Darío Franco: “Miro el fútbol argentino por trabajo, pero no puedo disfrutarlo”

MENDOZA.- Frena una camioneta frente a la casa velatoria. El chofer permanece en su lugar y del lado del acompañante se baja un hombre que se adelanta con pasos cortos y firmes. “El día que falleció mi papá se apareció por mi pueblo, por Cruz Alta, así, de la nada. Era agosto del 2006…” El relato se corta. Se estremece Darío Franco, está conmovido, le cuesta reponerse mientras sus ojos brillan cargados de lágrimas. Se disculpa una, dos veces. Se rearma, parece flagelarse por dentro para volver al relato. “Se para delante mío y solo me dice: ‘Llame a su mamá que la quiero saludar’. Él conocía a mis viejos, y al de todos los pibitos que había dirigido. ‘Llame a su mama’, me repitió. La saludó, se tomó un café, habrá estado 10 o 15 minutos y se fue. Marcelo Bielsa está en mi vida, ha tenido gestos increíbles conmigo”, resume y se refriega la cabeza con las dos manos, todavía emocionado por viajar a aquel momento.

Da la sensación de que Darío Franco podría estar todo el día hablando de Bielsa. Ahora elige una anécdota graciosa. “El día que me fracturé en la Copa América de 1993 me llamó a la habitación donde estaba internado en Ecuador. Atendí en el cuarto. ‘Hola’, escuché, y me di cuenta que era él. ‘Darío, ¿me puede decir qué carajo hacía en ese sector de la cancha?’. En lugar de decirme ‘¿cómo estás?, te vas a recuperar bien...’. No, eso fue lo primero que se le ocurrió decirme. En Morelia, cuando todavía se usaba el fax, me mandó uno felicitándome por un campeonato que habíamos logrado. Son detalles que lo describen muy humano, detalles que la gente desconoce. Un día me invitó a su departamento en Rosario para ver un partido de Newell’s en la Copa Argentina. Y cuando te invita tenés que estudiar un montón porque sabés que te va a hacer 45 mil preguntas, y la primera pregunta que siempre te hace es ‘¿es feliz usted?’ Bueno, vimos el partido, mil preguntas, termina todo, me levanto para irme, él me acompaña a la puerta y justo aparece la señora, Laura, y ella me invita a quedarme a comer… ‘No, no, él ya se va’, interrumpió Marcelo. Se ve que el tiempo de visita estaba cumplido, jaja, esas salidas tan típicas de él’. Sonríe, y regala una porción de intimidad desconocida.

Conmovido hasta la lágrimas, Franco se toma unos segundos para reponerse en medio de sus relatos sobre el vínculo que lo une a Bielsa Marcelo Aguilar - La Nación

-¿Sos el más bielsista de sus discípulos?

-Bueno, si vos lo ves así, es lindo que se diga eso de mis equipos. Pero no lo sé… Me gusta mucho la intensidad que tienen sus equipos, la presión que hacen, e intento que mis equipos lo hagan. Y el protagonismo no lo negocio nunca. No me gusta para nada que el rival tenga la pelota, eso me vuelve loco. Lo siento de esa manera. Veo partidos donde un equipo se limita a esperar, pero le meten un gol y sigue jugando igual. Eso es una daga para mí. Si ya te metieron el gol, ahora andá para adelante. Ese plan ya no te funcionó, ahora tratá de empatarle. Estoy cansado de ver eso, y digo la c… andá para adelante. Quizás en eso me parezca a Bielsa, yo lo tuve de muy joven, desde los 15 años, y agradezco habérmelo encontrado a él y no a otro tipo de entrenador porque quizás me formateaba diferente.

-¿Tenés trato?

