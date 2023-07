David Beckham contó detalles sobre la contratación de Lionel Messi para Inter Miami: “Me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono”

escuchar

Mientras sigue la cuenta regresiva rumbo a lo que será la multitudinaria y globalizada presentación de Lionel Messi como jugador de Inter Miami, cualquier noticia vinculada al próximo club del crack rosarino se convierte en tendencia. En este caso, quien aportó nuevos detalles de lo que fue la negociación y los primeros momentos tras la confirmación del traspaso fue David Beckham, propietario de la franquicia.

En una charla desarrollada en la Sinagoga St. Johns Wood United de Londres, el exmediocampista contó: “Hace algunas semanas, me desperté y tenía un millón de mensajes en mi teléfono. Pensé: ‘¿Qué habrá pasado? Porque usualmente no recibo esta cantidad de mensajes’. Ahí fue cuando lo escuché: Leo confirmó que venía a Miami, aunque obviamente para mí no fue una sorpresa”.

Con la llegada de Messi, Beckham es feliz GETTY IMAGES

En ese mismo encuentro, Becks reconoció que la concreción de la llegada de Messi a Inter Miami significó poder concretar una promesa que les había hecho a los fanáticos desde el primer día que la creación de la franquicia se hizo realidad.

“Desde el inicio, siempre dije que si tenía la posibilidad de traer a los mejores jugadores a Miami, cualquiera sea el momento de sus carreras, lo haría. Siempre tuve ese compromiso con los fans. Por eso, cuando escucho que uno de los mejores jugadores del mundo -tal vez, el mejor-, que ganó todo, que todavía es un gran jugador, es joven y hace lo que hace, quiere jugar en mi equipo, es un momento increíble para nosotros”.

Detalles de una transferencia sorprendente

Jorge Mas es uno de los artífices de la llegada de Lionel Messi a Inter Miami. El ejecutivo de 60 años, nacido en esa ciudad, dirige la empresa de ingeniería MasTec (9.280 millones de dólares de capitalización bursátil) y los destinos del equipo de fútbol fundado en 2018, del que es propietario y gerente desde 2021. El fichaje de Lionel Messi revolucionó a la MLS, una jugada que le ganó la pulseada a Barcelona, el club de toda la vida del crack, y los petrodólares de Arabia Saudí.

Mas, empresario cubanoamericano, es hijo de Jorge Mas Canosa, histórico del primer exilio fallecido en 1997. Comparte la cúpula de la propiedad de la franquicia con su hermano José y con el exfutbolista David Beckham. En estas semanas avanzó en su megaplan y golpeó con otras dos incorporaciones: el volante Sergio Busquets, viejo conocido de Messi, y el técnico argentino Tata Martino, que entrenó al astro en el Barça y en la Albiceleste.

Jorge Mas con David Beckam: dos de los propietarios de Inter Miami

En la entrevista que le concedió al diario El País, de España, Mas asegura que todo está listo para recibir a la estrella. Debutará el 21 de julio ante Cruz Azul, de México, en medio de una expectativa sin precedentes y con una reventa que llega a los 10.000 dólares entre los tickets más caros. Mas confirmó ante el medio español que el contrato del rosarino asciende a “entre 50 y 60 millones anuales”, oferta redondeada con la promesa de una participación en el club cuando se retire y con una porción de los beneficios de la retransmisión global, cuyos derechos son de Apple TV, así como de la venta de la equipación de Adidas.

“En 2019 empezamos a pensar en cómo podíamos traer a Messi a Miami, una ciudad global, en alza. Queremos que la gente cuando piense en fútbol en Estados Unidos, piense en Miami. Se vive bien y es puro negocio. Todo el mundo quiere mudarse aquí”, comentó Mas en El País, donde se refirió también a los beneficios fiscales de Miami: “No pagamos impuestos locales, ni estatales... Hay un elemento familiar muy importante. Messi estará en su hemisferio, casi en el mismo horario que en [su ciudad] Rosario. Fue más importante venderle la idea del fútbol en Estados Unidos. Este es el mayor mercado comercial del planeta. Messi puede convertir la MLS en una de las dos o tres mayores ligas del mundo”.

El empresario describió el impacto que tendrá Messi: “Se ha invertido mucho. En la historia del deporte aquí en Estados Unidos hay dos eventos: la llegada de Pelé al Cosmos de Nueva York [en 1975] y la de David Beckham en 2007 en Los Ángeles. Messi elevará la liga a otro nivel. Creo que viene con ganas de dejar huella, y podrá hacerlo más allá del fútbol. Cuando se retire tendrá una participación en el club. Imagino una vida después del fútbol para Messi muy similar a la de David o la de Michael Jordan. Podrá continuar su trabajo en un mercado que no parará de crecer. Tendrá oportunidades que no hay en otros sitios”.

