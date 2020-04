Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 23 de abril de 2020 • 07:43

La relación de Daniel Osvaldo con Boca no deja de ofrecer nuevos detalles. Su salida del club de la Ribera resultó turbulenta, con discusiones con el entrenador Guillermo Barros Schelotto . Y cada vez que el jugador de Banfield habla de aquellos días, siempre deja alguna historia y no puede evitar soltar chicanas para River .

Si bien ya transcurrió un buen tiempo desde su salida de Boca en 2016, tras aquel partido ante Nacional, en el Parque Central en Montevideo, por el episodio en el que Guillermo lo encontró fumando en el vestuario, Osvaldo sigue sumando detalles de aquel desenlace tan controvertido: "Guillermo se encaprichó con varios. Arrancó conmigo y después siguieron un par más, un par largos. A un par les hizo la vida imposible. Lo que pasa es que al Dani Stone, cuando se le apaga la tele, se pudre todo. Los demás por ahí se la dejan pasar", dijo el delantero, en diálogo con Fox Sports.

Después, fiel a su estilo, cuando llegaron las preguntas sobre lo que consiguió River en todo este tiempo, Osvaldo valoró el proceso del conjunto millonario, pero no pudo evitar soltar algunas chicanas en medio de su reflexión: "Ojalá el último título haya cortado la serie ganadora de River; lo de River fue fantástico, espectacular. Le tocó pelear el campeonato con Boca. Lo hicieron los dos muy bien hasta lo último. Lo lindo del fútbol es que tiene estas cosas, nadie lo hubiese dicho, de hecho, muchos de ustedes ya le querían dar la Copa a River. Querían suspender el campeonato, hacerle un monumento de oro a Gallardo...".

Y cuando lo consultaron acerca de cómo consideraba a Gallardo, volvió a poner un poco de picante a su declaración. Primero dijo que deberían hacerle un monumento al Muñeco y a Ramón Díaz por todo lo que hicieron por el club de Núñez. Y ante la consulta de la comparación con Carlos Bianchi, dijo: "Sí puede que sea así, pero le falto un toque más para ser Bianchi. En realidad dos toques más (en referencia al torneo local y a la Copa Intercontinental)".

Crédito: Prensa Banfield

Respecto a sus cuentas pendientes con Boca, el delantero fue muy prolijo en su respuesta: "Por algo pasan las cosas, lo que pasó no se puede borrar, medio al pedo ponerse a pensar lo que uno ya no puede hacer. Cumplí el sueño de jugar en Boca, y con que el hincha de Boca me quiera ya me alcanza y me sobra".