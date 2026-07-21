Cuti Romero: “Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles... jugamos por ustedes”

El defensor argentino Cristian “Cuti” Romero publicó un sentido mensaje en su cuenta privada de Instagram en donde se disculpó por la derrota ante España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026 y dejó un mensaje alentador para el futuro: “Hoy toca levantarse. Volver a empezar”.

Al igual que varios de sus compañeros, Romero esperó al menos un día entero desde el pitazo final en el MetLife Stadium de Nueva Jersey para expresarse sobre el partido. “Qué orgullo y afortunado soy de ser parte de esta familia”, señaló.

Romero no ocultó el impacto que tuvo la derrota en el plantel. “Esta vez no se nos dio. Y créanme que duele. Duele muchísimo”, admitió. Según explicó, el equipo soñaba con prolongar el ciclo de éxitos y volver a llevar la Copa del Mundo a la Argentina.

El mensaje en Instagram de Cuti Romero

Pese al resultado, el defensor reivindicó la entrega de la selección durante el torneo. “Dejamos la vida”, aseguró, y remarcó que el equipo representó a la Argentina con “el orgullo y el compromiso que esta camiseta merece”.

El jugador de Tottenham también les pidió disculpas a los hinchas por no haber podido conseguir el bicampeonato. “Perdón por no poder regalarles esa alegría que tanto queríamos darles. Nosotros jugamos por ustedes, por cada argentino que estuvo alentando desde cualquier rincón del mundo”, expresó, antes de agradecer el cariño recibido a lo largo de la competencia.

Por último, llamó a transformar la frustración en un nuevo punto de partida. “Hoy toca levantarse. Volver a empezar”, afirmó. Romero aseguró que el objetivo será trabajar y prepararse para que la selección vuelva a quedar “en lo más alto”, y concluyó: “Este grupo y al que le toque va a seguir peleando, unido, con la misma ilusión de siempre”.

Como contó LA NACION, Romero también quedó en el centro de la atención durante la entrega de medallas, cuando evitó darle la mano al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El defensor sí saludó cordialmente al titular de la FIFA, Gianni Infantino, pero pasó de largo frente al mandatario del que fue uno de los países anfitriones de la cita mundialista.

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