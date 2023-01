De Paul no sale del banco: otra frustración en Atlético de Madrid

escuchar

Rodrigo De Paul vive días contradictorios. El cuerpo le devuelve todavía las inolvidables sensaciones que se llevó del Mundial de Qatar: “Somos eternos”, fue una de las primeras ideas que expresó cuando la selección argentina se consagró campeona del mundo, el 18 de diciembre: era consciente del valor que tenía lo que el grupo acaba de conseguir. Luego vinieron los festejos en Doha, sobre todo en la Argentina, la Navidad... y la vuelta a Madrid. Allí, como si Qatar hubiera sido un lapsus, volvió al punto donde había quedado antes de partir a la Copa del Mundo: la del segundo o tercer plano que ocupa en el Atlético de Madrid.

Este domingo, una muestra más: De Paul, que llegó al club colchonero hace una temporada y media, fue otra vez suplente en el empate 1-1 ante Almería, como visitante. Y no ingresó, como tampoco lo había hecho el domingo anterior, en la derrota como local ante Barcelona. Es decir, no suma ni un minuto como campeón del mundo. No estrenó el título. En cambio, su compañero Ángel Correa fue titular y anotó el gol de su equipo (falló otras oportunidades claras), al igual que Nahuel Molina, lateral derecho consolidado en el equipo de Diego Simeone, que no mejora: marcha cuarto en la Liga de España, a 13 puntos de Barcelona, el líder, que encima tiene un partido menos jugado.

Diego Simeone, durante el partido que disputaron Almería y Atlético de Madrid. JORGE GUERRERO - AFP

El caso de De Paul es el más inquietante. Lo dicho: aquellos 100 minutos que protagonizó ante Francia en el estadio Lusail fueron los últimos suyos dentro de un campo de juego. Desde que retornó a Madrid, su equipo jugó ya cuatro partidos: en los primeros dos ni siquiera fue convocado, debido a que se estaba poniendo a punto. En la temporada suma apenas 12 partidos en la liga, uno en la Copa del Rey y 5 en la Champions League, de la que Atlético fue eliminado. Números muy pobres para un volante que llegó a mediados de 2021 como flamante campeón de América desde Udinese a cambio de 41,5 millones de euros y un contrato por cinco temporadas.

En el entorno del club se advierte que la continuidad de De Paul no asoma sencilla. Pero las dudas que existen también alrededor de Simeone atenúan las especulaciones de salida del volante de 28 años, surgido en Racing. Nadie se atreve a asegurar la continuidad de ambos luego de que termine la actual temporada. Por De Paul, la opción de un regreso a Italia asomó en las últimas semanas (¿a la Juventus?), aunque no hubo negociaciones. El mercado de invierno cierra a fin de enero, aunque las miradas apuntan mucho más al de verano. Se verá entonces en qué termina la película del campeón del mundo que fue muy feliz en Qatar pero no la pasa bien en Madrid.

Un empate que resta

El Atlético de Madrid se atascó al resignarse con un 1-1 en su visita al campo del Almería, con lo que sigue distante de las posiciones del podio en la Liga española. Ángel Correa abrió la cuenta de los colchoneros a los 18 minutos, en una incursión al área en la que le llegó un pase filtrado desde mediocampo gracias a una genialidad de Antoine Griezmann, quien dejó pasar el balón con una finta para que lo rematara a gol el argentino. El Bilal Toure emparejó en la recta final del primer tiempo, al impactar con la cabeza un centro desde el sector derecho, con el que venció a los 37 minutos al arquero Jan Oblak.

Ángel Correa festeja su gol frente al Almería. JORGE GUERRERO - AFP

Este empate también aleja a los Colchoneros de la Real Sociedad, que afianzó su 3ra posición del campeonato el sábado al vencer 3-1 al Athletic Club para contar con 35 unidades. Al Almería este punto lo deja en la 13ra posición con 18 unidades.

“Hemos tenido bastantes ocasiones para hacer gol. Te queda un sabor raro”, dijo el zaguero rojiblanco Mario Hermoso. “El partido era para estar cómodos si metemos todas las que tuvimos. Ellos realmente han tenido dos ocasiones”.

Correa celebró su gol número 64 como rojiblanco, 50 en partidos de La Liga. Es la ocasión número 30 en que el argentino ha sido el encargado de abrir el marcador por los colchoneros. El conjunto madrileño fue incapaz de mantener a cero su meta por quinta jornada en las seis más recientes cuando Toure se benefició de una falla en la marca para lograr el cabezazo de la igualada cerca del descanso.

Los goles y lo mejor del partido

El arquero Fernando Martínez fue el héroe con un par de acciones en un lapso de un minuto, en las que logró atajadas salvadoras a remates francos de gol de Álvaro Morata y Correa cuando restaba un cuarto de hora para la conclusión.

El Atlético terminó el compromiso con 10 jugadores después de la expulsión del lateral Sergio Reguilón, quien ingresó de cambió a los 67′ y vio un par de tarjetas amarillas a los 85′ y 89′.

LA NACION