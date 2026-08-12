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Cuti Romero pasa a Atlético de Madrid y firma un contrato por cinco temporadas
El defensor del seleccionado argentino deja Tottenham Hotspur tras una larga negociación
- 4 minutos de lectura'
Todos sabía que la historia entre Cristian “Cuti” Romero y Tottenham Hotspur estaba terminada. Pero la cuestión era decidir el futuro del defensor del seleccionado argentino. Y el cordobés tendrá el destino que se presumía: Atlético de Madrid. El acuerdo entre ambas instituciones se cerró en una cifra cercana a los 40 millones de euros, incluidos objetivos y demás variables, y contempla un contrato por cinco temporadas con el conjunto dirigido por Diego Simeone.
La información fue difundida por los principales medios de España e Inglaterra y solo se aguarda la confirmación oficial de los clubes, que llegaría en las próximas horas, una vez firmados los papeles y cumplidos los exámenes físicos del futbolista.
🚨🔴⚪️ BREAKING: Cristian Romero to Atlético Madrid, HERE WE GO! 🇦🇷— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Agreement in place between clubs with Tottenham at €40m package, add-ons included.
Inter deal off in July, Barcelona decided not to proceed days ago, Spurs were never gonna sell to Arsenal.
Atléti: done. 💥 pic.twitter.com/tovUQvOOEY
Inter, de Italia, también estuvo interesado en “Cuti” Romero, pero fueron mejores las condiciones que propuso para llevárselo Atlético de Madrid, que por estas horas también resuelve la continuidad de Julián Alvarez, asunto no tan sencillo por la intención del atacante de pasar a Barcelona.
Simeone tenía a Romero entre sus prioridades desde hacía varios mercados de pases y presionó para concretar una incorporación que considera clave para la estructura de Atlético de Madrid.
Las conversaciones con Tottenham atravesaron distintas etapas. En temporadas anteriores, las pretensiones económicas del club inglés habían dificultado cualquier posibilidad de acuerdo. Sin embargo, durante este mercado la postura de los Spurs –ya en tirantes relaciones con Romero– se flexibilizó y permitió avanzar hacia un trato.
Además, el deseo del propio futbolista resultó determinante. Diversos medios europeos coincidieron en que Romero veía con buenos ojos la posibilidad de competir en La Liga y quedar bajo las órdenes de Simeone.
A los 28 años, Romero llega a Atlético de Madrid después de su participación con el seleccionado argentino en el Mundial 2026, en el que finalizó subcampeón, detrás de España.
El zaguero llegó a Tottenham Hotspur en 2021 y, en total, jugó 157 partidos y marcó 13 goles. Surgido en Belgrano, de Córdoba, fue transferido a Genoa, de Italia, en 2018; su carrera fue en ascenso y, luego, jugó en Atalanta para después llegar a Inglaterra; primero fue una temporada a préstamo y, al año siguiente, el club pagó 50 millones de euros por la transferencia.
El desembarco en el seleccionado argentino le dio el brillo que le faltaba a su carrera. Ni que hablar con las conquistas del Mundial de Qatar 2022 y las copas América de 2021 y 2024.
Además de Romero, otros siete jugadores de la Scaloneta que cambiaron de club:
- Gerónimo Rulli: de Olympique de Marsella a Manchester City por 2,3 millones de euros. En principio llega para ser suplente, una alternativa a Gianluigi Donnarumma.
- Marcos Senesi: salió de Bournemouth con el pase en su poder y se sumó a Tottenham. El sitio Transfermarkt estableció su valor de mercado en 25 millones. De 29 años, el zaguero surgido en San Lorenzo disputó 128 encuentros (seis goles y 10 asistencias) en el club que fue la revelación de la última Premier League.
- Nicolás Otamendi: a los 39 años cerró una carrera de 16 temporadas en el fútbol europeo —intercaló un semestre en Atlético Mineiro—, entre Porto, Valencia, Manchester City y Benfica. Se sumó a River en condición de libre y llevó la cinta de capitán en las cuatro derrotas por 1-0 en el Clausura.
- Nahuel Molina: tras cuatro temporadas en Atlético de Madrid fue transferido a Roma, por 13 millones de euros, más cuatro variables por objetivos. De 28 años, firmará contrato hasta 2030. Regresa al calcio tras haber pasado por Udinese entre 2020 y 2022. Varios tifosi le dieron la bienvenida este lunes en el aeropuerto.
- Facundo Medina: de Olympique Marsella a Bayer Leverkusen, en aproximadamente 25 millones.
- Valentín Barco: más maduro y con un mayor recorrido en Europa vuelve a la Premier League, su primer destino cuando salió del fútbol argentino, de Boca a Brighton, a principios de 2024. Tras una muy buena temporada en Racing de Estrasburgo, que le valió la convocatoria para el Mundial, el Colo se suma a Chelsea, que tiene al mismo propietario que el club francés, en una operación por casi 40 millones. Atrás también queda un irrelevante paso por Sevilla.
- Thiago Almada: la contratación que conmovió al mercado de pases argentino, con el récord de 20 millones que River le paga al Atlético de Madrid. De 25 años, el media-punta formado en Vélez tiene una carrera en ascenso, aun sin haberse establecido durante un largo tiempo en algún club. Desde que en enero de 2022 salió de Liniers pasó por Atlanta United, Botafogo (campeón de la Copa Libertadores), Lyon y Atlético de Madrid.
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