Defensa y Justicia vs. Boca, por el Torneo Clausura, en vivo

Bienvenidos a la cobertura minuto a minuto del partido que Defensa y Justicia y Boca jugarán desde las 19 en Florencio Varela, válido por la décima fecha del Torneo Clausura. El árbitro será Jorge Baliño y la televisación, de TNT Sports. El conjunto xeneize llega al encuentro luego de dos empates consecutivos que minaron su progresión en la tabla de posiciones: 1-1 con Rosario Central en Arroyito y 2-2 con Central Córdoba de Santiago del Estero en la Bombonera. El Halcón, en cambio, acumula dos derrotas consecutivas: 0-1 con Estudiantes y 1-2 con Platense.