-Hablo de vez en cuando, sí. Recuerdo que la última vez estaba enojado con alguna estrella uruguaya. No podía entender que un jugador se había llevado a su cocinero a Europa para que le hiciera su comida… “¿Y cuál es su comida preferida?“, le había preguntado. ”Milanesas con papas fritas", le contestó. Estaba enojado. “No saben qué hacer con los dólares”, decía. Estaba enojado también con otro que estaba peleado con la mamá y él eso no lo podía entender…

-¿Cómo llega Bielsa a tu vida?

-Yo jugaba en Newberton de mi pueblo, en Cruz Alta, éramos de la clase ‘69, que fue famosa porque arrasábamos en los torneos de la zona. Un día fuimos a jugar un torneo en Casilda, y estaba invitado Newell’s. ¿Quién los dirigía? Marcelo Bielsa. No me acuerdo cómo nos fue, pero se ve que nos vio. Él tenía el pelo largo. Nos llamó al Toto Berizzo y a mí, y a nuestros padres. “La primera pregunta que les quisiera hacer es si les gustaría jugar en Newell’s”, comentó. Yo, bien inocente, con 14 años respondí: “Y, no sé”. Entonces, dijo: “Ahhh, eso es preocupante”. A la semana siguiente fuimos a hacer una prueba para que nos viera Jorge Griffa y ya quedamos. Así arrancó mi historia con Bielsa. Me dirigió en sexta, quinta, cuarta especial, reserva y primera. Soy un afortunado por habérmelo encontrado tan joven. Ahora, aguantarlo… ufff, fueron muchos años. ¡Sabés lo que era en 1984, por ejemplo! No tenía ningún tipo de control ni filtro. “¡Dale inútil!”, te podía gritar. Después se daba cuenta y se corregía: “¡Dale Darío, dale!”. Entrenábamos de lunes a viernes, jugábamos los sábados y ya se te aparecía con la videocassetera para mostrarte imágenes.

Histórica formación de Newell's que llegaría a la final de la Copa Libertadores en 1988, con Yudica como DT; arriba, Darío Franco, Gerardo Tata Martino, Norberto Scoponi, Jorge Theiler, Jorge Pautasso y Robreto Sensini; abajo, Gabriel Batistuta, Juan José Rossi, Juan Manuel Llop, Roque Alfaro y Sergio Almirón Archivo LA NACION

Se hizo hombre Darío Franco. A la par, futbolista y entrenador. Debutó en Newell’s en 1988 y lleva casi cuatro décadas sin parar. A los 57 años, su hoja de ruta tiene mil vivencias. Hizo un gol en Wembley, descendió a Primera B con Arsenal en 2025, jugó con Maradona, marcó a Stoichkov y a Fernando Hierro, puso a Paulo Dybala con 17 años en la primera de Instituto, alzó las Copas América 1991 y 1993, fue verdugo de Brasil, perdió una final por el ascenso a Primera con Almirante Brown en 2023, salió campeón con Bielsa y Martino en Newell’s, ganó la Copa del Rey con Zaragoza, en Morelia es un héroe y estuvo en un Mundial… pero no lo jugó.

Desde marzo está en Mendoza. Sumaba diez temporadas sin dirigir en Primera. Llegó a Gimnasia para intentar enderezar un mal comienzo en Primera y llevó al Lobo a los playoffs del Clausura –visitará en los octavos a Central, en Arroyito–, una proyección que ni el más optimista se imaginaba. Pero nunca se mudó de ese hotel céntrico, a pasitos de la peatonal, que pisó el primer día. “La profesión es así… ¿Para qué me voy a instalar en una casa? Acá estoy bien, mirá, todo esto es mi comedor [señala un amplio lobby y el bar]. Nunca tenés un contrato seguro, vos firmás por un año y, después de mucho tiempo comprendí que ese contrato en realidad es por un mes. Yo lo veo así. Prefiero pensar que siempre debo tener las valijas hechas. Miro el día a día, y aunque planifico y me pongo objetivos, no desconozco que la realidad es el día a día”.

