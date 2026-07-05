El emotivo recibimiento a la selección de Cabo Verde tras su histórica participación en el Mundial

El plantel de Cabo Verde regresó a su país luego de una histórica participación en la Copa del Mundo 2026. Su clasificación a los 16avos de final culminó con una derrota por 3 a 2 en la prórroga ante Argentina, aunque su sólida actuación durante toda la competencia desató la euforia total en su tierra.

Según se observa en un video publicado por la Federación Caboverdiana de Fútbol en X, cientos de hinchas en el aeropuerto homenajearon de rodillas y con banderas a la selección africana y recibieron a los jugadores como héroes nacionales.

Así recibieron al plantel de la Selección de Cabo Verde

El pequeño país africano logró una hazaña histórica al clasificar a la máxima cita del fútbol. Con apenas medio millón de habitantes, su presencia en el torneo fue una de las grandes sorpresas.

Luego en la fase de grupos, el equipo caboverdiano hizo un gran papel. El conjunto dio la primera gran sorpresa del Grupo H al conseguir un empate 0-0 frente a la selección española.

Lionel Messi marca un gol para Argentina en el partido contra Cabo Verde en los 16vos de final del Mundial, el viernes 3 de julio de 2026, en Miami Gardens, Florida. (AP Foto/George Walker IV) George Walker IV - AP

Además, reafirmaron su nivel tras lograr un empate 2-2 ante la Uruguay y se clasificaron con un tercer empate 0-0 ante Arabia Saudita, avanzando -gracias al formato inédito con 48 selecciones repartidas en 12 grupos de cuatro equipos- como uno de los mejores terceros.

Con esto, se convirtieron en el país más pequeño en la historia de las Copas del Mundo en avanzar de fase. Su aventura mundialista terminó ante Argentina, pero se llevaron la admiración de todo el mundo.

Historia de Cabo Verde

Tal como contó LA NACION, el archipiélago de 10 islas principales que forman Cabo Verde —Isla de Sal, Santiago, San Nicolás, Santa Luzia, San Antonio, Maio, Fogo, Brava, Buena Vista y San Vicente—, de clima templado, playas paradisíacas y geografía volcánica, fue registrado por primera vez por navegantes europeos a mediados del siglo XIV y estaba deshabitado.

Portugal, en pleno período de asentamiento colonial, ocupó las islas, situadas a 600 kilómetros de las costas de Senegal, y las pobló con colonos y miles de esclavos traídos desde el oeste de África. Durante casi 400 años funcionó como un centro de comercio atlántico de esclavos.

Cabo Verde

Como resultado, los caboverdianos son un mestizaje de portugueses y de todas las tribus del Golfo de Guinea.

Ante este escenario, los habitantes, en busca de un futuro mejor, hacia fines del siglo XIX abandonaron la agricultura y comenzaron a trabajar en compañías navieras. Ahí comenzó la diáspora hacia otros países.

Más de 100 años después, cuando muchos países de África se independizaron de sus colonos europeos, en Guinea-Bissau (a más de 600 kilómetros) cobró especial relevancia Amílcar Cabral, el actor político más importante de la historia de ese país y de Cabo Verde.

En la época colonial, Portugal enviaba a los africanos académicos a seguir formándose en Europa. Cabral nació en la vecina Guinea-Bissau, pero sus padres eran caboverdianos, por lo que para los isleños también es de los suyos. Considerado el “San Martín de Cabo Verde”, hizo el primario y el secundario en las ciudades de Praia y Mindelo y después, como un alumno destacado, lo mandaron a Lisboa a estudiar y se recibió de ingeniero agrónomo. Cabo Verde se liberó de Lisboa el 5 de julio de 1975.