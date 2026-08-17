Por dónde pasan Lanús vs. Independiente y qué canal lo transmite en vivo

La quinta fecha del Torneo Clausura 2026 se cierra este lunes 17 de agosto con cuatro partidos y el segundo de ellos es el que protagonizan Lanús vs. Independiente desde las 17 en el estadio Ciudad de Lanús-Néstor Díaz Pérez con arbitraje de Sebastián Martínez, correspondiente al Grupo A.

El cotejo se transmite en vivo por TV únicamente a través de TNT Sports, canal que se puede sintonizar online en Flow, DGO y Telecentro Play. En canchallena.com se puede seguir el minuto a minuto con información y estadísticas actualizadas al instante.

El Granate atraviesa un momento muy irregular Lanús

La previa de Lanús vs. Independiente

El Granate atraviesa un momento con altibajos. Tras la conquista de la Recopa Sudamericana a principios de año, su solidez mermó y entró en una irregularidad que le costó la eliminación en la Copa Libertadores primero y en la Sudamericana después. En el Torneo Clausura comenzó con un triunfo sobre San Lorenzo, pero luego perdió dos cotejos y se recuperó en la jornada anterior con una victoria sobre Talleres de Córdoba de visitante 3 a 0.

Con seis puntos en su haber, tiene ante sí una gran ocasión para arrimarse a los líderes de la tabla de posiciones de la zona y enfrenta a un rival que llega muy golpeado por la salida del entrenador Gustavo Quinteros después de la estrepitosa caída en la Copa Argentina 2026 ante Atlético Tucumán 4 a 0.

El Rojo comenzó el segundo semestre con dos victorias en el campeonato doméstico, pero el envión duró poco porque perdió tres encuentros seguidos, el último el mencionado contra el Decano, y la institución volvió a quedar sumergida en una crisis deportiva que no tiene fin. Los reemplazantes de Quinteros, quien estaba enfrentado con los dirigentes, son los exdefensores Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio, quienes se hicieron cargo del equipo interinamente y tienen la difícil misión de reflotarlo.

Posibles formaciones

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino.

Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, Ronaldo Dejesús, Sasha Marcich; Agustín Cardozo, Felipe Peña Biafore; Eduardo Salvio, Ramiro Carrera, Dylan Aquino; y Yoshan Valois. DT: Mauricio Pellegrino. Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomonaco, Juan Miguel Arrayago, Facundo Zabala; Mateo Pérez Curci, Iván Marcone; Maximiliano Gutiérrez, Santiago Montiel, Lautaro Millán o Maximiliano Meza; y Gabriel Ávalos. DTs: Carlos Matheu y Eduardo Tuzzio.

En la previa, el favorito al triunfo según los pronósticos de las apuestas es el local con una cuota máxima de 2.39 contra 3.45 que cotiza su derrota, es decir una victoria del visitante. El empate llega a 2.90.

Ambos equipos se enfrentaron en la quinta fecha del Torneo Apertura 2026 y ganó Independiente 2 a 0 en el estadio Libertadores de América con goles de Matías Abaldo y Gabriel Ávalos.