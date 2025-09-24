Damián Pérez Roa, el argentino que pasó del ascenso de nuestro país al de la India: “Mi primera reacción fue decir que ni de casualidad”

“Desde que tenía cinco años, mi pensamiento y mi objetivo fue jugar y vivir del fútbol. Al principio soñaba con que fuera en el Chelsea, en Boca, en River, o estar en un Mundial. Después, de a poco fui achicando las expectativas, pero nunca abandoné la idea, sin importarme que fuese en la Argentina o en el país que sea. Eso hizo que estuviera siempre activo y con ganas, que me entrenase al máximo, y me predispuso para escuchar cualquier propuesta. Por eso, cuando me llegó la oferta de la India, dije listo, esto es justamente lo que estaba buscando. Porque yo no quiero ser famoso, quiero ser exitoso”.

Damián Pérez Roa (bonaerense de San Martín, 30 años) habla con calma y expresa sus puntos de vista con la seguridad de quien tiene las cosas muy claras desde hace mucho tiempo. Nómade por varios clubes de nuestro ascenso -vistió las camisetas de J.J. Urquiza, Victoriano Arenas, Argentino de Merlo, Atlas, Claypole y Fénix-, el profesorado de educación física le ayudaba a completar los magros salarios que se pagan en las divisiones más bajas. Alternaba el fútbol con trabajos de personal trainer, clases en un gimnasio (“Tenía entre 40 y 50 alumnos”) y en una escuelita de fútbol a la que acudían alrededor de 85 pibes: “Jugaba en Fénix, en la B Metro, nos televisaba TyC Sports, me hacían notas, y así y todo el dinero no me alcanzaba, o me alcanzaba lo justo”. Hasta que el subcontinente indio llamó a su puerta y le cambió la vida.

-Para que te des una idea, llevo desde mayo en Buenos Aires porque allá se retrasó el comienzo de la temporada, y con los ahorros que pude juntar no tuve necesidad de buscar un trabajo. Y eso que mi equipo, el Dempo, juega en Segunda y ni siquiera es de los más grandes de la categoría.

Pérez Roa. abajo, primero desde la derecha, formado con Dempo, su equipo en la India

-¿Se retrasó por cuestiones climáticas?

-No, tienen un problema con el auspiciante de todo el fútbol y eso afecta por igual a la Primera y a la Segunda. En India, los deportes top son el béisbol, el hockey y el cricket. El fútbol viene después, por eso les cuesta solucionar el tema, aunque me dicen que ya están por arreglarlo.

-Desde nuestra cultura cuesta entender cómo teniendo 1.400 millones de habitantes no puedan juntar once personas que jueguen bien al fútbol. Es el mismo caso que China.

-Porque no le dan importancia. Es igual a lo que pasa en Argentina con esos deportes a los que solo les damos bola en los Juegos Olímpicos o cuando ganan algo importante. El fútbol allá es como el vóleibol acá, merecería tener mucha más atención de la que tienen. En India hay canchas que son muy lindas, algunas incluso espectaculares, y por lo general ni siquiera las llenan en las últimas fechas, cuando un equipo se está jugando un título o un ascenso.

-¿Eso es igual en todo el país?

-Sí, en Goa, donde vivo yo, es un poco más popular. Pero por ejemplo hay un club que es de los más importantes del país [FC Goa, subcampeón de liga y campeón de Copa la temporada pasada] y como mucho el estadio puede estar a un 60 por ciento de su capacidad. También pasa una cosa muy loca: la gente, incluyendo a mis propios compañeros de equipo, sigue más la Premier League inglesa que el torneo local. Son hinchas, pero muy, muy hinchas, del Arsenal, del Manchester United, del Chelsea o del Liverpool, se compran las camisetas, los posters, todo, y cuándo les pregunto de qué club indio son me dicen que de ninguno.

-¿Conocen algo del fútbol argentino?

-Lo aman, les enloquece nuestra manera de jugarlo y de vivirlo. Me llama mucho la atención salir a comer y ver indios con camisetas de Boca, con la 10 de Riquelme o la del Diego. Admiran mucho a Alexis Mac Allister y, por supuesto, a Messi. Lo consideran un fenómeno, aunque la verdad es que todos son de Cristiano Ronaldo. Es el ídolo número uno, en Goa y en toda la India.

"A Messi lo consideran un fenómeno, aunque la verdad es que todos son de Cristiano Ronaldo", dice Pérez Roa

-El nivel futbolístico no debe ser muy alto.

-En lo táctico, no; sobre todo en Segunda, porque los equipos buenos de Primera son mejores, con jugadores que podrían andar muy bien en Argentina. Físicamente rápidos, intensos, aguantarían sin problemas el roce y los choques que se dan en nuestro fútbol. Les falta eso que acá aprendemos en infantiles y juveniles para ser más competitivos.

-Zurdo, enganche, habilidoso y de buena pegada, vos debés marcar diferencias de esa situación.

-Sí, no te lo voy a negar, en Segunda saco ventaja. En el año que estuve jugué 15 partidos, hice 8 goles, di 7 asistencias y fui elegido 6 veces el mejor jugador la fecha, y eso que mi equipo no es de los primeros.

Un paraíso alejado del ruido

Antigua colonia portuguesa que recién en 1961 fue forzada a incorporarse a la India, Goa se recuesta sobre las costas del océano Índico sin perder del todo las raíces que el almirante Afonso de Albuquerque plantó en ese lugar a principios del siglo XVI. La arquitectura, la gastronomía y ciertos rasgos culturales mantienen lazos con la vieja metrópolis europea, incluso en el deporte: en el pequeño Estado, de una superficie apenas un poco más grande que Luxemburgo, además del Dempo y el FC Goa, existen otros dos equipos profesionales, el Churchill Brothers (nombre que refleja los años de ocupación británica) y el Sporting de Goa, una especie de filial de los “Leones” de Lisboa. Las diferencias se transmiten a la vida cotidiana, muy distante de los estereotipos que distinguen al pueblo hindú.

-Cuando a uno le hablan de la India tiende a imaginar que es ese caos que puede verse en los videos o las redes. De hecho, cuando me comentaron de ir para allá mi primera reacción fue decir que ni de casualidad. Tuvieron que llamarme por segunda vez, me explicaron que Goa era otra cosa, un lugar muy lindo, tranquilo, con mar, con selva, con buena comida. Empecé a investigar un poco, quedé encantado y acepté. Ahora ya aprendí que es injusto calificar a un país solo por un par de cosas sueltas. De Argentina se habla mucho de los robos o ese tipo de cosas sin tener en cuenta que hay lugares espectaculares. Con la India pasa igual: es el país más poblado del mundo y resulta difícil estar completamente solo aunque te vayas al medio de una montaña, pero en Goa se vive muy cómodo. Es como Mar del Plata en febrero, con calor, días lindos y el mismo mar. Cambia nada más que cuando llega el monzón, desde julio hasta agosto, llueve todo el tiempo, puede estar un mes sin parar de caer agua.

"Es como Mar del Plata en febrero, con calor, días lindos y el mismo mar", describe Pérez Roa a Goa

-Pero cuando vas a jugar a las ciudades grandes te encontrarás con esa India que todos creemos conocer.

- Bueno, sí, Nueva Delhi o Bombay son otra cosa. Las calles están llenas de gente, de autos, de motos y de bocinazos a cualquier hora. Hay mucho ruido, mucha suciedad. Pero por ejemplo Bengaluru, que es el centro tecnológico del país, es una ciudad espectacular, con un montón de shoppings, edificios con luces, muy limpia. Y ni hablar para el lado del Himalaya.

-¿Te tocó viajar para esa zona?

-¿Si me tocó? Primer partido mío en India. Volamos cinco horas desde Goa a una ciudad que no me acuerdo cuál era. De ahí, otro vuelo de dos horas y media; y después otras cinco horas en un micro en el que casi me muero. Fuimos todo el tiempo subiendo y bajando en espiral entre las montañas por un camino de un solo carril y sin ningún resguardo del lado del precipicio, con un chofer que manejaba en ojotas y mirando Instagram con el celular en una mano. En ese momento pensé que si tenía que hacer 15 viajes más así me pegaba un tiro. Cuando llegamos, la cancha tenía nieve, igual que todas las montañas de alrededor. En Goa hace calor todo el año. De enero a marzo dicen que es invierno y hay 29-30 grados.

-Jugar de visitante cada dos semanas en esas condiciones es un suplicio.

-No, porque la organización del campeonato es muy distinta a la nuestra. En ese viaje, después del primer partido contra Aizawl, que fue un sábado, nos fuimos a Shillong, que no está muy lejos. Jugamos el jueves y seguimos por el norte hasta Kashmir, donde volvimos a jugar el lunes. Recién después volvimos a Goa. Lo hacen así porque es todo tan inmenso que sería imposible hacer esos recorridos todo el tiempo.

"Estoy cómodo en Dempo y Goa me gusta, aunque me encantaría jugar en la A", se ilusiona Pérez Roa

-¿Se te hizo fácil la adaptación?

-Me costó mucho el primer mes, más que nada por las 8 horas y media de diferencia horaria. Cuando en Buenos Aires son las 5 de la tarde en Goa es la 1 y media de la mañana. Ese mes iba al club todos los días sin dormir. Por todo lo demás no tuve muchos problemas. La gente habla una mezcla de inglés con hindi, y como yo hablo inglés me entendí bien desde el principio. Además, en el equipo tenía un compañero español, Juan Mera, que me ayudó un montón.

-¿Estás con la familia?

-No, estoy solo. Me siento muy cómodo estando en mi casa, con mis cosas.

-Tenés calor, mar, una vida relajada, pero te perdés el colorido de las fiestas hindúes.

-No creas. Cuando es la festividad de algún santo, el día de la independencia o alguna celebración hindú salen todos pintados a la calle, y hay música y alcohol todo el día. Allá la bebida tiene un precio muy accesible. La cerveza, el whisky o el vodka no cuestan casi nada, así que en esos días toda la ciudad acaba borracha, es increíble.

