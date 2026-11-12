De las dudas a una nueva ilusión: Scaloni se reinventa para volver a ser campeón

Lionel Scaloni le ganó a Brasil en el Maracaná, a Italia en Wembley, a Francia en la final de Qatar y a Inglaterra en las semifinales del último Mundial. Pero también tuvo que vencer a un rival mucho más difícil: sus propios fantasmas. Aquellos que lo llevaron a dudar cuando la AFA le propuso ratificarlo en el cargo después de sus primeros seis partidos como interino. Los que volvieron tras la Copa América 2021, su primer título con la selección, cuando los problemas de salud de sus padres lo llevaron a replantearse su continuidad. Reaparecieron en 2023, cuando dijo que necesitaba “parar la pelota” después del triunfo por 1-0 en el Río, con el que Argentina le cortó a Brasil su histórico invicto como local en las eliminatorias. También cuando la final perdida ante España parecía ponerle fin a un recorrido extraordinario, que había quedado a las puertas de una segunda Copa del Mundo. Pero siempre encontró motivos para quedarse. Y esta vez, cuando más cerca estuvo de dar un paso al costado, esas razones volvieron a pesar más que las dudas. El técnico confirmó públicamente una decisión que ya había tomado antes de la despedida de Lionel Messi y a la que solo le faltaba ajustar algunos detalles: estiró su contrato hasta 2030, con el objetivo de volver a conquistar el título que lo convirtió en leyenda.

“Estoy feliz. Aunque no estoy pasando por momentos fáciles en lo familiar, esto me llena. Es lo que queríamos todos desde el primer día. Seguimos con la misma ilusión y las mismas ganas de siempre. De lo contrario, sería imposible estar acá. Este puesto exige estar con todas las pilas y, después de hablarlo con mi cuerpo técnico y con mi gente, decidimos que lo mejor era continuar”, expresó Scaloni, con la voz entrecortada y visiblemente emocionado al referirse a una decisión que también atravesó su vida personal.

“ESTOY FELIZ, ESTO ME LLENA” Lionel Scaloni emocionado luego de anunciar su renovación con la Selección Argentina. pic.twitter.com/Uedlph7KqY — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Fueron varios los factores que terminaron de convencer a Scaloni de intentarlo una vez más. La cuestión económica fue uno de los últimos temas en resolverse. Pero el principal argumento estuvo en lo deportivo: los jugadores con los que cuenta y la posibilidad de ir armando un nuevo grupo, con jóvenes que llegan con expectativas renovadas y tiempo suficiente para prepararse con vistas a las eliminatorias y, fundamentalmente, a la Copa América 2028, el próximo gran objetivo. Argentina ya está clasificada para el Mundial, lo que le permitirá avanzar con el recambio sin la presión de tener que conseguir el pasaje e imprimirle su sello a un equipo que tendrá cada vez más caras nuevas. También fue importante el respaldo de sus colaboradores, que, sin interferir en una decisión personal, lo acompañaron durante ese proceso y siguieron de cerca a distintos futbolistas para ofrecerle más opciones. El cuerpo técnico, de todos modos, tendrá una baja: Walter Samuel no continuará, ya que decidió iniciar su propio camino como entrenador, y no está previsto incorporar a nadie para reemplazarlo. Desde la final del Mundial, la idea de continuar fue ganando fuerza, hasta que la noticia se anunció este jueves, 49 días antes del vencimiento de su contrato.

El desafío, claro, esconde una dificultad extra: dirigir una selección sin Messi. No solo por lo que el rosarino todavía aportaba dentro de la cancha, donde fue decisivo a lo largo del último Mundial, sino también por la influencia que ejercía sobre sus compañeros y el respeto que imponía en los rivales. Este comienzo ya no tiene al capitán ni a Nicolás Otamendi, que también se retiró de la selección. Y por ahora tampoco cuenta con los dos principales laderos del 10: Rodrigo De Paul, que hoy no es tenido en cuenta, y Leandro Paredes, que todavía debe cumplir varias fechas de suspensión. En ese escenario, Scaloni debe reconstruir buena parte del equipo, conservando una idea de juego que ya está instalada, pero con la posibilidad de modificar el sistema, como dejó entrever en los primeros partidos sin Messi. También necesita encontrar otras voces de mando, dentro y fuera de la cancha, con Cristian Romero como heredero del brazalete, aunque ausente en esta fecha FIFA por lesión, y una dinámica grupal que empieza a modificarse, después de tantos años con los mismos liderazgos.

