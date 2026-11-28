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Deportes Concepción recibe a Universidad de Chile en la jornada 29 del certamen; todo lo que hay que saber antes del partido
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El encuentro entre Deportes Concepción y Universidad de Chile, correspondiente a la jornada 29 de la Primera División Chile, se disputará este domingo 29 de noviembre a las 18.00 h en el Estadio Municipal Alcaldesa Ester Roa Rebolledo, en la ciudad de Concepción.
El presente de ambos equipos
Deportes Concepción llega a este compromiso tras igualar 0-0 frente a Huachipato en su última presentación. Por su parte, Universidad de Chile arriba con el envión anímico que significó su reciente victoria por 1-0 ante O'Higgins.
Estadísticas y antecedentes
Ambos conjuntos buscan consolidar sus respectivas rachas en el tramo decisivo de la temporada. Mientras el local intentará hacer valer su localía en el Ester Roa Rebolledo para volver al triunfo, la visita buscará mantener la solidez defensiva que demostró en su último encuentro para sumar de a tres fuera de casa.
Lo que está en juego
El resultado es fundamental para las aspiraciones de ambos en la tabla de posiciones, especialmente al tratarse de una instancia avanzada del torneo donde cada unidad acumulada resulta determinante para definir el futuro de los equipos en la competencia.
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