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En qué canal pasan hoy Independiente vs. Unión por la Copa Argentina 2026

El encuentro entre el Rojo y el Tatengue se disputa este viernes a las 20 en el estadio Marcelo Bielsa de Rosario, Santa Fe, con arbitraje de Sebastián Zunino

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En el último partido entre Independiente y Unión, por el Torneo Apertura 2026, empataron 4 a 4 en Avellaneda
En el último partido entre Independiente y Unión, por el Torneo Apertura 2026, empataron 4 a 4 en AvellanedaSebastián Hipperdinger

Este viernes, desde las 20 (horario argentino), Unión de Santa Fe e Independiente se enfrentan en un partido correspondiente a los 16vos de final de la Copa Argentina 2026. El encuentro, que cuenta con el arbitraje de Sebastián Zunino, se disputa en el estadio Marcelo Bielsa y se puede ver en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming en la plataforma TyC Sports Play. Además, existe la posibilidad de seguir la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

El Tatengue se metió en la segunda instancia del torneo más federal del país al dejar en el camino a Agropecuario, por 2 a 0, con un doblete de Cristian Tarragona, en un compromiso que también se disputó en la cancha de Newell’s. Su mejor actuación en el certamen se dio en la edición de 2015-2016, cuando llegó a cuartos de final y perdió 3 a 0 con River, luego campeón por primera vez en la historia.

Unión de Santa Fe eliminó a Agropecuario en la primera ronda y se metió en 16vos de final
Unión de Santa Fe eliminó a Agropecuario en la primera ronda y se metió en 16vos de finalInstagram @clubaunion

El Rojo, por su parte, avanzó de ronda tras eliminar a Atenas de Río Cuarto por 4 a 2, en un partido disputado en el estadio Norberto Tito Tomaghello, la casa de Defensa y Justicia. Los goles del equipo dirigido por Gustavo Quinteros fueron convertidos por Facundo Valdez, Ignacio Pusetto, Luciano Cabral y Felipe Tempone, mientras que para el club cordobés anotaron Facundo Quiroga y Marcos Rivadero.

Le tomó ocho ediciones poder superar los octavos de final de la competencia integradora, algo que logró en 2024, pero aún no logró meterse entre los cuatro mejores.

Unión vs. Independiente: cómo ver online

El encuentro se disputa este viernes en Rosario, Santa Fe, y se transmite en vivo por televisión a través de TyC Sports, como así también por streaming por intermedio de la plataforma digital TyC Sports Play. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar el canal deportivo directamente a través del cableoperador (en todos los casos se requiere una suscripción activa). Además, existe la posibilidad de seguir el minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real en canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, Unión corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el boleto a octavos de final, en el encuentro de este viernes. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de apenas 2.48 contra los 3.25 que se repagan por un hipotético triunfo de Independiente. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 2.95.

A pesar de que los pronósticos no lo ponen como favorito, Independiente buscará vencer a Unión
A pesar de que los pronósticos no lo ponen como favorito, Independiente buscará vencer a UniónManuel Cortina

Posibles formaciones

  • Unión: Matías Mansilla; Lautaro Vargas, Maizon Rodríguez, Juan Pablo Ludueña, Mateo Del Blanco; Mauro Pittón, Rafael Profini, Lucas Menossi; Julián Palacios; Agustín Colazo y Cristian Tarragona.
  • Independiente: Rodrigo Rey; Santiago Arias, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Iván Marcone, Mateo Pérez Curci; Maximiliano Gutiérrez, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo; y Gabriel Ávalos.
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