Franco en el estadio Legrotaglie, en Mendoza, donde después de una década volvió a Primera con una muy buena campaña desde que llegó en marzo Prensa Gimnasia de Mendoza

-¿Cuánto lastima el ego el día que te echan de un club?

-En mi experiencia anterior, antes de venir a Gimnasia, cuando descendimos en Arsenal, medio que ya había resuelto no dirigir más. Me había golpeado mucho. Mis hijos no me creían, me decían que en dos o tres días se me iba a pasar, pero me duró, me duró más de un mes la decisión… Estaba firme, pero me empezó a llamar uno, otro, y volvieron las ganas.

-¿Y por qué creés que vuelven las ganas en un oficio tan desgastante?

-Es la pasión, hay algo de masoquismo, qué se yo. Creo que a la mayoría de los entrenadores nos gusta lo que hacemos, lo hacemos por placer, no creo que mande una cuestión económica. Si te ponés a pensar, esto es una carnicería, y una y otra vez nos sometemos a formar parte de ella. Es la pasión. Yo la paso mal el día del partido, ese es el peor día para mí, porque ya casi nada depende de mí. En cambio, disfruto mucho de la semana. Y el peor momento de ese día es esperar que empiece el partido, cuando los jugadores salen a hacer la entrada en calor y esa media hora es terrible porque te quedás solo. Ya cuando empieza el partido, me puedo descargar con los gritos y las indicaciones.

-En 20 años dirigiste a 17 clubes –dos ciclos en Aldosivi e Instituto–, en cinco países y solo en breves etapas estuviste sin trabajo. ¿Qué creés que te valoran? Porque, además, generalmente no te ha ido bien.

-Y a mí me ha ido mal muchas veces, son más las veces que me fue mal que las que me fue bien. ¿Qué me valoran para contratarme? Qué se yo, ganar queremos todos. Capaz que les gusta mi idea de tratar de ser protagonistas, que se vea un fútbol vistoso. Imagino que será por eso, otra cosa no se me ocurre.

Intenso, apasionado, Franco no se ahorra gestos para llegar con su mensaje; “Siento que los jugadores jóvenes no le dan bola al fútbol”, avisa Marcelo Aguilar - La Nación

-Tu propuesta es audaz, incluso con planteles limitados.

-Tiene que ver con las convicciones sobre una idea, después hay matices, claro. Pero la idea madre es una sola. Nunca les diría a mis jugadores “muchachos, el rival de hoy es muy bueno, hagamos lo que podamos”. No me lo perdonaría, no sería yo. No lo siento, no podría transmitir eso.

-¿Soñás con administrar riqueza algún día, con dirigir a un equipo competitivo, con buen presupuesto?

-Y… yo sueño con dirigir a Newell’s. No espero un club con mucho presupuesto, no. Sí, espero Newell’s, me gustaría, sí. Estuve cerca, me llamaron un par de veces, pero no se dio. En 2015, cuando me fui a Colón, antes me había juntado con Sensini, que era el manager, y estaba entre Lucas Bernardi o yo, y fue Lucas. Y antes, en 2013, yo estaba en Aldosivi peleando el descenso en la B Nacional, y en Newell’s estaba de manager Cejas. Vino, charlamos, pero estaba mi hijo en Newell’s, entre la reserva y la primera y no quise, fue por ese motivo. Pero a Newell’s lo espero.

-El fútbol argentino es…

-El más difícil del mundo, el que triunfa o sobresale acá está preparado para jugar en cualquier liga. Y seguro que le irá bien. Al que le va mal es porque extraña o por otras cuestiones, pero el futbolista argentino está preparado para destacarse en cualquier lado. Si hay nieve o juega bajo un sol de 40 grados, compite y sobresale.

Darío cuenta que el día de los partidos es el que menos disfruta en su trabajo; hace 20 años que dirige, casi sin interrupciones, y tiene un sueño: Newell's Nacho Amiconi

-Y cuándo te sentás frente al TV, ¿qué te pasa?

-... Lo apago. Miro el fútbol argentino por trabajo, pero no puedo disfrutarlo. No. Se ven partidos muy feos. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser ya, todo es urgente en el fútbol argentino. Tenés que meter el gol en el otro arco, claro, pero parece que solo vale si llegas rápido. ¿Cómo? Pum, con un pelotazo largo y ahí la pelota va por arriba, el choque, apostar por la segunda pelota, la discusión y las protestas, y el VAR… Creo que todo eso en Argentina ya no cambiará más. Entonces, es ese contexto el que arruina el juego. Y la intensidad, todo rápido, todo rápido… y todo mal. Y la formación, yo no creo que lleguen los chicos que están bien formados, sino los que tienen las condiciones innatas. Lo veo acá y en otros lugares en los que estuve: todo es ganar y dale, dale, dale y dale. Dale y dale, ¿qué? Vamos a presionar, bueno, pero ¿adónde?, ¿cómo?, ¿en qué lugar de la cancha, en qué momento del partido, a qué rival vamos a presionar, alto, en la salida del rival o en tres cuartos? Y en las inferiores no se trabaja todo esto. Yo he recibido en Primera a futbolistas con muchos aprendizajes pendientes. Y yo no tengo tiempo para enseñarles controles, que se apoye si está de espalda, los desmarques de los delanteros a la espalda de una defensa… ¡Tirala al cajón!, escucho. Esa frase, para mí, es como si me metieras un petardo en el c… La escuchó mucho, y ¿qué es eso? Frases vacías de conceptos.

-¿Hay una gran diferencia entre tu formación y los chicos que hoy suben a Primera?

-Sí, sí, sí... un abismo. No diría que en todos los clubes, pero sí en muchos, la formación deja mucho que desear. Cosas básicas faltan, como un pase y una buena recepción, los perfiles, las maneras de cabecear, cómo llevar a un delantero hacia un costado… cosas básicas, básicas… Y los poquitos buenos que salen se van rápido. Faltan maestros en las inferiores, fallan los formadores. En muchas categorías hay nombres, exjugadores, pero no formadores. Recuerdo una vez, que fuimos a jugar con inferiores a Racing, y al lado nuestro había un grupo trabajando con dos profes, que estaban con el silbato, pi, pi, pi, ¿vos te crees que en algún momento pararon a hicieron correcciones? No. Y había correcciones para hacer.

Franco sufre los déficits con los que llegan varios juveniles a Primera: “En muchas categorías hay nombres, exjugadores, pero no formadores”, critica Prensa Gimnasia de Mendoza

-¿Y a los chicos les interesa el fútbol?

-Son distintos, claro, a los chicos los moviliza otro tipo de tentaciones. Al fútbol le dan lo justo y necesario, digamos, no más. Hace un tiempo, antes de un Estudiantes-Platense, medio en broma y medio en serio les dije: “Mañana voy a hacer preguntas sobre el partido”. Y algunos empezaron a silbar… Al otro día no hice las preguntas, ¿para qué? Los hubiese incomodado. Yo siento que no le dan bola al fútbol. O son pocos los interesados, yo acá tengo a César Rigamonti, que conoce de fútbol más que todos juntos los que estamos en el club. Ese sí que es un loco lindo del fútbol. Sino, los mirás y están todo el día con el teléfono, ¿viste lo que son las redes sociales? Muy tóxicas.

-¿Cómo te vinculás con ellos?

-Me acerco, los escucho… Mirá, lo que estoy haciendo puntualmente acá, en Gimnasia de Mendoza, no lo hice nunca. Estoy haciendo cosas que jamás hubiese pensado hacer. Por ejemplo, como Módica no iba a poder jugar contra Boca, le fui a preguntar al arquero Rigamonti, que para mí es como un entrenador en la cancha, si él pondría a Sabatini o a Simoni. Eso yo hubiese jurado que no lo iba a hacer jamás. Y él me sacó un tercer nombre, me hablo del ‘Monito’ Vargas, y sino Sabatini, y Simoni no. Le agradecí su opinión y sus argumentos. Y jugó Nacho Sabatini. O, también, por ejemplo, concederles más días de descanso, por ejemplo en un parate FIFA, y ante su planteo de que confíe en ellos, se los terminé dando. Sé que todo esto se puede ver como compartir el poder, bueno, lo he modificado, antes no lo hubiese hecho y ahora no me jode hacerlo. Creo que ahora soy más cercano.

Darío Franco, DT de Gimnasia y Esgrima de Mendoza

-¿Un torneo con 30 equipos está bien?

-No me interesan los formatos ni la cantidad de equipos. Pero ni la tabla de posiciones miro, no la miro. No me fijo si estamos a tantos puntos de una copa o de no sé qué. Para mí todos los partidos son muy difíciles, jueguen 20 o 30. Quizás un torneo de 30 no eleva el nivel de la Primera, pero creo que tampoco lo baja, no lo plancha.

-Arbitrajes y VAR. ¿Tu mirada?

-A veces hemos sido beneficiados, y otras, no. Por eso no creo que haya mala intención. No me ha tocado. El VAR llegó con algunas cosas para bien, pero sería más estricto con los agarrones, por ejemplo. Y no me gusta lo de las líneas milimétricas, no, no, esa duda siempre dejémosla a favor del equipo que está atacando. Y la demoras también hay que corregirlas, no se puede tardar tanto. Más se demora, más se alimentan las sospechas porque todos dudan sobre qué se está buscando.

Pelota dominada, el porte imponente, avanza Franco con la camiseta de la selección en el Monumental; jugó entre 1991 y 1994 para la Argentina Archivo LA NACION

-Si un chico te pregunta ‘¿cómo quién jugabas?’… ¿Qué le dirías?

-… ¿Te acordás de Lucho González, el de River? Por el porte, la estatura… Yo cabeceaba mejor que él y era más dinámico, pero técnicamente era menos que él. Eso le diría, que era parecido a Lucho González.

-¿Pagarías para ir a ver a…?

-Y, por Paredes pagaría la entrada.

-¿El mejor partido de tu vida fue en la Copa América de 1991, los dos goles a Brasil para ganarle 3-2?

-… Estoy pensando. Sí, sí, creo que sí, por todo el contexto. En el momento no tomé dimensión y empecé a caer después, ya de grande, cuando terminé de entender qué había pasado. Lo pensé porque también le hice un gol a Inglaterra, en Wembley, pero los dos goles a Brasil fueron lo mejor, sí, por el rival y el torneo que después íbamos a ganar.

-¿Y perderte el Mundial ’94 fue lo peor?

-Sí, sí. No haber ido fue la manchita de mi carrera, no me lo esperaba… Cuando él [Basile] da la lista, pone un jugador más, cita a 23, y hacemos la gira previa por Israel… ¿Y vos te acordás lo que pasó con mi mamá?

-Sí, en una entrevista estalló contra Basile cuando te excluyó.

-Eso. Fue así: yo estaba en un cuarto con Leo Rodríguez, Mancuso y Simeone, estábamos siempre juntos, yo me había hecho muy amigo de ellos. El día que iba a dar la lista estábamos tomando mate, charlando, y ellos me decían “si te toca a vos, quizás no vas a sufrir tanto porque venís de una lesión” –había sufrido la fractura de tibia y peroné en la Copa América 1993-, pero yo por dentro pensaba que ni loco me lo perdía, me sentía bien. Toc, toc, la puerta. El profe Echevarría, y desde ahí me dice “Franquito…”. En esa caminata, por el pasillo, ya me largué a llorar y al llegar ni le pude decir nada. Era el momento si es que tenía que decirle algo, pero no me salió nada. Ni me acuerdo qué me explicó, apenas escuché que quedaba afuera y no escuché más nada. Sí, me dijo que me podía quedar a entrenarme o irme, y decidí quedarme. Previo al partido con Grecia, Basile me pidió que le hiciera marca personal a Maradona, entonces salí en todas las fotos de esa práctica. ¡Siempre corriéndolo desde atrás, por supuesto, no lo agarré nunca! Jajaja. Me quedé todo el Mundial, incluso dormí en el cuarto con Luis Islas.

