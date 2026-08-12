Cuti Romero pasa a Atlético de Madrid y firma un contrato por cinco temporadas

Todos sabía que la historia entre Cristian “Cuti” Romero y Tottenham Hotspur estaba terminada. Pero la cuestión era decidir el futuro del defensor del seleccionado argentino. Y el cordobés tendrá el destino que se presumía: Atlético de Madrid. El acuerdo entre ambas instituciones se cerró en una cifra cercana a los 40 millones de euros, incluidos objetivos y demás variables, y contempla un contrato por cinco temporadas con el conjunto dirigido por Diego Simeone.

La información fue difundida por los principales medios de España e Inglaterra y solo se aguarda la confirmación oficial de los clubes, que llegaría en las próximas horas, una vez firmados los papeles y cumplidos los exámenes físicos del futbolista.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Cristian Romero to Atlético Madrid, HERE WE GO! 🇦🇷



Agreement in place between clubs with Tottenham at €40m package, add-ons included.



Inter deal off in July, Barcelona decided not to proceed days ago, Spurs were never gonna sell to Arsenal.



Atléti: done. 💥 pic.twitter.com/tovUQvOOEY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026

Inter, de Italia, también estuvo interesado en “Cuti” Romero, pero fueron mejores las condiciones que propuso para llevárselo Atlético de Madrid, que por estas horas también resuelve la continuidad de Julián Alvarez, asunto no tan sencillo por la intención del atacante de pasar a Barcelona.

Simeone tenía a Romero entre sus prioridades desde hacía varios mercados de pases y presionó para concretar una incorporación que considera clave para la estructura de Atlético de Madrid.

Las conversaciones con Tottenham atravesaron distintas etapas. En temporadas anteriores, las pretensiones económicas del club inglés habían dificultado cualquier posibilidad de acuerdo. Sin embargo, durante este mercado la postura de los Spurs –ya en tirantes relaciones con Romero– se flexibilizó y permitió avanzar hacia un trato.

"Cuti" Romero deja Tottenham después de una relación desgastada en los últimos años Justin Setterfield - Getty Images Europe

Además, el deseo del propio futbolista resultó determinante. Diversos medios europeos coincidieron en que Romero veía con buenos ojos la posibilidad de competir en La Liga y quedar bajo las órdenes de Simeone.

A los 28 años, Romero llega a Atlético de Madrid después de su participación con el seleccionado argentino en el Mundial 2026, en el que finalizó subcampeón, detrás de España.

El zaguero llegó a Tottenham Hotspur en 2021 y, en total, jugó 157 partidos y marcó 13 goles. Surgido en Belgrano, de Córdoba, fue transferido a Genoa, de Italia, en 2018; su carrera fue en ascenso y, luego, jugó en Atalanta para después llegar a Inglaterra; primero fue una temporada a préstamo y, al año siguiente, el club pagó 50 millones de euros por la transferencia.

El desembarco en el seleccionado argentino le dio el brillo que le faltaba a su carrera. Ni que hablar con las conquistas del Mundial de Qatar 2022 y las copas América de 2021 y 2024.

Julián Alvarez y Cristian Romero: ¿uno se va y otro llega a Atlético de Madrid?; por ahora, solo resta la confirmación oficial de la incorporación del defensor cordobés HECTOR VIVAS - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Además de Romero, otros siete jugadores de la Scaloneta que cambiaron de club: