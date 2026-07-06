De compinches en Anfield a rivales en Atlanta: la entrañable amistad de Mac Allister y Salah que se pondrá a prueba en el Mundial

En el fútbol, conocer al rival es la mitad de la batalla. Y para la Selección Argentina, esa ventaja de cara a los octavos de final del Mundial 2026 tiene nombre y apellido: Alexis Mac Allister. El mediocampista pampeano, hoy consolidado como eje del equipo de Lionel Scaloni, tendrá la importante tarea de anular a Mohamed Salah, la máxima amenaza de Egipto. Pero no se trata de un rival más, sino de un viejo amigo al que Alexis conoce de memoria.

“Yo solo tengo palabras de agradecimiento para él, por lo que me ayudó afuera de la cancha sobre todo”, reveló Alexis luego del partido de dieciseisavos de final. Para entender el nivel de intimidad futbolística entre ambos, hay que mirar los números y el día a día. Mohamed Salah y Alexis Mac Allister jugaron 122 partidos juntos con la camiseta del Liverpool. Durante ese exitoso ciclo compartido en el club inglés, ambos cracks ganaron dos títulos oficiales: la Carabao Cup (Copa de la Liga) en la temporada 2023-24 y la ansiada Premier League en la campaña 2024-25.

Mohamed Salah, de Liverpool, a la izquierda, celebra con Alexis Mac Allister, de Liverpool, después de anotar el primer gol durante el partido de fútbol de la Liga Premier inglesa entre Aston Villa y Liverpool en Villa Park en Birmingham, Inglaterra, el miércoles 19 de febrero de 2025. (AP Foto/Darren Staples) Darren Staples - AP

Compartieron tres temporadas donde el argentino no solo entendió los movimientos del egipcio adentro de la cancha, sino también su fuerte mentalidad fuera de ella. Alexis sabe perfectamente a quién se enfrenta: a un obsesivo del estado físico. “Mo es divertidísimo. Durante algunas semanas, intenté llegar al gimnasio antes que él, pero era imposible. Siempre estaba allí ya, sudando”, dijo Mac Allister en un artículo para The Players Tribune, un amigo que conoce al detalle que Salah apenas duerme menos de siete horas para no sentirse cansado, y que es capaz de rechazar una invitación a comer porque, tras una hora de gimnasio, un día advirtió: “No, no. Acabo de hacer abdominales. Ahora tengo que entrenarme de verdad”.

Allá por febrero de 2024, Alexis recordó cómo cargaba junto con Salah al neerlandés Virgil Van Dijk en el vestuario. Le recordaban el “¡Andá pa’llá, bobo!”, que inmortalizó Lionel Messi tras el partido entre Argentina y Países Bajos por los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, dirigido al delantero Wout Weghorst.

“Con Salah estamos todo el día: ‘Andá pa’llá, bobo’, lo volvemos loco a Van Dijk . Él es muy buena gente. A veces también entre nosotros, cuando pasa algo nos tiramos una de ésas. Pero con Van Dijk, la verdad que muy bien. Cody Gakpo es otro. Grandes personas. Hay un gran grupo y la pasamos muy bien”, relató el futbolista pampeano, formado en Argentinos Juniors, durante una entrevista con DSports.

Esa radiografía íntima será vital el martes a las 13 horas en el césped de Atlanta, cuando la amistad quede de lado por un rato, para enfrentarse por el pase a los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

Mohamed Salah, el 10 egipcio frente a Australia por la fase de grupos del Mundial 2026. PAUL ELLIS - AFP

El cruce mundialista los encuentra en un momento diferente. La salida de Salah del fútbol inglés fue como un estallido. Unos meses antes de irse, tras ser relegado al banco en un 3-3 ante Leeds (diciembre de 2025) por el entrenador Arne Slot, el egipcio explotó con los medios de comunicación y afirmó que se sentía traicionado por el club. La crisis dividió aguas en Merseyside, y fue el propio Mac Allister uno de los que frente a los micrófonos lo defendió: “Nosotros como grupo sabemos lo que es Mo, tenemos un gran cariño con él... pero como equipo estamos del lado de Liverpool. Todos queremos lo mejor para el club”. “Ojalá que se pueda llegar a buen puerto y que Mo pueda seguir con nosotros”, completó el argentino que en ese momento buscó el equilibrio entre el apoyo a Salah y el respaldo institucional.

Para este duelo el entrenador argentino, Lionel Scaloni, no planea un esquema especial anti-Salah, algo que el propio mediocampista, luego de Cabo Verde, insinuó: “Todos los partidos son diferentes y a veces cambiamos pequeñas cosas, pero la idea es la misma de siempre. No vamos a cambiar para nada”. Sin embargo, la lectura anticipada de los recortes hacia el centro y los pases filtrados de Salah (que suma 1 gol y 2 asistencias en el mundial) dependerán, en gran medida, de que el “Colo” los evite.

La lección de Cabo Verde: prohibido relajarse

Alexis Mac Allister marca a Jovane Cabral en Argentina vs. Cabo Verde por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026. Rebecca Blackwell - AP

Argentina llega a este cruce de octavos de final con las alarmas encendidas. El agónico triunfo por 3-2 en tiempo suplementario frente a Cabo Verde dejó las piernas pesadas y una enseñanza. “A nadie le gusta terminar sufriendo de la forma que lo hicimos. Costó porque ellos jugaban bien”, analizó el 10 del Liverpool, quien tras el desgaste aprovechó su día libre para recargar energías junto a su pareja y su familia.

Mac Allister sabe que Egipto, que viene invicto y jugando con la soltura de quien quiere hacer historia, será un cotejo igual o más complejo. “Teníamos muy claro que físicamente son muy buenos y técnicamente también... Esto es el Mundial y todos los partidos van a ser así, hay que estar preparado para sufrir”, expresó.

El martes, cuando el árbitro inicie el juego, la amistad de 122 batallas y el festejo de dos títulos en Inglaterra quedarán en pausa. El propio Alexis con una mezcla de cariño y gen competitivo lo resumió: “Ojalá que para el partido que viene no haga demasiadas cosas... Seguramente después de este partido no lo vea por un largo tiempo, así que quiero desearle lo mejor siempre en su vida”.