Franco, entre Ruggeri y Simeone, en julio de 1991, antes de ir a la Copa América de Chile que la selección ganaría con una consagratoria actuación de Darío frente a Brasil Archivo LA NACION

-Jugaste y conviviste con Maradona.

-La última vez que lo vi fue cuando salió caminando con la enfermera. El día de su conferencia posterior a la noticia del doping, en su habitación, yo estaba en el pasillo, pero relejos, no lo vi más. Él se fue de la concentración y nosotros viajamos para jugar contra Bulgaria, y después contra Rumania. Mis años en la selección, a principios de los ’90, coincidieron mayormente con su sanción por doping, pero igual compartí algunos amistosos en Buenos Aires, la Copa Artemio Franchi contra Dinamarca en Mar del Plata y poquito más en la previa del Mundial. Era una persona muy simple, un tipo muy ganador. Y en las prácticas te quedabas embobado. Durante el Mundial solamente se entrenaba con nosotros cuando hacíamos fútbol, sino, estaba siempre en el gimnasio. Él aparecía, agarraba la pelota y yo miraba, no podía hacer otra cosa, monstruo, pero monstruo, monstruo.

-Ganaste la Copa del Rey con Zaragoza…

-Sí, jaja, entré en la final, justo para patear los penales. Cuando Víctor Fernández, el entrenador, preguntó quiénes estaban para patear, muchos que en las prácticas eran unos cracks se hicieron los tontos. Y yo dije “¡pateo!”. Y fui. Y entró dando lástima, despacito, pero entró; se tiró Cañizares, el arquero del Celta, y le pasó por abajo.

Con la camiseta de Zaragoza que lució durante cuatro temporadas; le convirtió un penal a Cañizares en la definición para ganarle a Celta la Copa del Rey

-Tus cuatro años en Zaragoza coincidieron con cuatro títulos del ‘Dream Team’, el Barcelona de Cruyff.

-Recuerdo el baile que nos pegaron, un 6-0 en el Camp Nou, en mi primer año en España. Yo todavía jugaba de volante, de 8. Los tipos tocaban y tocaban y la cancha era una estancia. Volvemos en el autobús, habíamos perdido 6-0 y todos los españoles bien, se cagaban de risa, lo tomaban como algo normal. No dije nada, yo apenas había llegado, pero los quería matar… Después, contra el Real también, perdimos 4-0. Ya en mis últimos dos años mejoramos, hasta de local les ganamos a Barcelona y al Madrid. En Zaragoza jugué con el Negrito Cáceres, con Juan Esnaider… ¡qué delantero!, con el brasileño Cafú, con el alemán Andreas Brehme…

-El del penal en la final de Italia ’90.

-Claro. ¿Viste que el pateó ese penal con la derecha, pese a ser zurdo? Le pregunté por qué… “Es que yo con la derecha tengo precisión, y con la zurda tengo fuerza, y en esa final tenía que colocarla”, increíble. Yo lo veía patear y abría los ojos así de grandes.

-¿Algunos rivales de aquellos años?

-Stoichkov, Michel, Butragueño, Hierro… de él me acuerdo mucho porque nos marcábamos en pelota parada. ¡Y Diego! Lo crucé cuando él llegó a Sevilla; ya no era aquel Diego, pero igual seguía siendo difícil de marcar. Cuando vos querías llegar, él ya había tocado o te había pasado. No le podías ni pegar, no lo encontrabas.

