Darwin Núñez muda sus goles de Liverpool a Arabia Saudita: Al-Hilal pagó unos US$ 61 millones por él

Altibajos, títulos de campeón y sensaciones encontradas. El atacante uruguayo Darwin Núñez deja Liverpool rumbo al campeonato de Arabia Saudita, luego de tres temporadas en Inglaterra en las que alternó momentos de brillantez con períodos de dudas. Jugará en el Al-Hilal.

Los clubes inglés y saudita anunciaron casi simultáneamente este sábado el acuerdo, que según la prensa británica fue por unos 61 millones de dólares. Núñez, de 26 años, aterrizó en Anfield Road en el verano boreal de 2022, luego de brillar en el portugués Benfica, especialmente en un duelo de cuartos de final de Champions League contra los propios Reds.

𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒏𝒕𝒆𝒓𝒂 is Blue 🐅💙pic.twitter.com/FqJtwuv3nC — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

Aquella serie convenció al entonces entrenador de Liverpool, Jürgen Klopp, de apostar por el uruguayo como remplazo en el ataque al senegalés Sadio Mané, que acababa de ser contratado por Bayern München. La larga sombra de Mané y los 85 millones de euros (99 millones de dólares) pagados por el atacante de la Celeste fueron dos yunques que pesaron sobre la espalda del futbolista nacido en Artigas.

Su debut en el club inglés se dio por la Community Shield (Supercopa local) contra Manchester City, en una victoria por 3-1. Tras entrar desde el banco de suplentes, Núñez anotó el tercer gol de su equipo. El inicio prometedor se torció en la segunda fecha de la Premier League, cuando vio una tarjeta roja por un cabezazo a un defensor.

𝐈 𝐚𝐦 𝐬𝐨 𝐡𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐭𝐨 𝐛𝐞 𝐡𝐞𝐫𝐞 🤳🏼



From Nunez to the blues 💙 pic.twitter.com/MftFruNypX — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) August 9, 2025

La sanción acarreó tres partidos de suspensión que cortaron en seco su adaptación a Inglaterra, en una primera temporada en la que anotó 15 goles en 42 partidos. Su mejor curso fue el 2023-2024, con 18 tantos en 54 participaciones, que contribuyeron al triunfo en la Copa de la Liga (una anotación y tres asistencias en cinco encuentros en esa competición).

Ya bajo la batuta del neerlandés Arne Slot, su tiempo de juego disminuyó y Núñez cerró su última campaña en Liverpool con siete tantos en 47 cotejos. Pese a esas cifras por debajo de lo esperado dado que había brillado en el campeonato portugués en Benfica, protagonizó grandes momentos como futbolista de Liverpool, con varios goles en tiempo adicional.

Todos los goles de Darwin Núñez en Liverpool

Este año, en el camino a la conquista de la Premier League, el uruguayo rescató dos victorias vitales pasado el minuto 90: un cabezazo a los 99 contra Nottingham Forest y un doblete exprés ante Brentford (91 y 93). El uruguayo deja actuaciones memorables y otras como para el olvido, como su fallo en la tanda de penales de octavos de final de la pasada Champions contra Paris Saint-Germain, en la que el Liverpool cayó eliminado.

Luego de que se proclamara campeón de Inglaterra, su futuro quedó en el aire, pero los movimientos de Liverpool en el mercado de fichajes, con las llegadas de los atacantes Florian Wirtz y Hugo Ekitike y el fuerte interés por el sueco Alexander Isak, parecían empujar a Núñez hacia una salida.

Liverpool FC can confirm Darwin Nunez has completed a permanent transfer to Al-Hilal, subject to international clearance.



Everybody at the club would like to thank Darwin for his contributions and wish him and his family all the best for the future. — Liverpool FC (@LFC) August 9, 2025

En Arabia Saudita lo espera el director técnico italiano Simone Inzaghi, ex entrenador de Inter, de Milán, subcampeón de la Champions, y los internacionales portugueses Rúben Neves y João Cancelo, el portero marroquí Yassine Bounou, el capitán senegalés Kalidou Koulibaly y el serbio Aleksandar Mitrovic.

Su salida permitirá a Liverpool compensar parte de los 360 millones de dólares que ha gastado en esta ventana del mercado de transferencias. Ya recibió 81 millones por el traspaso del atacante colombiano Luis Díaz a Bayern.