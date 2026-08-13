Demichelis respaldó a Echeverri y a Mastantuono, recordó cómo los descubrió en River y les dejó un consejo

Martín Demichelis conoce de cerca el recorrido de Claudio Echeverri y Franco Mastantuono. Los dirigió cuando apenas comenzaban a abrirse camino en la primera división de River, siguió su crecimiento y ahora, ya instalado otra vez en Alemania para afrontar un nuevo desafío al frente de RB Leipzig, se refirió al presente europeo de dos de los mayores talentos surgidos en Núñez en los últimos años. No solo los respaldó: ante las posibilidades que existieron de un regreso al fútbol argentino, fue terminante. “Hoy les deseo que no se vuelvan, porque no tengo duda que están preparados para rendir”, afirmó.

Demichelis hizo debutar a Echeverri el 22 de junio de 2023, ante Instituto, mientras que Mastantuono tuvo su estreno el 22 de enero de 2024 frente a Argentinos Juniors. El entrenador reconstruyó aquellos primeros pasos y marcó las diferencias que encontró entre ambos procesos, en una etapa en la que los dos juveniles aparecían como algunos de los proyectos más importantes de River.

“Fueron dos casos diferentes, porque cuando llegué a River, el nombre de ‘Niño Dorado’, digamos, era Claudio. Pero él estaba de lunes a jueves entrenándose con la Selección y venía los viernes, jugaba en Reserva, entonces no lo podía tener. Lo hablé con él, lo fue entendiendo, fue mejorando, demostrando ser capaz de aguantar el ritmo”, reveló Demichelis en diálogo con ESPN.

"HOY LES DESEO QUE NO SE VUELVAN, PORQUE NO TENGO DUDAS QUE ESTÁN PREPARADOS PARA RENDIR"



🗣️ Mano a mano con #ESPN, Martín Demichelis habló de Franco Mastantuono y el Diablito Echeverri, les dejó un consejo y confía en el futuro de ambos en Europa pic.twitter.com/lGxRgxFPaz — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2026

La situación de Mastantuono, según explicó, resultó distinta. El actual entrenador de Leipzig conoció al futbolista unos meses antes de promoverlo y rápidamente encontró respuestas que aceleraron los tiempos previstos para su incorporación al plantel profesional. “Con Franco me pasó algo diferente, a Franco lo conozco allá por noviembre. La idea era ir dosificando las cargas con ellos, pero Franco siempre era uno de los chicos que más rendía a nivel físico en el día a día también”, recordó.

Desde entonces, las carreras de ambos tomaron rumbo europeo. Echeverri dejó River a fines de 2024 y pasó a Manchester City, mientras que Mastantuono fue transferido a Real Madrid a mediados de 2025, en una cifra histórica. Hoy el chaqueño regresó al club inglés después de un préstamo en Girona y el futbolista nacido en Azul acaba de ser presentado en Fiorentina, también a préstamo, después de su primera temporada en Madrid.

La presentación de Franco Mastantuono en Fiorentina Fiorentina oficial

“No hay que olvidarse de todos los grandísimos exjugadores que han pasado por Europa de que han necesitado mucho tiempo. Higuaín necesitó un año para instalarse en el Real Madrid, Javi Saviola en el Barcelona, lo mismo Pablo Aimar, y así sucesivamente puedo nombrar a muchos”, sostuvo.

Su conclusión apuntó en la misma dirección: “Están en un período de adaptación, no dejan de ser jóvenes, pero lo van a terminar haciendo muy bien”. El respaldo adquiere otro significado por el conocimiento que Demichelis tiene de ambos. Fue quien administró sus primeros pasos en la máxima categoría y ahora observa sus carreras desde el mismo escenario al que los dos intentan adaptarse.

El recuerdo de Messi y la selección argentina AP

Durante la entrevista, Demichelis también habló de Lionel Messi, con quien compartió la selección argentina y llegó a la final del Mundial de Brasil 2014. “Creo que este Leo se hizo mucho más maduro, más hombre. El haber formado una gran familia y convertirlo en un gran papá. Haber atravesado seguramente momentos difíciles lo hizo un jugador mucho más completo. Entonces, creo que nos dio mucho más de lo que le podíamos llegar a pedir en este último Mundial porque ya su presencia para nosotros era reconfortante, era emocionante, erizaba la piel y terminó siendo, sin duda, uno de los mejores jugadores del Mundial”, expresó.

Después agregó: “Una lástima que no haya podido levantar la copa. No hace nada más que una hora acabo de leer una carta que él le escribió a su papá. Y en la carta decía que se vació, que no pudo encontrar a su cuerpo”.

Demichelis cerró esa reflexión con un reconocimiento: “Entonces, ¿qué le vamos a pedir? Simplemente agradecerle. Nos ha representado todos estos tantísimos y largos años de la mejor manera. Todo el mundo lo idolatra a lo largo y a lo ancho del mundo. Ojalá nos siga regalando algo más”.

"ESTE LEO SE HIZO MUCHO MÁS MADURO, MÁS HOMBRE", mano a mano con #ESPN, Martín Demichelis habló de Messi y le dedicó unas palabras. pic.twitter.com/D5L34EU6g5 — SportsCenter (@SC_ESPN) August 13, 2026

Las declaraciones llegaron en el comienzo de una nueva etapa para el exentrenador de River. Después de su paso por Mallorca, donde dirigió 12 encuentros, con cinco victorias, tres empates y cuatro derrotas, y no pudo evitar el descenso; Demichelis regresó a un país que conoce desde hace más de dos décadas.

Como futbolista permaneció siete años en Bayern Munich, entre 2003 y 2010, y después de su retiro volvió a la institución para trabajar en sus divisiones inferiores entre 2019 y 2022. Su trayectoria como entrenador también incluye Monterrey y River. Ahora tendrá otro desafío en el fútbol alemán, con la Bundesliga y su primera experiencia como director técnico en la Champions League.