufrió el festejo del zaguero en primer plano, mientras Harry Kane y Dan Burn se acercaban a intentar que esa situación no generara un desborde. Minutos más tarde, Lautaro Martínez convirtió el 2-1 que llevó a la Argentina a la final del domingo ante España.

El grito de Cuti Romero en la cara de Pickford

El hecho sucede sólo ocho días después de que se diera una situación muy similar en otra remontada fantástica en el final, ante Egipto, en el mismo estadio de Atlanta y tras otro gol de Enzo. El equipo había pasado del 0-2 al 3-2 en una ráfaga de goles y Romero apareció celebrando furiosamente en la mitad de la cancha, en soledad.

En un momento dramático e inolvidable, en una de las tomas de la televisación se observa de fondo a los jugadores corriendo para festejar con Fernández, a Paredes desplomándose mirando al cielo justo en el círculo central y al Cuti pasando por delante de Mo Salah festejando la conquista con puñetazos lanzados al aire y gritos desde el alma. Nada le impide festejar, está claro. Sólo que todo ocurrió demasiado cerca del delantero egipcio y a la carrera, en un momento caliente del partido por eliminación directa.

Por las dudas, en medio de los puñetazos al aire del número 13 repentinamente apareció a toda velocidad Emiliano “Dibu” Martínez para abrazarlo y llevárselo para un costado, ignorando todavía que Salah había optado por volver hacia su campo para reclamarle al árbitro francés François Letexier y que no tenía en mente entrar en conflicto.

Los puñetazos al aire de Cuti Romero ante Salah

Cuti Romero le grita el gol a Salah

Cuti Romero es ese personaje muy especial, capaz de publicar videos en las redes sociales derrochando ternura en familia, mostrando una faceta totalmente distinta a la que exhibe en las canchas, cuando deja el alma en cada cruce, anticipa a los rivales o incursiona en ataque con convicción, buscando el gol, tal como lo hizo con éxito en este Mundial en los partidos frente a Cabo Verde, por los 16avos. de final, y contra Egipto, por los octavos.

A este Mundial, como se recordará, llegó con lo justo físicamente, producto de una recuperación de una lesión en la rodilla derecha durante un partido del Tottenham por la Premier League. Y en esta Copa le ha tocado ser reemplazado y preocupar tanto al cuerpo técnico como a sus compañeros y a los hinchas por un golpe en la misma zona.

Romero tiene todas esas caras. Y otra imagen más lejana pero siempre vigente de una celebración parecida en la final de Qatar 2022. Su titánica actuación ante Francia incluyó quites notables, pierna fuerte y una recordada acción en medio de su duelo con Kylian Mbappé, autor de los tres goles del conjunto galo, dos de ellos de penal. Antes de la definición por penales sellada por el remate de Gonzalo Montiel, Romero tuvo una reacción sorprendente en el momento en que Messi convirtió el 3-2 parcial argentino, en el suplementario: se paró delante del hoy atacante del Real Madrid y le gritó el gol en la cara, en una descarga inusual y que puede interpretarse como provocativa. Mbappé ni se inmutó.

El grito de Cuti Romero en la cara a Mbappé

Apareció el video completo de cuando Cuti Romero le gritó el gol en la cara a Mbappé

Romero es el titán que, en la cancha, deja de lado la ternura paternal y no duda en festejar los goles de manera muy particular, sin importarle los pergaminos de sus adversarios. Incluso, lo que genere en situaciones muy tensas de duelos decisivos, como sucedió en dos desenlaces de partidos de eliminación directa de esta Copa.