La Copa Argentina y dos partidos imborrables

De aquel comienzo en las inferiores de Tigre, donde estuvo hasta alcanzar la Reserva, a Damián Pérez Roa le quedan algunos viejos recuerdos. El recorrido por los clubes de la D y la C, en cambio, permanece mucho más vívido en la memoria. Por estar más cercano en el tiempo, pero sobre todo por haber disfrutado de algunos momentos imposibles de borrar. El ascenso a la C con Claypole tras ganarle la final a Liniers, único título que hasta ahora figura en su currículum, es el mejor ejemplo. Aunque nada tiene más grabado que las experiencias que conoció el 6 de marzo de 2019 y el 3 de marzo de 2021, ambas por Copa Argentina. La primera fue en cancha de Banfield, cuando estaba en Atlas, y tuvo enfrente a Independiente; la segunda, en la Fortaleza de Lanús y con la camiseta de Claypole, fue un disputado partido ante Boca en el cual el modesto equipo del Sur se puso en ventaja y el gigante de la Ribera recién pudo remontarlo a 15 minutos del final.

Villa y Cardona miran cómo controla Damián Pérez Roa, durante el choque entre Claypole y Boca, por la Copa Argentina, en 2021

-Fueron dos desafíos increíbles. Ahí uno ve los motivos por los que ellos juegan en la A y uno juega en la D. Cómo se paran, el control, el pase, son esas cosas mínimas, el segundo que diferencia a un jugador top de otro que puede jugar a niveles menores, más simples.

-Cuando uno ve en la cancha o por televisión a los buenos jugadores, el fútbol parece muy fácil.

-La cosa es así. El que juega en la D necesita un toque para controlarla, otro para ver lo que va a hacer y un tercero para dar el pase. El de la C y el de la B quizá se las arreglan con un toque menos, pero el de la A está ahí porque piensa con un segundo de anticipación, ve el pase antes de recibir la pelota, limpia al rival con el mismo control, hace el pase y va a buscar alguna posición para que se la devuelvan. Vos ponés a un jugador muy bueno de la D en la A y puede ser que físicamente esté igual, pero lo que cambia es la velocidad para pensar y ejecutar.

-Tampoco en Italia tuviste experiencias semejantes, ¿no?

-Nooo, lo de Italia fue un desastre. Cuando me voy de Fénix en 2024 me dicen que un equipo de allá estaba buscando un jugador de mis características. Fue justo cuando me habían hablado por primera vez de India, y claro, en principio me resultó más atractivo Italia.

-¿Qué club era?

-El Grottaglie, del fútbol regional de la zona de Puglia. Era quinta categoría, algo así como nuestra Primera D. Estuve en julio, agosto y septiembre, anduve bien, hice un montón de goles, pero todo era una calamidad. En octubre me volvieron a llamar de India, esa misma noche viajé a Buenos Aires y a los cinco días me fui a Goa.

Celebración de gol típica de Damián Pérez Roa en Dempo

Un futuro a varias bandas

Cuando un futbolista atraviesa la frontera de los 30 años debe empezar a plantearse cómo encarar la recta final de su carrera y qué pasará después. Se trata de una realidad que no distingue entre consagrados y menos conocidos, y que obliga a extremar los cálculos de cada paso que se vaya a dar. Damián Pérez Roa se encuentra en ese punto, más allá de contar con una profesión que, de algún modo, le da cierta tranquilidad para cuando llegue el momento del retiro: “Abandoné el trabajo de personal trainer cuando me fui. Por la diferencia horaria era imposible compaginar los tiempos míos allá con los de la gente en Argentina, así que decidí dedicarme ciento por ciento al fútbol. Ya lo retomaré cuando vuelva a necesitarlo”, dice.

Mientras tanto, mira hacia adelante pensando a dos bandas, la puramente futbolística y la económica. India ocupa el puesto 134 en el ranking FIFA, ninguno de sus equipos llega a las instancias finales en las copas asiáticas ni la selección alienta alguna chance de clasificación para disputar los torneos continentales ni mundiales, pero…

-Claro que me planteo volver a jugar en Argentina, me encantaría engancharme en algún club que más o menos pueda acercarse a los números que se pagan en India. Pero sé que acá está todo muy complicado, y más allá de que el fútbol es distinto, sea lindo que te vean y estar en casa, el tema de los ingresos es clave.

-¿Seguirías en la Segunda india pese al bajo nivel?

-Estoy cómodo en Dempo y Goa me gusta, aunque me encantaría jugar en la A. Tuve un par de llamados que parecen opciones fuertes, uno de un equipo de Primera y otro de Segunda. Pero con lo que contaba del patrocinador y el retraso en el arranque de los torneos está todo un poco pinchado. Supongo que cuando confirmen qué día empiezan los campeonatos se reactivará el mercado, sobre todo para los extranjeros.

-¿Cambiarías aunque eso signifique mudarte a una ciudad caótica?

-Y bueno, viste, a veces no se puede elegir todo. Lo ideal sería que me llamase el equipo de Goa que juega en Primera, donde además hay un montón de españoles, pero si tengo que irme a otro lado lo haré. Ya me acostumbré un poco a ese mundo increíble que es la India.