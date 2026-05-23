Dos golazos de tiro libre le dieron a Independiente un cómodo triunfo ante Unión por la Copa Argentina

Dos notables ejecuciones de tiros libres, una expulsión provocada y tres notables tapadas de Rodrigo Rey antes de los 25 minutos alcanzan para explicar el triunfo, mucho más cómodo de lo imaginado, que obtuvo Independiente frente a Unión en cancha de Newell’s por los 16avos de final de Copa Argentina. Un 2-0 justificado en el juego que al menos le dejó una alegría para acabar el semestre.

En sus rondas iniciales, esta Copa suele no escapar a un destino de trofeo secundario, casi de relleno. O como mucho, a premio consuelo si se programa como cierre del semestre para dos equipos que sufrieron eliminaciones prematuras en el campeonato y tienen puestos muchos de sus pensamientos en renovaciones, despedidas y vacaciones de invierno. En tales circunstancias, la primera clave que define el desarrollo del juego es el factor psicológico. La motivación, la concentración y entender el verdadero significado de seguir en carrera juegan un rol fundamental.

El festejo de Maxi Gutiérrez tras anotar el 2-0 de Independiente ante Unión en la cancha de Newell's Fotobaires

La primera jugada del partido, una contra bien conducida por Cristian Tarragona para los santafecinos y muy mal defendida por los dirigidos por Gustavo Quinteros, pareció condenar de manera anticipada a los de Avellaneda, salvados por una doble tapada de su arquero -a Julián Palacios y Agustín Colazo- mientras sus zagueros miraban desconcertados.

La segunda, a los 5 minutos, empezó a dar vuelta la taba. Maizon Rodríguez trabó abajo y empujó arriba a Santiago Montiel, que se iba derecho al área, y se ganó la tarjeta amarilla. El zurdazo por afuera de la barrera del propio número 7 se clavó en el ángulo derecho de Matías Mansilla.

El recuerdo del espectacular 4 a 4 que estos mismos rivales protagonizaron durante el torneo Apertura todavía se prolongó un rato más. A los 15 otra vez Colazo quedó cara a cara con Rey; y nuevamente ganó la partida el arquero de Independiente; y a los 21 tuvo lugar la acción que desniveló aún más la balanza. Gabriel Ávalos desacomodó con el cuerpo a Rodríguez, que terminó de arruinar su día de cumpleaños sujetándolo de la camiseta: segunda amarilla y expulsión. Para colmo de males de los rojiblancos, en la ejecución de la falta Maximiliano Gutiérrez calcó en espejo lo que había hecho Montiel, derechazo por afuera de la barrera al ángulo izquierdo de Mansilla. 2 a 0.

Si en marzo había sido Unión el dominador de la pelota y el marcador, dejándole al Rojo la misión de reaccionar desde lo anímico para no entregar el partido, esta vez se invirtieron los papeles. Hasta el descanso, la ventaja numérica y en la chapa le permitió exponer varias de sus virtudes a Independiente. Iván Marcone se hizo dueño absoluto de la mitad de la cancha; Montiel justificó que el técnico lo eligiese para ocupar el sitio del muy discutido Ignacio Malcorra; y el chileno Gutiérrez se hizo imparable por derecha.

Al Tatengue le quedó el papel de apretar los dientes, no rendirse y mantenerse en el partido incluso superando algunas discutibles decisiones del árbitro Sebastián Zunino, que tuvo una actuación muy despareja. Acertó en varias de las jugadas más trascendentes, como las dos tarjetas a Rodríguez y la no sanción de una mano totalmente casual de Juan Manuel Fedorco en su área en la acción previa al segundo gol. Pero también perjudicó a los santafecinos en muchas de las faltas chiquitas y debió expulsar a Montiel por un manotazo a Rafael Profini en la segunda mitad.

🇦🇷🏆🟥 Así fue la roja a Rodríguez que dejó a #Unión con 10 jugadores. En esa misma falta, llegó el tanto de Gutiérrez para el 2-0 parcial de #Independiente. #CopaArgentinaEnTyCSports pic.twitter.com/dqoABb5sPz — TyC Sports (@TyCSports) May 22, 2026

Esos 45 minutos recuperaron aquella importancia del factor psicológico y la impresión de certamen complementario que suele tener la Copa Argentina. Bajó el rendimiento el Rojo, más dedicado a cuidar la pelota y no pasar sustos que a liquidar el choque. Y a los 23, Cristian Tarragona definió muy mal un mano a mano con Rey dilapidando la última esperanza de los tatengues para reducir las distancias y bajándole el telón al encuentro.

Después de tantos disgustos, Independiente pudo dibujarse una sonrisa para pasar el invierno sin agobios y repensar el futuro a corto plazo con cierta calma. Lo espera Atlético Tucumán en octavos de Copa Argentina y un segundo semestre que determinará el balance de un 2026 que empezó con el paso torcido.