Lionel Scaloni junto a parte de su cuerpo técnico, que fue clave para su continuidad: Walter Samuel, que no seguirá, Pablo Aimar, Matías Manna y Roberto Ayala. Manuel Cortina

“No empieza una nueva era, pero sí una etapa importante en nuestro proceso, en la que les daremos oportunidades a los chicos que vienen empujando desde atrás, para que dentro de unos años puedan explotar todo su potencial. Necesitamos que todos tengan paciencia y entiendan que son jugadores con un futuro enorme, pero que quizás todavía no están en condiciones de darnos lo que nos dieron Messi, Di María u Otamendi, que son irreemplazables”, explicó. El primer examen será este viernes ante Uruguay, en la Bombonera. “Es una potencia futbolística, una de las grandes selecciones de Sudamérica. Una linda prueba. Respetamos mucho al rival, pero también es momento de ver a estos chicos y medirlos ante un equipo importante”, señaló.

Ese cambio de aire era también lo necesitaba Scaloni para dejar atrás el desgaste de casi una década al frente de la selección, con momentos inolvidables, pero también con decisiones futbolísticas que fueron deteriorando el vínculo con algunos jugadores. La posibilidad de empezar de nuevo le permite renovar el plantel con mayor libertad, después de un Mundial 2026 al que decidió llevar prácticamente la misma base de Qatar, incluso con futbolistas que no atravesaban su mejor momento. Ahora todo está por construirse.

“NO TENEMOS PENSADO A QUIEN DARSELA HASTA QUE NO SEA OBLIGATORIA”



Scaloni sobre la 10 de Argentina… ¿Quién será el heredero? pic.twitter.com/fLYxERbrj0 — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

Scaloni, además, atraviesa un momento personal distinto. Terminó exhausto después de un Mundial que puertas adentro se vivió con muchas dificultades. A la presión de definir una lista en la que entraban en juego cuestiones que iban más allá del nivel de cada jugador, se agregó la incertidumbre por las lesiones de piezas importantes con las que no pudo contar al ciento por ciento. Por eso, apenas terminó la final ante España, todavía con la bronca por la derrota y el rendimiento del equipo, aseguró que era muy difícil que permaneciera en el cargo, pese a que antes del Mundial las conversaciones con la AFA estaban avanzadas.

“Nunca dije que no iba a continuar, pero es verdad que el tiempo cura muchas cosas. No estaba convencido de cerrar la puerta, aunque tampoco de seguir. El golpe de perder la final fue muy duro y lo primero que se me pasó por la cabeza fue pensar qué hacer, mirar hacia adelante e intentar recargar las pilas. Pero enseguida nos encontramos otra vez analizando jugadores y eso fue una buena señal. Nos dimos cuenta de que hay material para seguir compitiendo”, contó.

Lionel Scaloni inicia una nueva etapa, con una generación de jóvenes que lo ilusiona y dos grandes objetivos por delante: la Copa América 2028 y el Mundial 2030 Manuel Cortina

Scaloni también encontró en la familia otra razón importante para quedarse. Si bien no descarta dirigir algún día un club, una experiencia que todavía no tuvo en su carrera, los tiempos de la selección le permiten pasar más tiempo con los suyos, algo que valora aún más después del fallecimiento de su madre, Eulalia, y los problemas de salud que atravesó su padre, Chiche, en los últimos años.

El cariño de la gente también influyó. Después del Mundial, los días que pasó en Pujato le permitieron comprobar que, a pesar de la derrota ante España y de sus propias dudas, el respaldo de los hinchas seguía intacto. Lejos de estar desencantados, querían que continuara. Lo volvió a sentir en los partidos ante Bolivia, Burkina Faso y Benín, cuando recibió nuevas ovaciones de un público que ya no imagina a la selección sin él. “Gran parte de la decisión fue seguir por la gente, por esta felicidad que tienen con la selección y ojalá la sigan teniendo”, dijo, sin poder contener la emoción.

“LA FELICIDAD DE RENOVAR HUBIESE SIDO COMPLETA SI ELLA LO HUBIERA VISTO” La emoción de Scaloni al recordar a su madre. pic.twitter.com/l3jg7h7kOk — SportsCenter (@SC_ESPN) November 12, 2026

La decisión también le permitirá seguir ampliando sus números. Scaloni es uno de los entrenadores con más años al frente de una selección. Solo lo superan Koldo Álvarez, que dirige a Andorra desde 2010; Marco Rossi, al mando de Hungría desde junio de 2018, y Hajime Moriyasu, que asumió en Japón apenas una semana antes que el argentino. Y ahora tiene por delante otra marca importante: está a solo 17 partidos de igualar a Guillermo Stábile como el técnico con más encuentros dirigidos en la historia de la selección argentina, y, si llega a 2030, se convertirá en el primero en conducir al equipo en tres Mundiales, uno más que César Luis Menotti y Carlos Bilardo.

Scaloni pudo irse con casi todo ganado. Pero eligió quedarse, incluso cuando el equipo que lo llevó a la gloria empieza a cambiar, y a exigirle, una vez más, que vuelva a reinventarse.