Una vez que el partido entre la selección argentina y la inglesa había terminado, Lionel Messi y Cristian “Cuti” Romero se fundieron en un sentido abrazo. “Si la ganamos [por la Copa del Mundo], te quedás un par de años más, ¿no?”, le dijo el central entre sonrisas, a lo que el capitán le respondió con un alegre y cómplice gesto.

Casi en el mismo momento, como si la hinchada argentina en el Mercedes-Benz Stadium hubiera oído tal íntimo diálogo, comenzó a bajar desde las tribunas el grito repetitivo de “¡Messi!”.

Tanto el Cuti como Leandro Paredes, Rodrigo De Paul y Nicolás Otamendi, que estaban cerca del 10, se plegaron al gesto de alabanza al ídolo que hacían los simpatizantes. Medio avergonzado, Messi respondió con una de sus manos, como si estuviera dando una vuelta.

"SI LA GANAMOS TE QUEDÁS UN PAR DE AÑOS MÁS" 🏆🇦🇷



Las palabras de Cuti Romero para Lionel Messi tras la clasificación a una nueva final de la Copa del Mundo. pic.twitter.com/HvhB1LdHzv — TyC Sports (@TyCSports) July 16, 2026

El futuro del capitán argentino con la selección albiceleste se definirá por completo después de la final del Mundial 2026 frente a España. El 10, que actualmente disputa su sexta Copa del Mundo con 39 años, mantiene su postura de evaluar su carrera “día a día” basándose en su estado físico y en lo que pueda aportar al grupo.

Tras el arranque del actual torneo, Messi ratificó de manera tajante que este Mundial era el último de su carrera, con lo que cerró definitivamente la puerta a la cita de 2030, donde tendría 43 años.

El Cuti Romero a Messi, tras ganarle a Inglaterra: “Si la ganamos, te quedas un par de años más”. AFA

Cuti Romero le respondió a Gary Neville

Cuti Romero le respondió al exjugador de la selección de Inglaterra Gary Neville, quien en la previa del partido por semifinales de la Copa del Mundo había criticado el nivel de la dupla de centrales argentinos. “Ojalá cuando yo me retire no sea tan estúpido”, dijo Romero.

Luego de la victoria ante la selección inglesa, Romero y Lisandro “Licha” Martínez fueron consultados por la crítica del exfutbolista. Primero tomó la palabra el jugador de Manchester United: “Estamos acostumbrados a que siempre hablen; se ve que les gusta hablar de nosotros y nosotros respondemos en la cancha y siempre con respeto”.

"OJALÁ QUE CUANDO YO ME RETIRE NO SEAN TAN ESTÚPIDO"



Cuti Romero, sobre los dichos de Gary Neville e la previa.@m_benedetto#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/x4KcFdwHQK — DSPORTS (@DSports) July 15, 2026

Luego fueron consultados sobre los dichos de Neville y Romero no dudó en responder: “Yo lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido. Ojalá que cuando me retire no me salga criticar a un jugador porque, al final, uno entra a hacer lo mejor para su equipo o selección”.

En la previa del partido, en un episodio del podcast The Overlaps, el exdefensor de la selección inglesa había calificado a Romero y a Martínez como “la mejor y peor pareja de centrales del mundo”. Fundamentó su opinión en“entre los dos regalan un gol en cada partido”.