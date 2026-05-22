La lesión de Dibu Martínez es más seria de lo imaginado: se perdería los amistosos previos al Mundial

Es una lesión seria. No se trata de encender las alarmas, pero hay que tener máximo cuidado. Se confirmó la lesión de Dibu Martínez: el arquero sufrió una pequeña fractura en su dedo anular de la mano derecha. Se espera que llegue sin problemas al debut de la selección argentina en el Mundial, aunque no jugaría los amistosos en la antesala de la gran cita.

El arquero sufrió un intenso dolor en la entrada en calor antes de la final de la Europa League, en la que Aston Villa se impuso por 3 a 0 sobre Friburgo. “Hoy me rompí el dedo en la entrada en calor... Y no hay mal que por bien no venga. Lo hice toda mi vida. Y lo sigo haciendo”, expresó en una entrevista en ESPN, luego del encuentro, que disputó en su totalidad, aunque prácticamente sin participación.

"DIJERON QUE SOLO GANABA TÍTULOS CON ARGENTINA



🇦🇷 El IMPERDIBLE discurso del Dibu Martínez en los festejos del Aston Villa campeón de la #UELxESPN en Birmingham pic.twitter.com/reYvWRWf4G — SportsCenter (@SC_ESPN) May 21, 2026

El marplatense se sometió a estudios este viernes y los resultados arrojaron que sufrió una pequeña fractura. Según diverasas fuentes, no necesitará una intervención quirúrgica y tendría para unos 20 días de recuperación. Llegará con el ánimo por las nubes al Mundial, aunque sin actividad.

El mérito del arquero cobra mayor relevancia si se repasa su historial reciente. Con este triunfo, Martínez estiró una racha invicta en partidos definitorios que parece no tener fin. En total, el ex Arsenal de Inglaterra disputó siete manos a manos por títulos —sumando sus experiencias en el equipo londinense, la selección nacional y su presente en el Aston Villa— y ganó cada uno de esos duelos finales; con lo que consolida su reputación de especialista en instancias decisivas.

Dibu Martínez será el arquero de la selección en el Mundial JUAN MABROMATA - AFP

Durante la charla con ESPN y más allá de la lesión, el jugador también se tomó un momento para destacar el vínculo emocional con su actual club y con su director técnico: “La verdad, los fans y el club son como mi familia. Cada vez que juego y defiendo el arco de Aston Villa lo hago con orgullo”. Sobre la figura de Unai Emery, con quien coincidió años atrás en su etapa por Londres, Martínez fue contundente: “A Emery lo quiero mucho. Lo conozco hace muchos años, desde el Arsenal. Me llevo muy bien. Es un ganador como yo, un enfermo de ganar partidos. Lo quiero muchísimo”. Con esta victoria en tierras turcas, Martínez reafirma su estatus de figura mundial y su capacidad de resiliencia frente a la adversidad física.

Ahora, se espera que llegue sin inconvenientes al debut en el Mundial. La selección se medirá con Honduras el 6 de junio en el estadio Kyle Field, de Texas. El segundo partido será frente a Islandia, el 9 de junio, en el Jordan Hare Stadium de Auburn, Alabama.

"HOY ME ROMPÍ EL DEDO EN LA ENTRADA EN CALOR"



🚨 ¡ATENCIÓN LO QUE LE CONTÓ DIBU MARTÍNEZ A #ESPN: SE ROMPIÓ EL DEDO ANTES DE LA FINAL! 🚨



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En la celebración, apretaba los puños, los golpeaba contra el pasto, levantó el trofeo, le tendió la mano a su hermano y a quienes lo acompañaban en una de las tribunas. “Es la primera vez que veo a 20.000 aficionados de Aston Villa en la entrada en calor. Estaba toda mi familia ahí abajo, mi mujer y mi padre por allá”, señalaba. Y así mencionó que “me rompí el dedo en la entrada en calor”, algo que sorprendió al periodista del canal oficial del torneo, que enseguida lo interrumpió: “Pará, ¿qué? ¿Es para preocuparse?“.

Naturalmente, como si fuera algo menor, el arquero siguió adelante con la conversación, todavía con los guantes puestos y con pocas señales de anticiparse a lo que resulta un nuevo problema para Lionel Scaloni, que deberá entregar la lista de sus 26 convocados para la Copa del Mundo antes del 30 de mayo y sigue sumando futbolistas cuyo estado físico genera incertidumbre, por lesiones que están atravesando, algunos que están en plena rehabilitación y otros que no se sabe si llegarán a tiempo para los últimos amistosos o el debut ante Argelia, el 16 de junio.