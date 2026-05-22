River vs. Belgrano, por la final del Torneo Apertura 2026: día, horario, TV y cómo ver online

River y Belgrano se enfrentan este domingo en el marco de la final del Torneo Apertura 2026. El ganador, además de quedarse con el trofeo, se clasificará a la Copa Libertadores 2027. El partido está programado para las 15.30 (horario argentina) en el estadio Mario Alberto Kempes, con arbitraje de Yael Falcón Pérez y televisación de ESPN Premium y TNT Sports. El minuto a minuto estará disponible en canchallena.com.

El Millonario se metió en la definición tras eliminar a Rosario Central en semifinales. El encuentro, que se disputó en el Monumental, finalizó 1 a 0 con un gol de penal de Facundo Colidio. El Pirata, por su parte, dejó en el camino a Argentinos Juniors por penales luego de igualar 1 a 1 en tiempo reglamentario por los tantos de Nicolás Fernández -B- y Facundo Jainikoski -AJ-.

Belgrano dejó en el camino a Argentinos Juniors y se metió en la final del Torneo Apertura 2026 Marcelo Endelli - Getty Images South America

La última vez que ambos equipos se vieron las caras fue el 5 de abril de este año, por la 13° fecha del Torneo Apertura en curso. En aquella oportunidad, River se quedó con la victoria como local con un contundente 3 a 0 gracias a un doblete de Tomás Galván y un tanto de Colidio. El equipo del barrio porteño de Núñez ganó los últimos tres encuentros frente a Belgrano, que solo festejó en dos de las últimas 10 veces que se cruzaron.

River vs. Belgrano: todo lo que hay que saber

Final del Torneo Apertura 2026.

Día : Domingo 24 de mayo.

: Domingo 24 de mayo. Hora : 15.30 (horario argentino).

: 15.30 (horario argentino). Estadio : Mario Alberto Kempes.

: Mario Alberto Kempes. Árbitro: Yael Falcón Pérez.

River vs. Belgrano: cómo ver online

La final está programada para este domingo a las 15.30 (horario argentino) en Córdoba y se puede ver en vivo por televisión a través de ESPN Premium y TNT Sports. Quienes cuenten con Flow, Telecentro Play o DGO, en tanto, pueden sintonizar alguna de las señales deportivas directamente a través del cableoperador. En todos los casos se requiere tener una suscripción activa y contratado el “Pack Fútbol”. El minuto a minuto con estadísticas actualizadas en tiempo real está disponible en canchallena.com.

TNT Sports.

ESPN Premium.

Flow - ESPN Premium y TNT Sports.

Telecentro Play - ESPN Premium y TNT Sports.

DGO - ESPN Premium y TNT Sports.

Minuto a minuto: canchallena.com.

¿Qué dicen las apuestas?

En las principales plataformas de pronósticos deportivos alrededor del planeta, River corre con ventaja para quedarse con la victoria y, en consecuencia, con el título, en la final de este domingo. En caso de lograrlo, las casas de apuestas pagan cuotas de hasta 2.00 contra los 4.27 que se repagan por un hipotético triunfo de Belgrano. El empate en tiempo reglamentario, por su parte, cotiza cerca de 3.13.