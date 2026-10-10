Defensa y Justicia venció 2-0 a Unión en Santa Fe por una ráfaga de tres minutos (y una joya de Juan Gutiérrez)

Un solo tiempo le bastó a Defensa y Justicia para resolver su visita al estadio 15 de Abril, de Santa Fe. Es cierto que Unión, en las últimas cuatro fechas del torneo Clausura, no logró reflejar la dificultad que su casa suele imponer; los silbidos e insultos que se llevaron el equipo y la dirigencia evidencian el nerviosismo. El Halcón firmó el 2-0 definitivo en los últimos tres minutos de la primera mitad por los goles del uruguayo Juan Manuel Gutiérrez y el chileno César Pérez.

Si bien es cierto que el cuadro tatengue perdonó dos definiciones idénticas que ejecutaron Joaquín Mosqueira y Cristian Tarragona al picar la pelota ante la salida de Matías Borgogno –también desvió, con ayuda del travesaño, un tiro libre fantástico de Ignacio Malcorra–, el peligro mayor fue generado por el equipo dirigido por Julio Vaccari.

Defensa se hizo fuerte en Santa Fe, causándole a Unión su cuarta derrota al hilo; mientras, el Halcón escaló en la tabla anual, que lo tiene un punto sobre River, aunque con dos partidos más. @ClubDefensayJus

Defensa y Justicia salió a buscar lo que consiguió: ganar para ser escolta de Instituto en la zona A, y también para sumar en la tabla anual y advertirle a River que intentará disputarle una clasificación para la Copa Sudamericana de 2027. El Halcón superó por un punto (43 a 42) al conjunto millonario, aunque con dos partidos más jugados.

El pitazo inicial tuvo un comienzo atípico: Leandro Fernández sacó hacia delante, con un pase hacia la izquierda que activó un primer desborde. Todo un mensaje de la conocida identidad ofensiva del equipo de Florencio Varela. Los toques de primera y su intensidad se plasmaron especialmente en esa mitad inicial. No se frustró cuando Matías Mansilla hizo dos voladas similares para atajar remates de media distancia de Jeremías Lucco y el propio Fernández.

NI UNA, NI DOS, NI TRES, NI CUATRO... ¡INCREÍBLE COMO ESTO NO FUE GOL DE DEFENSA ANTE UNIÓN!



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Tampoco cuando falló cuatro chances en una sola jugada, a los 20 minutos. Un gran pase atrás de David Barbona le sirvió el gol a Valentín Loza, pero los cruces a tiempo de Mosqueira y Matías Rocha frustraron las dos oportunidades del defensor lateral. El último rebote le cayó al trasandino Pérez, pero su intento fue bloqueado por Lucas Ayala y manoteado por Mansilla. Finalmente, el rechace llegó a Gutiérrez, que definió de zurda justo al lugar donde estaba reubicado el arquero.

Pero habría revancha para el uruguayo. ¡Y de qué manera! A los 42 minutos, controló de pecho un pase alto de Barbona para meterse al área. Un sutil toque con el borde externo del pie derecho le permitió superar a dos marcas y lo dejó de frente al arco. Y Gutiérrez no perdonó, definiendo al medio. El desahogo no fue relajación, y Defensa fue por más. En una ráfaga, consiguió el segundo tanto.

El uruguayo Juan Manuel Gutiérrez fue la figura: consiguió el primer tanto y asistió en el segundo en el estadio 15 de Abril. @ClubDefensayJus

A los 45, César Pérez y Gutiérrez terminaron armando una doble pared casual. La primera parte fue procurada, pero para que el chileno rematara. El disparo le fue impedido y el balón rebotó en su pecho, de modo que terminó en un pase al delantero uruguayo, que lo asistió con un toque alto. Eso permitió a Pérez definir de volea contra un palo. Con impurezas, pero al cabo resultó otro golazo.

Eso sí sonaba a tarea cumplida. Unión, ya reprobado por su gente, quedó obligado a buscar como fuera. Muchos centros y mucho ímpetu forzaron varias intervenciones de Borgogno, aunque ninguna sorprendente. De hecho, el conjunto entrenado por Leonardo Madelón tampoco aprovechó el último cuarto de hora, en el que jugó con un hombre más por una expulsión directa a Santiago Sosa a raíz de una plancha alta que Darío Herrera percibió mejor cuando lo convocó el VAR para corregir la tarjeta amarilla.

Compacto de Unión 0 vs. Defensa y Justicia 2

Desde abril de 2023 Unión no caía en cuatro encuentros consecutivos. Defensa y Justicia, en cambio, vuelve a ubicarse entre los mejores, con la impronta de Vaccari.