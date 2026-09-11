D.C. United vs. Atlanta United por el MLS 2026: día, hora y cómo seguir online

El encuentro entre D.C. United y Atlanta United correspondiente a la jornada 26 de la MLS se llevará a cabo este sábado 12 de septiembre a las 20.30 h en el estadio Audi Field, ubicado en Washington, District of Columbia.

El momento de los equipos

D.C. United llega a este compromiso con el ánimo en alza tras haber conseguido una victoria en su última presentación frente a Columbus Crew por 2-1. Por el lado de la visita, Atlanta United buscará recuperarse de la derrota sufrida en la fecha anterior ante Orlando City SC por 3-2.

Números que anticipan el duelo

Ambos equipos atraviesan realidades distintas en el cierre de la temporada regular. Mientras que el local buscará aprovechar su localía en el Audi Field para consolidar su racha positiva, Atlanta United intentará cortar la irregularidad que mostró en su reciente caída como visitante, en un partido donde la efectividad en las áreas será determinante para el resultado final.

Lo que está en juego

El resultado de este duelo es fundamental para ambos conjuntos en su aspiración por escalar posiciones en la tabla de la MLS. Para D.C. United, sumar de a tres es vital para mantener el envión anímico, mientras que Atlanta United necesita imperiosamente una victoria para revertir su imagen tras el último tropiezo y seguir en la lucha por los puestos de clasificación.