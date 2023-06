David de Gea iba a renovar en Manchester United con una reducción de sueldo, pero el club le retiró la oferta y le hizo otra aun menor

escuchar

Al final de la temporada 2022/23, Manchester United se encontró en una disyuntiva clave. David de Gea llevaba más de una década como arquero titular, y en los años más complicados del equipo después de que ganara la Premier League por última vez (en 2012/2013) fue él quien sostuvo lo colectivo gracias a un pico de enormes atajadas que sostuvo en el tiempo. Pero en las últimas temporadas su nivel empezó a tambalear, y la llegada del director técnico Erik ten Hag propició la búsqueda de un arquero que tuviera más habilidad en el juego con los pies, algo en lo que el español nunca se destacó y en lo cual incluso cometió algunos errores de alto perfil en el último curso.

El fin de la 2022/2023 iba a ser un momento decisivo para evaluar la relación. Según medios ingleses, De Gea es el arquero mejor pago del mundo desde que renovó por última vez, en 2018, y desde entonces percibe 375.000 libras por semana, pero su vínculo se vencerá este viernes. No obstante, el jugador siempre expresó estar cómodo en el club y dejó en claro desde el principio que su intención era continuar. Las autoridades de los Diablos Rojos compartieron esa postura, a tal punto que ambas partes acordaron renovar el contrato. Por cierto, el arquero accedió a reducir drásticamente su sueldo para facilitar la incorporación de un competidor en su puesto. Pero en las semanas siguientes la situación cambió abruptamente.

Compacto de intervenciones De Gea en la última temporada

El martes, el medio The Athletic reveló que, a tres días del vencimiento de su contrato, Manchester United cambió por completo las condiciones que había tratado con De Gea: retiró la oferta acordada y puso otra sobre la mesa, con una reducción aun mayor del sueldo. El nuevo ofrecimiento resultó en un potente shock para el español, que ya había comunicado a sus compañeros que seguiría siendo parte del máximo campeón inglés el próximo año, y puso en duda su futuro.

Durante las primeras horas tras la noticia, el guardameta surgido en Atlético de Madrid guardó silencio, pero este miércoles se expresó por primera vez públicamente sobre el tema. De Gea decidió no hacer un largo comunicado con su descargo, sino que apeló a un mensaje escueto y críptico: un tuit con un emoji de bostezo. Las respuestas incluyeron mucho apoyo de hinchas del United pero también hubo otros que recordaron momentos malos de su carrera en el club.

🥱 — David de Gea (@D_DeGea) June 28, 2023

Curiosamente, no es la primera vez en que el club mancuniano frustra el destino casi definido de De Gea en el mercado de pases. Hace ocho años, se suponía que el español sería arquero de Real Madrid, en un intercambio por el costarricense Keylor Navas que estaba 100% convenido. No obstante, a mediados de 2015 todos los pases debían ser ratificados vía fax, y el 31 de agosto la máquina de Manchester United falló y no registró el movimiento hasta unos segundos después del límite para hacerlo. Como consecuencia, De Gea atajó durante ocho años más en Inglaterra, donde se convirtió en una figura de culto, y Navas fue por su lado parte de las tres Champions League consecutivamente obtenidas por la Casa Blanca.

Por el momento, se espera que De Gea no acepte la nueva oferta contractual de Manchester y que por lo tanto quede como agente libre en cuestión de pocos días, lo cual deja en el aire su futuro. Tampoco hay certezas de quién sería su reemplazante en Old Trafford; los rumores apuntan al camerunés André Onana, subcampeón de Europa en Inter, y a que se reintegrará el inglés Dean Henderson, que pasó la última temporada en préstamo en Nottingham Forest, conjunto en el que rotó con el propio Navas.

LA NACION