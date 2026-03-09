Rodrigo Auzmendi, el 9 de Banfield que quiso Boca y terminó “preso” de una triangulación que lo puede dejar sin nada

El cierre del libro de pases en el fútbol argentino será este martes y atraviesa el último capítulo con una historia increíble. El protagonista es Rodrigo Auzmendi, jugador de Banfield al que se relacionó con cinco clubes en lo que va del 2026. Estuvo en la órbita de Rosario Central y de Boca. También, puede cerrar su pase a México en medio de una triangulación: sería vendido a Querétaro, pero como este equipo no tiene cupo, lo cedería a préstamo. Los dos clubes que aparecieron fueron San Lorenzo y Lanús. Como desde la dirigencia del Taladro se enteraron del interés del Granate, su clásico rival, relegaron al futbolista a la reserva del club. Se generaron versiones cruzadas entre su representante y el presidente del Taladro, pero en el medio está el futbolista, que podría pasar de tener una oportunidad única a... ¿no jugar más?.

La historieta de Rodrigo Auzmendi comenzó a fines de enero. Rosario Central tenia cerrado al delantero en una cifra cercana a los 2 millones de dólares por el 80% del pase. Sin embargo, la negociación no prosperó: “no nos pusimos de acuerdo en el salario del jugador”, expresó su representante Adrián Palma. Luego apareció Boca que quería al atacante por las dificultades que tenía por las lesiones de Milton Giménez y Edinson Cavani, pero según Palma, la comisión directiva del Taladro no estaba de acuerdo con la cifra que ofertó el Xeneize: “La oferta fue real, lo teníamos vendido en 1.300.000 dólares, pero desde Banfield llamaron a Boca y pidieron 2.000.000 y por eso Boca no ofertó más”, dijo el representante del 9.

En las últimas horas se conoció la oferta de Querétaro con Banfield. El club mexicano ofreció 1.000.000 de dólares a cambio de una deuda por Martín Rio. Desde el Taladro no se opusieron y estaban a punto de cerrar la transferencia. Sin embargo, el conjunto de México no tiene cupo para incorporarlo ahora. Por este motivo, Auzmendi fue solicitado por San Lorenzo, aunque el Ciclón está con dificultades económicas. En este contexto, y a la espera de que se concrete el pase a Querétaro, se sumó Lanús al interés de Auzmendi y desató el conflicto de fondo.

“Hoy teníamos turno para hacer la revisión en Lanús pero por ahora vuelve a Banfield”, reveló Palma. Y agregó: “Ellos, en la necesidad de saldar una deuda, me llaman para ofrecerlo a Querétaro, que no tiene cupo y me dicen que, si conseguimos club, ellos aceptaban. Lo ofrecí a Racing y San Lorenzo, este último dijo que sí, pero Querétaro me dijo que le preste atención a Lanús. San Lorenzo cambió las condiciones porque Banfield no lo quiere vender a Querétaro para que se vaya a Lanús”, agregó el representante.

Luego, Palma completó: “Banfield está en su derecho de no venderlo a Querétaro para que no vaya a Lanús. Nos molesta el manoseo de rechazar la oferta de Boca, presionar para que vaya a Rosario Central y ahora esto. El que fue a buscar a Querétaro fue Banfield, ellos nos meten en este lío y después no aceptan. Banfield está manoseando a Auzmendi”, cerró.

Pero sobre todo este episodio, Matías Mariotto, presidente de Banfield, dio su versión de lo que sucede con Rodrigo Auzmendi en declaraciones a TyC Sports: “Nos ha costado ponernos de acuerdo con otro club, solo con Rosario Central. Lo de Boca no llegó a ser una oferta formal. Ahora estamos con esto de Querétaro, San Lorenzo y Lanús”, inició. Luego explicó que el Taladro tiene un compromiso de pago a Querétaro por la opción de compra de Martín Río y aseguró: “Nos sirve quedarnos con el dinero que nos debe Talleres y que Auzmendi entre en la negociación entre los clubes”. Ante la imposibilidad de Querétaro de sumar un cupo de extranjero, lo triangularía a préstamo a otro club, y ahí aparecieron San Lorenzo y Lanús.

Por último, se refirió a lo que sería pase al Granate, y sobre eso agregó: “A nosotros no nos parece ético que vaya a Lanús y queremos que vaya a San Lorenzo. El jugador prefería ir a San Lorenzo, pero después nos manifestó lo contrario”, dijo Mariotto. “Nos pusimos de acuerdo Querétaro, San Lorenzo y Banfield, está todo acordado, el salario del jugador también, pero entiendo que falta una comisión del representante”, agregó más tarde. Por lo pronto, el jugador fue citado para entrenarse en el equipo alternativo del Taladro. “Como es la tercera vez que el jugador intima al club desde Agremiados, tomamos la decisión de que, si no se traspasa, la relación está desgastada y va a entrenar en reserva”, concluyó.

Sobre lo que podría ser su pase al Granate, habló el entrenador Mauricio Pellegrino: “Por lo que me dijo Alejandro Maron (vicepresidente de Lanús), que hablé con él sobre el tema, que estaba complicado. Un poco descartamos esa posibilidad y empezamos a pensar en otra alternativa (sería Andrés Vombergar). Ojalá no televisemos ningún fichaje y podamos cerrarlo porque nos quedan pocas horas. Si creemos que algún jugador nos puede ayudar, bienvenido sea. Y sino hasta junio seguiremos así porque tenemos un muy buen plantel”, dijo este lunes en declaraciones con ESPN.

Vale destacar que la novela de Rodrigo Auzmendi deberá finalizar antes de este martes 10 de marzo a las 18 horas, momento en el que finaliza el mercado de pases en el fútbol argentino. De no darse, el delantero deberá quedarse en Banfield, en el medio de este conflicto cruzado.