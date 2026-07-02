Dailon Livramento, el delantero de Cabo Verde que cambió el baile por el fútbol y sueña con amargar a Argentina

MIAMI (Enviado especial).- Antes de buscar amargar a Argentina, Dailon Livramento dejó el fútbol para intentar bailar como Michael Jackson. La principal referencia ofensiva de Cabo Verde, la gran revelación de esta Copa del Mundo, nació en Rotterdam y, como buena parte de sus compañeros, eligió representar al país de sus padres. Pasó por Hellas Verona y actualmente juega en Casa Pia, de Portugal. En su recorrido aparece, además, un dato que explica por qué es uno de los futbolistas favoritos de los hinchas: marcó el gol que selló la clasificación del conjunto africano a su primer Mundial. Pero su carrera tiene otra particularidad. Hijo de una cantante, de un DJ y hermano de un integrante del grupo de hip-hop Broederliefde, uno de los más populares de los Países Bajos, creció entre la música y el fútbol. No sorprende, entonces, que sus tres grandes ídolos sean Michael Jackson, Ronaldinho y Cristiano Ronaldo. Este viernes irá por otro momento histórico: convertir su primer tanto en el torneo y dar otro golpe frente a una de las favoritas.

Dailon Rocha Livramento de Rosario se crió en un barrio humilde y dio sus primeros pasos en clubes amateurs de los Países Bajos, como Excelsior, Sparta AV, Excelsior Maassluis y NAC Breda. A los 20 años pasó a Roda JC Kerkrade, de la segunda división neerlandesa, y poco después debutó en la máxima categoría. Su crecimiento fue vertiginoso. Tras destacarse en MVV Maastricht, con 16 goles en 36 partidos, dio el salto a la Serie A a mediadios de 2024 por unos 600.000 euros y firmó contrato hasta 2028 con Hellas Verona. El estreno fue inmejorable: convirtió en el 3-0 sobre Napoli, que meses más tarde terminaría consagrándose campeón de Italia.

El delantero, de 25 años, nació en Rotterdam y, como varios de sus compañeros, eligió representar al país de sus padres PATRICIA DE MELO MOREIRA - AFP

Sin embargo, antes de convertirse en profesional, abandonó el fútbol para dedicarse por completo a su otra pasión: el baile. En su familia cuentan que tenía las mismas condiciones para una disciplina como para la otra. Su sueño era bailar como Michael Jackson. Rotterdam, además, fue una de las pocas ciudades europeas que recibió al Rey del Pop en dos giras distintas, en 1988 y 1992. Los dos conciertos fueron en De Kuip, uno de los estadios más emblemáticos de la ciudad donde nació Livramento. Todavía hoy, sus compañeros bromean con que esperan ver ese festejo si convierte su primer gol en un Mundial.

“Crecí en una familia de músicos. Era un gran admirador de Michael Jackson y llegó un momento en el que bailaba tan bien que dejé el fútbol de lado”, recordó el atacante, que marcó cuatro goles en ocho partidos de las eliminatorias, incluido el tanto frente a Eswatini que aseguró la clasificación de Cabo Verde. En esta Copa del Mundo fue titular en el 0-0 con España, descansó frente a Uruguay y volvió al equipo en el empate sin goles ante Arabia Saudita.

Livramento, en acción ante Arabia Saudita, en el empate que le dio a Cabo Verde la clasificación para enfrentar a Argentina Ashley Landis - AP

La música siguió formando parte de su vida. Además de bailar, también compone canciones en criollo, la lengua que se habla en Cabo Verde y que mezcla influencias del portugués y lenguas africanas. Incluso habla tres de sus variantes. En las concentraciones suele aparecer con un parlante a todo volumen. En su playlist nunca faltan Nelson Freitas, una de las mayores figuras de la música caboverdiana, ni Loony Johnson y Georgie, dos referentes de la kizomba y el zouk, una mezcla de ritmos diseños, caribeños y pop romántico, géneros muy populares en el archipiélago.

Su hermano, Jerzy Rocha Livramento, conocido como Jerr, es uno de los vocalistas de Broederliefde, una de las bandas sensación del hip-hop de Países Bajos. “Él decía que tenía habilidad con los pies”, recordó el delantero. Pero fue el propio Jerr quien, al comprobar que tenía futuro en el fútbol, le insistió para que dejara la academia de baile.

Hoy a préstamo en el fútbol portugués, donde fue rival de Nicolás Otamendi, Livramento será el único punta de Cabo Verde frente a Argentina, por los 16avos de final del Mundial. Mide 1,85 metro y su principal virtud es la velocidad. Es, de hecho, parte de ese grupo de atacantes veloces al que Lionel Scaloni se refirió tras el partido frente a Jordania, cuando advirtió que el equipo no podía relajarse porque el rival tenía jugadores rápidos para salir de contraataque. Ante España y Arabia casi no tuvo oportunidades y apenas remató una vez al arco. Aun así, la prensa local lo señala como la principal amenaza para el campeón.

“Es un delantero potente y hay muchas esperanzas depositadas en él. Cabo Verde tiene un estilo, una forma de jugar y, sobre todo, de defenderse. Pero para pasar de ronda ya no alcanza con empatar, y Livramento deberá aprovechar tal vez la única situación que tenga. Hay un equipo que lo respalda, pero su función será clave”, cuentan periodistas caboverdianos en la práctica del equipo, en el Chase Stadium, la antigua casa de Inter Miami.

En un mundo en el que muchos sueñan con ser futbolistas y luego eligen caminos destinos, Livramento hizo exactamente lo contrario. Soñaba con ser Michael Jackson y terminó como el nueve de una selección mundialista que busca escribir otra página frente a Argentina, con botines y no con zapatos de charol, pero con la misma ambición de llegar a lo más alto.