Franco puso en la Primera de Instituto a la "Joya" Dybala, con 17 años, en la B Nacional

-En Morelia dejaste una huella, hasta se retiró tu número, el 58.

-Se retiró, sí, pero después lo volvieron a usar. Fui hace poquito porque se cumplían años de un título, nos juntamos muchos, ahí jugué con el Flaco Comizzo y con Jorge Almirón. Llegué en 1998 y pasé una época muy muy linda, me lleva Eduardo Solari y comienza mi última etapa como futbolista, que se iba a prolongar por seis años y medio. Fuimos de menos a más. Yo era el capitán, me adapté muy bien a la ciudad. Salimos campeones, y después con Rubén Romano de entrenador, llegamos a otras dos finales y las perdimos, con Toluca y con el Monterrey de Passarella. La palabra Morelia… en mi vida, es muy... perdón, perdón…

-Volvés a emocionarte. ¿Sos muy sensible?

-… Es que representó mucho en mi vida. En Guadalajara nació mi hijo David; en Zaragoza había nacido Emiliano, el más grande, y en Morelia nació Camila, mi última hija. No tengo ningún hijo argentino. Incluso, por entonces, yo adopté la ciudadanía mexicana. Cuando dejé de jugar seguimos viviendo en Morelia un tiempo más, incluso allá hice el curso de entrenador y a los seis meses ya me puse a dirigir en las inferiores. Y a los dos años, debuté al frente de la Primera. Morelia en muy muy fuerte en mi vida, es mi segunda casa.

-¿Porque la primera es…?

-Cruz Alta, eso está fuera de debate.

"Los arbitrajes? A veces hemos sido beneficiados, y otras, no. Por eso no creo que haya mala intención. No me ha tocado", analiza Franco en la charla futbolera Marcelo Aguilar - La Nación

Siempre vuelve a su Cruz Alta de siete mil habitantes. Y en la charla, también. Si hasta dirigió al club de su vida, Newberton, en un paréntesis de pocos meses durante 2016 sin trabajo en la gran vidriera: ad honorem, claro, hasta que lo contrató Aldosivi y saltó de la Liga Regional del Sur de Córdoba a Primera. Este cordobés sin tonada –Cruz Alta está en el límite con Santa Fe- se cuida, se mantiene en línea; juega al pádel, hace ayunos intermitentes y se prende en los picados entre el cuerpo técnico y colaboradores del club Gimnasia. “Arranco de atrás, sigo por todos lados porque me gusta correr y termino siendo técnico también: ‘Apoyá, de espalda, jugá simple, tapá…’ Y son a muerte, me caliento mal”, acepta sin vergüenza. Habla de sus hijos, Emiliano que juega en Deportivo Morón; de David, que está en la tercera división de Chile, y de Camila, arquitecta, que vive en España.

Se siente cómodo en Mendoza. Disfruta de una rutina casi diaria: compra una lágrima en la misma estación de servicio, camina por la avenida San Martín, entra en una farmacia en particular, saluda a todos, no compra nada y completa la caminata. “No me gusta mucho eso de la charla, soy más parco, medio solitario. Cuando siento que el tiempo de la charla se cumplió, chau, me voy. Por ejemplo, no podría volver a convivir con alguien, así estoy bien. Puedo ser insoportable, y escuchar a otra persona que me diga ”vamos acá, vamos a allá, ¿qué vas a hacer?" No, no, no. Es algo interno, muy personal, qué le vamos a hacer. No es gratis el mundo del fútbol. Y mi hijo más grande, Emiliano, ya me dio una nieta, Lola, que cumplió un añito”, resume, y se ilumina.

-¿Sos mejor abuelo que padre?

-Sí, sí, porque es solamente disfrutar, y cuando te cansás, le devolvés el nieto a tu hijo y te vas. Y volvés al otro día, y de nuevo es todo lindo.

-¿Y fuiste mejor jugador que entrenador?

-También.