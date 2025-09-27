Defensa y Justicia vs. Boca, por el Torneo Clausura, en vivo
El Xeneize busca volver a la victoria tras dos empates consecutivos
Milton Giménez se pierde el 1-0
Fernández se pasa, Milton Giménez le gana con el cuerpo y tiene el gol. Pero el 9 de Boca define mal con todo el arco a su disposición. En el banco xeneize no lo pueden creer. La jugada llega tras un error de Lucas González en la salida. La presión alta del visitante casi provoca la apertura del marcador.
Amonestado Ferreira
El defensor del Halcón ve la primera amarilla del partido por una falta sobre Alan Velasco.
La pelota es de Boca
El Xeneize domina la posesión (71-29%), pero le falta poner a un futbolista mano a mano con Bologna, el arquero de Defensa. Hasta acá, los dirigidos por Claudio Úbeda triangulan con la pelota, aunque sin ideas claras para descifrar a la defensa local.
El partido se empareja
Boca pisa el freno y Defensa toma algo de aire. El local ajusta las marcas y ahora los receptores del equipo visitante ya no lucen tan libres. Así, al Xeneize le cuesta más avanzar con a pelota dominada.
Todo de Boca
Los primeros diez minutos tienen al equipo visitante como dominador absoluto de las acciones. Boca monopoliza la pelota, triangula, busca la mejor opción de pase y llega a tres cuartos de cancha casi sin oposición. Defensa se repliega y apuesta al contragolpe.
Boca se planta
En campo rival, Boca llega por primera vez. En una jugada rápida, Giménez queda mano a mano con Bologna, que achica rápido y evita el gol. Defensa no puede salir, por ahora, del asedio al que lo somete su rival. En la jugada siguiente, Merentiel prueba de afuera del área y Bologna vuelve a responder.
¡Se juega!
Jorge Baliño, el árbitro, da la orden y se juega en Florencio Varela el partido entre Defensa y Justicia y Boca.
Defensa y Justicia, confirmado
Mariano Soso, entrenador de Defensa y Justicia, tiene a sus once titulares confirmados para medirse con Boca en Florencio Varela: Enrique Bologna; Ezequiel Cannavo, Damián Fernández, Lucas Ferreira, Rafael Delgado, Alexis Soto; Lucas González, Kevin Gutiérrez; Abiel Osorio, Juan Miritello, Juan Gutiérrez. DT: Mariano Soso.
El probable equipo de Boca
Con el regreso a la convocatoria del español Ander Herrera, la probable formación de Boca para jugar en Florencio Varela es la siguiente: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Milton Giménez.
Sin Russo, pero con tres mil hinchas
Miguel Ángel Russo, entrenador de Boca, recibió el alta médica en las últimas horas del viernes, tras haber permanecido internado en una clínica porteña para realizarse estudios. Sin embargo, no estará presente en Florencio Varela: al plantel xeneize lo dirigirá Claudio Úbeda, su principal ayudante. En las tribunas del estadio Norberto “Tito” Tomaghello habrá además tres mil hinchas visitantes, luego de un acuerdo entre el Halcón y los organismos de seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Por una victoria
Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que Defensa y Justicia y Boca jugarán desde las 19 en Florencio Varela, válido por la décima fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Jorge Baliño y la televisación, de TNT Sports. El conjunto xeneize llega al encuentro luego de dos empates consecutivos que minaron su progresión en la tabla de posiciones: 1-1 con Rosario Central en Arroyito y 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera. El Halcón, en cambio, acumula dos derrotas consecutivas: 0-1 con Estudiantes y 1-2 con Platense.
